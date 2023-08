Belästigungs-Vorwurf: Jugend-Fußballtrainer lebenslang aus Verband ausgeschlossen

Von: Angela Walser

Vor dem Oberlandesgericht München wurde der Fall eines Jugendfußballtrainers verhandelt. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Der Coach spricht von einem Trostversuch, der Bub von einer unsittlichen Berührung. Der Fall, der schon Jahre zurückliegt, fand nun vor dem Oberlandesgericht ein Ende.

Bad Tölz-Wolfratshausen/München – Das Oberlandesgericht (OLG) München hat die Entscheidung bestätigt, einen Jugend-Fußballtrainer lebenslang aus dem Bayerischen Fußball-Verband (BFV) auszuschließen. Der Trainer aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen hatte wie berichtet gegen diese Sperre geklagt und in erster Instanz vor dem Landgericht München II Recht bekommen. Doch das OLG sah die Entscheidung des Verbands als „präventive Abwehr“ für gerechtfertigt.

Der Fall ist einige Jahre her. 2014 veranstaltete ein Verein in Landsberg am Lech ein Fußballcamp. Der Nachwuchscoach wurde dafür engagiert. Seine Aufgabe war es, sich um Sport und Freizeit der Burschen zu kümmern. Doch ein Kind soll heftiges Heimweh geplagt haben. Daraufhin schaute sich der Trainer mit ihm alleine einen Film an und nahm den weinenden Buben tröstend in den Arm. So die Schilderung des Mannes.

BFV schloss Trainer aus - Er soll einen Buben unsittlich berührt haben

Doch aus Sicht des Zehnjährigen glich der Trost eher einer unsittlichen Berührung. Er erzählte einem Freund davon und der offenbarte sich seinen Eltern. Die wiederum informierten den Bayerischen Fußballverband.

Ein Strafverfahren wurde nie eingeleitet, denn die Eltern des angeblich missbrauchten Buben lehnten eine Vernehmung ihres Sohnes ab. Der Trainer hatte die Vorwürfe stets bestritten. Lediglich die Trostszene gab er zu. Verband und Präsidium hatten daraufhin zunächst das Münchner Kinderschutzzentrum zurate gezogen. Dieses empfahl, den Trainer nicht mehr mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu lassen. Doch der BFV ging besagten Schritt weiter und sperrte den Mann lebenslang.

„Existenz zerstört“: Jugendtrainer sieht sich zu Unrecht beschuldigt

Mit dieser Maßnahme sei seine Existenz zerstört worden, sagte der Jugendtrainer in der Verhandlung im April vor dem OLG. Vor dem Erstgericht war der Trainer noch auf offene Ohren gestoßen. Damals stellten die Richter fest, dass die Entscheidung, mit der der Kläger vom BFV ausgeschlossen worden war, unwirksam sei. Zwar sei die vom Verband getroffene Maßnahme formell rechtmäßig. Allerdings sei die Sperre sachlich nicht berechtigt gewesen. Denn das BFV-Präsidium und das Verbandssportgericht hätten den Ausschluss „aufgrund einer unzureichenden Tatsachenfeststellung beschlossen“.

Das OLG konnte mit dieser Entscheidung nicht konform gehen. In der beschriebenen Trostszene sah es ein „klassisches Beispiel für eine Anbahnung“. Der Verband habe Problembewusstsein erkennen lassen. Im Rahmen seines Ermessensspielraums habe er davon ausgehen können, dass Gefahr bestehe, heißt es im Urteil. Auch wenn der lebenslange Ausschluss einen erheblichen Eingriff in die Rechte des Trainers darstelle, sei diese Entscheidung „gerechtfertigt und verhältnismäßig“.