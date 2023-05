Bau läuft bereits: Hier sollen 250 Patienten pro Jahr psychiatrische Hilfe bekommen

Von: Dominik Stallein

Teilen

Noch eine Baustelle: Auf diesem Grundstück an der Königsdorfer Straße 17 wird eine Psychiatrische Tagesklinik gebaut. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Wolfratshausen eröffnet eine psychiatrische Tagesklinik. Auf dem Areal an der Königsdorfer Straße rollen die Bagger an.

Wolfratshausen – Auf dem Grundstück deutet noch sehr wenig auf eine Klinik hin. Das soll sich ab Herbst dieses Jahres ändern: An der Königsdorfer Straße errichten die Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) eine Psychiatrische Tagesklinik. Das ehemalige Forstamt, das auf dem Areal an der Bundesstraße stand, wurde aus diesem Grund abgerissen, außerdem wurden einige Bäume gefällt. Wie die Geschäftsführerin der kbo Lech-Mangfall-Kliniken, Katharina Kopiecny, betont, sollen für die Bäume Ersatzpflanzungen im Garten der Klinik vorgenommen werden. Derzeit werde die Baustelle eingerichtet.

Psychiatrische Tagesklinik wird in Wolfratshausen eröffnet - kbo erklärt die Pläne

Nach den Sommerferien – so der grobe Zeitplan – soll die Baugrube ausgehoben werden. Geplant ist – sofern alles so läuft, wie vorgesehen – , die Klinik Anfang des Jahres 2025 zu eröffnen. Da es sich um einen Sonderbau handelt, müssen die Baufirmen einige Dinge beachten. „Das gesamte Gebäude wird barrierefrei gestaltet“, so Kopiecny gegenüber unserer Zeitung. Dazu zähle eine Rampe zum Eingang der psychiatrischen Tageskliniken und Ambulanzen sowie ein Aufzug, der alle drei Geschosse des Neubaus erreicht. Für die Heranwachsenden, die in der Klinik für Kinder und Jugendliche behandelt werden, sollen Klassenzimmer entstehen. Die Patienten werden nämlich in der Tagesklinik auch beschult.

Katharina Kopiecny © BALSEREIT

An der Königsdorfer Straße: Klinikbau wird vorbereitet

Allgemein legt die kbo großen Wert auf eine nachhaltige, grüne Bauweise. „Die Fassade wird aus nachwachsendem Material gebaut“, sagt Kopiecny. Außerdem sind Photovoltaik-Anlagen auf dem Dach geplant, geheizt werde mit Pellets. Im Außenbereich der Kliniken an der Königsdorfer Straße 17 wird ein Garten gepflanzt. „Wir achten sehr darauf, dass es möglichst nachhaltig gestaltet wird und wir alle Umweltgesichtspunkte beachten“, so die kbo-Geschäftsführerin.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Psychotherapie: Bedarf ist riesig - 250 Patienten erwartet die neue Tagesklinik in Wolfratshausen pro Jahr

Der Bauausschuss des Stadtrats legte Wert darauf, dass die kbo unter der Klinik eine Tiefgarage anlegt. Diesem Wunsch kam die Bauherrin nach. „Das trägt dazu bei, die Verkehrssituation zu entzerren“, erklärt Kopiecny. Die Ein- und Ausfahrt in die Garage sei voneinander abgetrennt, „damit kein Verkehrschaos auf der Bundesstraße entsteht“.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wie berichtet sollen an der Königsdorfer Straße 17 je eine Psychiatrische Tagesklinik für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche entstehen. 16 Plätze für Heranwachsende sowie 20 Therapieplätze für Erwachsene sind angedacht. Der Bedarf sei groß: Die kbo rechnen mit bis zu 250 Patienten jährlich. Das Vorhaben wird von der bayerischen Staatsregierung unterstützt. Kopiecny: „Wir warten noch auf den Förderbescheid – erwarten ihn aber in Kürze.“