Besoffen zum Bewerbungsgespräch: Autofahrer mit 2 Promille gestellt

Von: Dominik Stallein

Teilen

Zwei Promille hatte ein Wolfratshauser am Steuer. © Panthermedia/Imago

Die Polizei stellte einen betrunkenen Fahrer. Zwei Promille ergab ein Atemtest. Das Kuriose: Der 51-Jährige war zuvor beim Bewerbungsgespräch.

Wolfratshausen - Das lief ganz anders, als es sich der Bewerber vorgestellt hatte. Ein Unternehmer rief am Mittwochvormittag die Polizei an. Was er erklärte: Soeben habe er ein Bewerbungsgespräch führen wollen. Dazu kam es nicht, weil der Bewerber betrunken zu dem Termin erschienen war. Als wäre das nicht erschreckend genug, habe der Arbeitgeber beobachtet, wie der 51-Jährige in sein Auto stieg und davonfuhr.

Besoffen zum Bewerbungsgespräch: Polizei stoppt Autofahrer mit 2 Promille

Eine Polizeistreife fuhr zur Wohnadresse des Wolfratshausers, wo sie den Volkswagen des Mannes bereits an der Straße sahen. Als sie den 51-Jährigen auf die Meldung des Arbeitgebers ansprachen, verneinte der Wolfratshauser, dass er in diesem Zustand bereits zum Bewerbungsgespräch gefahren sei. Die Polizei sichtete deshalb die Aufnahmen einer Kamera, die vor Ort angebracht war: „Die Auswertung strafte den Mann Lügen“, schreibt die Wolfratshauser Inspektion in ihrer Pressemitteilung. Das Video habe „eindeutig“ seine mangelnde Fahrtüchtigkeit gezeigt.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Wolfratshauser betrunken unterwegs zum Bewerbungsgespräch - Polizei sichtet Kamera-Aufnahmen

Noch an Ort und Stelle machte der 51-Jährige einen Atemalkoholtest: Er ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr - und eine verlängerte Jobsuche: Auf dem Firmengelände, wo er sich vorstellen wollte, hat der Wolfratshauser nun Hausverbot.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.