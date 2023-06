„Es ist fünf vor zwölf“: Landrat fürchtet, dass zu wenig Flüchtlingsunterkünfte bereitstehen

Von: Peter Herrmann

Für den Vereinssport gesperrt ist derzeit die Mehrzweckhalle in Farchet: Dort sind Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. © Archiv

Josef Niedermaier schlägt erneut Alarm - und macht Sportvereinen keine falschen Hoffnungen. Fehlende Unterkünfte für Flüchtlinge sorgen den Landrat.

Wolfratshausen – Rund 100 Asylsuchende kommen seit November 2022 pro Monat im Landkreis an. Trotz des Baus von neuen Unterkünften und der Belegung von Turnhallen glaubt Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler), dass der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten langfristig nicht gedeckt werden kann.

Im Rahmen der Monatsversammlung der Bürgervereinigung Wolfratshausen im Wirtshaus Flößerei schlug er jüngst erneut Alarm. „Es ist fünf vor zwölf: Uns droht aufgrund der erschwerten Integration eine Spaltung der Gesellschaft“, befürchtet Niedermaier. Rund 3000 Flüchtlinge leben derzeit im Landkreis. Laut Königsteiner Schlüssel, der sich zu zwei Dritteln nach der Steuerkraft und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl richtet, sind das zu wenig. „Wir erfüllen die Quote nur zu 82,8 Prozent“, rechnete Niedermaier vor.

Sorgen bereiten ihm auch die etwa 900 Fehlbeleger, die auf dem angespannten Wohnungsmarkt keine bezahlbare Bleibe finden. Das Ende der Fahnenstange sei noch längst nicht erreicht. Trotz der jüngst von der Bundesregierung zugesagten finanziellen Hilfe von einer Milliarde Euro für die Länder, wird sich die Lage laut Niedermaiers Prognose weiter verschlimmern. „Solange sich die EU nicht auf einheitliche Standards einigt, werden wir das Problem nicht in den Griff bekommen“, befürchtet der Landrat. Er könne jeden Flüchtling verstehen, den es nach Deutschland ziehe. „Bis Jahresende erwarten wir weitere 700 bis 800 Neuankömmlinge im Landkreis“, sagte Niedermaier.

Die Belegung von neuen landkreiseigenen Turnhallen sei unvermeidbar. Stefan Meyer, Vorsitzender des 1. FC Weidach, und Walter Halamek, Turnabteilungsleiter des TSV Wolfratshausen, bedauern dies. Beide engagieren sich im Arbeitskreis für Wolfratshauser Sportvereine. „Immer mehr Leute verlassen die Vereine“, stellte Halamek fest. Dem BCF Wolfratshausen, dessen Vorsitzender Dr. Manfred Fleischer wie berichtet wegen der Flüchtlingsbelegung der Farcheter Mehrzweckhalle vor Kurzem einen Brandbrief an den Landrat und Bürgermeister Klaus Heilinglechner verschickte, drohe gar der Ruin. „Es muss unser Ziel sein, die Turnhallen im Landkreis bis Ende des Jahres leer zu kriegen“, übte sich Niedermaier in Durchhalteparolen. Die Wolfratshauser Stadträtin Dr. Ulrike Krischke prangerte eine „Zweiklassen-Flüchtlingspolitik“ an.

Während Zuwanderer aus den Kriegsgebieten der Ukraine Bürgergeld erhalten, gehen Asylsuchende aus anderen Ländern leer aus. „Uns fehlt einfach die nötige soziale Infrastruktur wie beispielsweise Wohnungen, Kindergärten und psychologische Betreuung“, so Krischke. Niedermaier gab ihr Recht, denn diese Folgekosten müssen die Landkreise und Kommunen tragen. „Wir werden unseren Wohlstand teilen müssen“, prognostizierte Niedermaier abschließend.

