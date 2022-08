Flexibilität in Zeiten des Klimawandels: Bergsport erfährt Auswirkungen der Erderwärmung hautnah

Von: Peter Borchers

Teilen

Im Aufstieg zur Rasass-Spitze: Die Alpinisten der Wolfratshauser DAV-Sektion. © dav

Die Wolfratshauser DAV-Alpinisten müssen umdisponieren. Die geplante Hochtour ist zu gefährlich – ein Gletscherabbruch tötete Anfang August elf Menschen.

Wolfratshausen – Der Hüttenwirt hatte schlechte Nachrichten für die Alpinisten der Wolfratshauser DAV-Sektion. Er riet dringend ab von einer Hochtour auf den Piz Sesvenna, ihres geplanten Ziels. „Zu gefährlich“, meinte er. Es war das erste Wochenende im August. Erst vor einem Monat war der Marmolada-Gletscher in Teilen abgebrochen und hatte elf Menschen in den Tod gerissen. In den Nachrichten, schreibt Annemarie Zeller in einer Pressemitteilung, hatten „wir gelesen, dass diesen Sommer kein Bergführer mehr auf das Matterhorn führt“. Und die Normalroute auf den Mont Blanc sei auch nur etwas für Lebensmüde. Die Zeiten sind im Sommer 2022 schlecht für Hochtouren in den Alpen.

Flexibilität in Zeiten des Klimawandels: Bergsport erfährt Auswirkungen der Erderwärmung

Also machten die Wolfratshauser das Beste aus der Situation, planten nach dem Abendessen um. Sie entschieden sich zu einer „Vier-Gipfel-Drei-Dreitausender-Tour“ über Schadler (2948 Meter), Piz Rims (3067), Piz Christanas (3091 und Piz d’Immez (3031). Pünktlich zur ersten Pause am Piz Rims begann es zu regnen. Regelmäßige Schauer sollten die Wolfratshauser den ganzen Tag über begleiten. Dafür sei der Rucksack leicht gewesen, so Zeller, „ohne Seil, Pickel und Steigeisen“.

Trockenübungen vor der Hütte statt Aufstieg zum Gipfel

Nach Kaffee und Kuchen auf der „schönen Sesvennahütte“ beschloss die Gruppe spontan, eine Trockenübung in Spaltenbergung vor der Hütte einzulegen. „Damit wir“, so Zeller, „das ganze Material doch nicht umsonst hochgeschleppt haben.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Kein Weg, wo einer sein sollte: „Etwas zu abenteuerlich“

Am Sonntag schenkte der Wettergott den Wolfratshausern zum Start etwas Sonne und traumhafte Ausblicke auf dem Weg zur 2883 Meter hohen Rasass-Spitze. Für danach hatten sie sich eine kleine Überschreitung zum Vernungkopf (2870 Meter) als alternativen Abstieg nach Schlinig ausgesucht. „Laut Hüttenwirt gut machbar, laut Hüttenkarte sogar markiert“, schreibt Zeller. „Laut meiner digitalen Karte aber nicht – und die hatte leider Recht.“ Irgendwo bei der Abzweigung vom Grat habe man sich laut GPS zwar direkt auf dem Weg befunden, den aber nirgendwo gesehen. Das eröffnete der Gruppe „ungeplant ein kleines wegloses Abenteuer auf steilen Grasterrassen“, das mit einsetzendem Regen und Graupel laut der Leiterin „etwas zu abenteuerlich“ wurde. Zum Glück habe man sich bald auf dem angepeilten Höhenweg Richtung Schlinig befunden.

Für die Zukunft: Anpassung an Klimawandel nötig

Beim Abschlusskaffee waren sich die Teilnehmer einig: Das Bergwochenende in Südtirol war auch ohne die geplante Hochtour schön. Aber, so Zellers Fazit: „Leider wird das Hochtourengehen in Zeiten des Klimawandels immer öfter flexible Routen und Ziele erfordern.“

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier: