Bei Großbrand in Wolfratshausen: Warum blieben die Sirenen stumm?

Von: Carl-Christian Eick, Dominik Stallein

Vollbrand: Am Mittwochmorgen stand das Autohaus Gerb in Flammen. © sh

Beim Feuer im Autohaus Gerb ging in Wolfratshausen keine Sirene - der Fehler beim Alarm am Mittwoch „wird technisch geprüft“.

Wolfratshausen – Das Volvo-Autohaus Gerb an der Geltinger Straße stand am frühen Mittwochmorgen im Vollbrand (wir berichteten). Gegen 2.30 Uhr löste die Integrierte Leitstelle (ILS) Oberland in Weilheim Alarm aus – doch in der Loisachstadt heulten keine Sirenen. Die Feuerwehrkräfte wurden nur per stillen Alarm via Funkalarmempfänger (Piepser) zum Einsatzort gerufen. Warum die Sirenen schwiegen, „wird technisch geprüft“, sagt Sohrab Taheri-Sohi, Sprecher des Bayerischen Roten Kreuz (BRK), auf Nachfrage. Das BRK betreibt die ILS.

„Vorgeschrieben ist eine Alarmierung bei bestimmten Ereignissen via Sirene in Bayern nicht“, schickt Taheri-Sohi voraus. „Es gibt Feuerwehren, die mittlerweile komplett auf die Sirenenalarmierung verzichten und ausschließlich die zugelassenen analogen oder digitalen Funkmeldeempfänger nutzen.“ Zum Brand des Autohauses Gerb erklärt der BRK-Pressesprecher: „In besagter Nacht wurde durch die Integrierte Leitstelle Oberland aufgrund der Erstmeldung Großalarm – Feuerwehr-Stichwort B4 – ausgelöst.“

Hinter dem Code B4 verbergen sich Einsätze, bei denen mehrere Löschzüge sowie Drehleitern erforderlich sind, zum Beispiel beim Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens oder eines Industrieobjekts. „Hierbei sieht die Alarmplanung und Stammdatenversorgung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern und der Kreisbrandinspektion bei den Feuerwehren Wolfratshausen und Weidach neben den Funkmeldeempfängern eine Sirenenalarmierung zu diesem Einsatz vor“, so Taheri-Sohi.

Sirenen-Alarm funktioniert bei Großbrand nicht: „Wird technisch geprüft“

Die Alarmierung per Sirene sei in der Nacht auf Mittwoch gegen 2.30 Uhr von der ILS ausgelöst worden, das Leitstellensystem habe dies durch ein grünes Symbol bestätigt. Doch die Sirenen blieben stumm. „Warum die Übertragung über den analogen Funkkanal nicht funktioniert hat und somit die Sirenen nicht ausgelöst haben, wird technisch geprüft“, kündigt der BRK-Sprecher an.

Auf den Einsatz hatte der mutmaßliche technische Aussetzer keine Auswirkungen, betont Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion. Die Alarmierung erfolge bereits seit geraumer Zeit digital und analog parallel. Es seien jederzeit ausreichend Feuerwehrkräfte vor Ort gewesen.

Feuer im Autohaus: Brandfahnder ermitteln auf dem Grundstück in Wolfratshausen

Inzwischen arbeiten Brandfahnder der Kriminalpolizei Weilheim auf dem Grundstück. Sie suchen nach der Ursache des verheerenden Feuers. Der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Süd, Alexander Huber, sagt: „Die Ermittlungen werden eine Zeit in Anspruch nehmen.“ Die Meldung der Deutschen Presseagentur (dpa), nach denen das Feuer im Reifenlager des Autohauses ausgebrochen ist, möchte der Polizeisprecher nicht bestätigen. „Dafür ist es derzeit zu früh, wir können zu diesem Zeitpunkt noch keine Ursache verifizieren.“ Auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es keine Hinweise. (cce/dst)