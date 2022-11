Betreiber der Biermühle startete ausgerechnet vor Corona-Lockdowns

Von: Peter Herrmann

Herr des Zapfhahns: Sebastian Wolf übernahm 2020 die Biermühle von Dieter „Dietsch“ Sattler. © Peter Herrmann

Im Frühjahr 2020 übernahm Sebastian „Basti“ Wolf eine besondere Kneipe: die Café-Bar Biermühle in Wolfratshausen. Auch für den kleinen Hunger ist gesorgt.

Wolfratshausen – Im Frühjahr 2020 übernahm Sebastian „Basti“ Wolf am Untermarkt eine besondere Kneipe. Bereits unter Vorgänger Dieter „Dietsch“ Sattler war die Café-Bar Biermühle zwei Jahrzehnte lang ein beliebter Treffpunkt für Nachtschwärmer, Dartspieler und Whisky-Kenner. „Dies soll auch so bleiben“, so Wolf.

Renoviert während der Corona-Hochzeit

Der 33-Jährige hatte denkbar ungünstige Startvoraussetzungen. „Ich war sehr motiviert und hatte viele Ideen, wurde dann aber von den Corona-Lockdowns mehrfach ausgebremst“, berichtet der gebürtige Münchner. Dass der gelernte Feinwerkmechaniker in die Flößerstadt kam, lag an seiner damaligen Freundin – und heutigen Ehefrau. „Ihr Vater war lange Jahre Stammgast in der Biermühle und überredete mich, das Lokal zu übernehmen.“ Die staatlich verordneten Zwangsschließungen in der Corona-Hochzeit nutzte der Gastronom, um zu renovieren. Der ursprüngliche Charme der Biermühle blieb aber ebenso erhalten wie die bereits vor Pandemiezeiten etablierten Whisky-Tastings.

Bier vom Tegernseer Brauhaus

In dem gut sortierten Getränkeregal fallen erlesene Marken wie Laphroaig oder Talisker sofort ins Auge. Stamperl von Herstellern wie Jameson und Tullamore Dew schenkt Wolf schon für 2,50 Euro aus. Zudem gibt’s Gerstensaft aus dem Tegernseer Brauhaus sowie Cocktails.

„Ich möchte die Leute dazu bringen, auch mal was Neues zu probieren“, sagt der Gastronom. Für den kleinen Hunger bietet er Eintöpfe, belegte Toasts, Hot Dogs und Bratkartoffeln mit scharfer Mexikogrillwurst an. Jeden ersten Sonntag im Monat können die Gäste der Biermühle ein Weißwurstfrühstück genießen, alle Details gibt’s auf der Internetseite.

Nach zwei Jahren mit Höhen und Tiefen ist Wolf weiterhin optimistisch. Beim Wirtefest im September habe sich das Potenzial der Biermühle gezeigt: „Es wäre schön, wenn dauerhaft so viele Gäste kommen.“

