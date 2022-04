Bei den Abiturienten rauchen die Köpfe: Prüfungen haben begonnen

Von: Doris Schmid

Toi, toi, toi: Am Gymnasium Geretsried begrüßte Lehrerin Janine Quien die Prüflinge und wünschte ihnen viel Glück. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Donnerstag starteten an den Gymnasien im Landkreis die Abiturprüfungen mit dem Fach Deutsch. Insgesamt müssen fünf Prüfungen abgelegt werden.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Bei den Abschlussschülern der Gymnasien rauchten am Donnerstag die Köpfe: Die Abiturprüfungen haben begonnen. Drei schriftliche und zwei mündliche Prüfungen müssen die jungen Frauen und Männer in den nächsten Wochen erfolgreich ablegen, um die allgemeine Hochschulreife zu erlangen.

Corona-Bonus: 30 Minuten mehr Zeit

Am Rainer-Maria-Rilke Gymnasium in Icking stellen sich dieser Aufgabe 74 Schülerinnen und Schüler. Die Prüfungen können heuer wieder in der Turnhalle stattfinden. „In den vergangenen beiden Jahren wurde aufgrund der Corona-Pandemie in kleinen Gruppen geprüft“, blickt Oberstudiendirektor Stefan Nirschl zurück. In der Sporthalle könne ein Abstand von zwei Metern eingehalten und gut gelüftet werden; das Tragen einer Schutzmaske ist nicht mehr nötig. Als Corona-Bonus gebe es für die Abiturienten in diesem Jahr bei jeder Prüfung eine Zeitverlängerung von 30 Minuten, so Nirschl.

Rund 100 Prüflinge am Tölzer Gymnasium

Die meisten Schülerinnen und Schüler werden am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium in Bad Tölz geprüft. Rund 100 Abiturienten inklusive einiger externer Schüler der Geretsrieder Waldorfschule treten an. Die Situation an der Schule ist heuer speziell: Wie berichtet ist die Turnhalle mit ukrainischen Geflüchteten belegt. Deshalb finden die Prüfungen in neun Klassenzimmern statt. „Aus diesem Grund fällt an drei von vier Prüfungstagen der Unterricht aus“, erklärt Schulleiter Alexander Göbel. Anders sei das nicht zu stemmen.

Prüfung im Klassenzimmer

Ebenfalls auf Klassenzimmer verteilt werden die 79 zu prüfenden Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Geretsried. Deshalb gibt es laut Direktor Christoph Strödecke an drei von vier Abiturtagen Distanzunterricht für die Jahrgangsstufen fünf bis elf inklusive einer Notbetreuung für die unteren Klassen. In der Theorie könnte das Gymnasium die Prüfungen sogar in zwei Turnhallen abhalten. Doch beide scheiden laut dem Schulleiter aus: die alte Halle eigne sich nicht. Und die neue Sporthalle komme aus einem skurrilen Grund nicht in Frage: Unter den Schülern gebe es einige, die in dem Gebäude ständig einen hohen Pfeifton bemerken. „Die hören noch wie die Fledermäuse“, sagt Strödecke, der den Ton selbst nicht hören kann. „Vielleicht gibt es einen Zusammenhang mit der Technik“, mutmaßt er.

Unterlagen sind ein gut gehütetes Geheimnis

Ein kleiner Jahrgang mit 31 Schülerinnen und Schülern legt am Spätberufenengymnasium St. Matthias in Waldram das Abitur in diesem Jahr ab, und zwar in der Aula der Schule. „Die Vorbereitung lief gut“, berichtet Oberstufenkoordinator Stefan Feistl im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Prüfungsunterlagen seien übrigens ein sehr gut gehütetes Geheimnis. Sie lagern gut gesichert in einem Tresor. „Wir sehen sie selbst erst am Prüfungstag.“

Am Max-Rill-Gymnasium in Reichersbeuern sind es 18 Schülerinnen und Schüler, die zum Abitur antreten. „Sie sind alle putzmunter“, sagt Schulleiterin Carmen Mendez. Abgehalten werden die Prüfungen in der Aula. „Dort kann man alle Fenster aufmachen“, sagt sie mit Blick auf die Corona-Pandemie. Wer positiv getestet ist, dürfe nicht an den Prüfungen teilnehmen, so die Schulleiterin. „Jeder Abiturient ist gut beraten, zuhause zu lernen.“

Stundenlange Deutsch-Prüfung

Sitzfleisch mussten auch die 34 Abiturientinnen des St.-Ursula-Gymnasiums im Schloss Hohenburg in Lenggries mitbringen. Von 8 bis 13.45 Uhr dauerte am Donnerstag die Deutsch-Prüfung, die in der Turnhalle geschrieben wurde. Bevor es los ging, gab es laut Schulleiter Christoph Beck eine morgendliche Besinnung. Für ihn selbst ist das diesjährige Abitur etwas besonderes. Seine Tochter ist unter den Prüflingen. Aus diesem Grund ist der Direktor nicht in das Abitur involviert; der Leiter des Staffelsee-Gymnasiums in Murnau übernimmt seine Aufgaben. „Ich darf die Schule erst betreten, wenn die Prüfungen begonnen haben“, berichtet Beck. Aber die Situation habe auch einen Vorteil: „Ich muss beim Mathe-Abitur nicht um 5 Uhr anwesend sein.“ An diesem Tag rechnen die Lehrer in aller Herrgottsfrühe die Aufgaben durch. „Das bleibt mir erspart.“

