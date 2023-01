Beliebter BR-Podcast in Wolfratshausen - Vorab verraten „Bergfreundinnen“ ihr Lieblingsthema

Von: Franziska Konrad

Gemeinsames Abenteuer: Auch eine Alpenüberquerung – hier auf halbem Weg in Richtung Schweiz – haben die „Bergfreundinnen“ (v. li.) Anna Hadzelek, Antonia Schlosser und Katharina Kestler bereits gemeistert. © Bayerischer Rundfunk

Beim Wild Abenteuer Festival kommen die „Bergfreundinnen“ in die Loisachhalle. Dort zeichnet das Trio gemeinsam mit dem Publikum eine Folge für seinen BR-Podcast auf.

Wolfratshausen – Sie haben sich den Bergen verschrieben, gemeinsam schon viel erlebt und teilen ihre Erfahrungen mit jedem, der sie hören will: Vor circa zweieinhalb Jahren riefen Antonia „Toni“ Schlosser, Katharina „Kaddi“ Kestler und Anna Hadzelek den BR-Podcast „Bergfreundinnen“ ins Leben. Hadzelek hat das Trio inzwischen verlassen.

Stattdessen ergänzt inzwischen Catharina „Cathi“ Schauer die Runde. Anlässlich des Wild! Abenteuer Festivals kommt das Trio am Sonntag, 22. Januar (Beginn: 19 Uhr), in die Loisachhalle. Doch gehen einem nach über 100 Folgen nicht mal die Themen aus? Was raten sie Bergmuffeln? Und wie kommt man überhaupt dazu, einen Podcast zu machen? Im Gespräch mit Redakteurin Franziska Konrad stehen Antonia Schlosser (30) und Katharina Kestler (41) Rede und Antwort.

Beim Wild Abenteuer Festival in Wolfratshausen: „Bergfreundinnen“ nehmen Podcast auf

Frau Schlosser, Frau Kestler, war’s ein spontaner Gedanke oder ein lange ausgeklügelter Plan: Wie kamen Sie dazu, den Podcast ins Leben zu rufen?

Kestler: Ursprünglich entstand die Idee bei den „Munich Mountain Girls“, einer Community von und für Bergfrauen. Darin bin auch ich aktiv. Wir wollen Bergfreundinnen verbinden – in jedem Alter, über alle Level und Bergsportarten hinweg. Da Podcasts damals gerade immer beliebter wurden und wir Inhalte für unsere Community kreieren wollten, kam die Idee von einem Berg-Podcast von Frauen für Frauen auf. Gemeinsam mit dem Bayerischen Rundfunk, für den ich als Journalistin arbeite, haben wir uns dann an einen Entwicklungsprozess mit Klausuren, Castings und Workshops gemacht. Durch das Casting kamen Toni und Anna dazu. Ende letzten Jahres hat uns Anna leider verlassen. Sie konzentriert sich nun auf ihr Start-up. Jetzt haben wir eine neue Bergfreundin: Catharina Schauer aka Cathi.

Gutes Team: (v. li.) Antonia Schlosser, Katharina Kestler und die Neue im Team, Catharina Schauer. © Bayerischer Rundfunk

Also kennen Sie sich beide überhaupt erst durch das Casting?

Kestler: Teilweise. Toni und ich haben davor schon mal beim Bayerischen Rundfunk zusammengearbeitet. Aber die romantische Vorstellung, dass wir alle Kindergartenfreundinnen sind, die schon immer gemeinsam in die Berge gehen und dann irgendwann ihren eigenen Podcast gegründet haben – die trifft nicht zu. Schlosser: Dafür sind wir, glaube ich, auch ein bisschen zu unterschiedlich. Gerade in unserer Herangehensweise an den Berg.

Nochmals zurück zum Thema Freundschaft: Sind Sie inzwischen privat befreundet?

Schlosser: Wenn ich diese Frage jetzt mit nein beantworten würde, gäbe es den Podcast wahrscheinlich längst nicht mehr (lacht). In den vergangenen Jahren hat sich definitiv eine Freundschaft entwickelt. Und wenn wir mal gemeinsam in die Berge gehen – ohne dass es Arbeit ist – genießen wir das sehr.

„Bergfreundinnen“ im Interview: „Wenn wir in den Bergen sind, ist es immer ein Stück weit Arbeit“

Wie oft kommt das vor?

Kestler: Na ja. Ehrlich gesagt: Wenn wir in den Bergen unterwegs sind, ist das eigentlich immer ein Stück weit Arbeit. Das ist ja der Punkt bei solchen Sachen. Und wenn wir wandern, und es ist keine Arbeit, machen wir freiwillig eine daraus, weil wir eine Instagram-Story oder ähnliches machen. Tatsächlich passiert es öfters, dass wir privat etwas essen oder trinken gehen.

Frau Schlosser, Sie haben vorhin die unterschiedlichen Berginteressen angesprochen. Inwiefern gehen die bei Ihnen auseinander?

Schlosser: Am auffälligsten merkt man das vermutlich an unseren „Disziplinen“. Bei mir steht da nicht die Leistung im Fokus. Ich wandere gerne und bin eher der Genussbergmensch (lacht), während die Kaddi gerne mal ambitionierter unterwegs ist, mit Ski oder Mountainbike. Und Cathi macht eher anspruchsvollere Touren, geht Bergsteigen und klettert.

Ich glaube, man kann nicht genug über Lawinen, Angst am Berg oder Selbsteinschätzung erzählen.

Zurück zum Podcast: Inzwischen gibt es davon 115 Episoden. Gehen den Bergfreundinnen langsam nicht mal die Themen aus?

Kestler: Definitiv nicht. Wir beschäftigen uns ja mit den großen Themen am Berg. Und ich glaube, man kann nicht genug über Lawinen, Angst am Berg oder Selbsteinschätzung erzählen.

BR-Podcast „Bergfreundinnen“: „Kann mir nicht vorstellen, dass uns irgendwann die Themen ausgehen“

Schlosser: Genau darum mache ich den Podcast auch so gerne: Wir können wir selbst sein, ohne uns zu verstellen. Wir berichten von unseren Erfahrungen und Gedanken zu den jeweiligen Themen. Außerdem entwickeln wir uns ja weiter. In den Episoden über Beziehungen würde ich heute wahrscheinlich viele Dinge anders sagen als noch vor zwei Jahren. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass uns irgendwann einmal die Themen ausgehen.

Haben Sie aus all den Folgen eine Lieblingsepisode?

Schlosser: Puh, schwierig. Aber ich denke, wir haben ein Lieblingsthema. Oder, Kaddi (grinst)?

Kestler: Jaaa, vielleicht (lacht).

Schlosser: Im Podcast haben wir uns relativ früh mit dem Thema Menstruation und Zyklus auseinandergesetzt. Es brennt uns unter den Nägeln, da noch einmal nachzulegen. Schon damals war das für mich mega spannend.

Beim Wild Abenteuer Festival: „Bergfreundinnen“ verraten Details zu ihrem Auftritt

Warum?

Schlosser: Ich habe das Thema Menstruation tabuisiert kennengelernt. Wenn man dann anfängt, offen darüber zu sprechen – gerade mit anderen Frauen – merkt man, wie sehr wir teilweise im selben Boot sitzen – und uns gegenseitig helfen können. Das hat mir total gutgetan. Deshalb war das mein persönliches Lieblingsthema.

Apropos wichtiges Thema: Was dürfen Sie bereits über Ihren Auftritt am Wochenende in Wolfratshausen verraten?

Schlosser: Gemeinsam mit dem Publikum werden wir eine Podcast-Folge aufzeichnen. Das Thema dazu können wir auf jeden Fall verraten: „Damals, heute und auf der ganzen Welt – Bergfreundinnen United“.

Kestler: Konkret beschäftigen wir uns damit, was Bergfreundinnen über die Jahrhunderte und in unterschiedlichen Generationen und Nationen miteinander verbindet. An dem Abend sprechen wir zum Beispiel mit Nazima Khairzad aus Afghanistan: Sie war in ihrer Heimat erfolgreiche Sportlerin und musste vor den Taliban fliehen. Außerdem schauen wir uns das Generationsthema an: Was hat etwa eine 70-jährige Bergfreundin erlebt im Gegensatz zu uns heute? Und wir schauen gemeinsam die Doku-Serie zu unserer Alpenüberquerung – im Frühjahr sind wir von Oberstdorf an den Comer See gelaufen in neun Tagen und haben viel erlebt.

„Bergfreundinnen“ haben Tipps für Bergmuffel

Letzte Frage: Wie würden Sie einem Bergmuffel die Gipfel schmackhaft machen?

Kestler: Indem ich sage: Probiere es aus, du wirst es mit Sicherheit nicht bereuen: Weil du wahrscheinlich etwas erlebst, was du so noch nie erfahren hast. Dinge über dich lernst, die du noch nicht über dich wusstest.

Schlosser: Ich war früher selbst jemand, der schwer aus seiner Komfortzone herauskam. Durch den Podcast musste ich das ändern. Dadurch habe ich bemerkt, wie vielseitig die Berge sind. Nicht nur in den Disziplinen, sondern auch, auf wie viele unterschiedliche Arten man sie entdecken kann. Das finde ich daran am Allertollsten. Nahezu jeder Mensch findet dort etwas, das ihm taugt. Man muss es nur wagen. (kof)

