Betreuung: An der Realschule Wolfratshausen haben Kinder ein neues Zuhause nach Schulschluss

Von: Dominik Stallein

Führung durch die Offene Ganztagsschule: Die Schülerinnen (vorne, v. li.) Laura, Leonie und Mareike zeigten bei einem Pressetermin das neue Haus. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Offene Ganztagsschule an der Realschule Wolfratshausen ist umgezogen. Die Kinder gestalten ihr Nachmittags-Zuhause mit - und präsentieren die Einrichtung stolz.

Wolfratshausen – Nach den Reiberdatschi fängt Laura schnell mit den Hausaufgaben an. Sie beeilt sich, weil sie danach mit ihrer Freundin Leonie spielen möchte. Im Nachbarraum mit der großen Fensterfront, den grünen Stühlen und den selbst gestalteten Bildern an der Wand tummeln sich schon ein paar Jungs um den Kickertisch. Wer sieht, wie die Kinder im und um den Neubau am Franz-Kölbl-Weg toben, der würde nicht sofort auf die Idee kommen, dass es sich um einen Anbau der Realschule handelt. In dem Gebäude ist seit diesem Schuljahr die Offene Ganztagsschule (OGS) untergebracht, die seit über drei Jahren besteht.

Von Montag bis Donnerstag besuchen insgesamt etwa 45 Kinder die Einrichtung, die der Kinder- und Jugendförderverein (KJFV) betreibt. Während einer Führung zeigten die Sechstklässlerinnen Laura und Mareike zusammen mit der ein Jahr jüngeren Leonie die Einrichtung. Mareike und Laura kennen die OGS noch aus dem vergangenen Schuljahr, als die Betreuung in umgewandelten Klassenzimmern im Keller der Schule stattfand. Das war zwar auch schön, „aber jetzt ist es richtig gut“, findet Mareike. Das Mittagessen gibt’s nicht mehr in der Schulküche, sondern im hübsch gestalteten Gemeinschaftsraum. „Und wir haben draußen ganz viel Platz“, sagt Laura, während vier Jungs vor der Tür in der Sonne Basketball spielen.

Zweckmäßig: Der Neubau im Rücken der Realschule beherbergt die Ganztagsschule. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wolfratshausen: Neubau an der Realschule versprüht Freizeit-Atmosphäre - 45 Kinder werden hier betreut

Die Fünft- und Sechstklässler, die sich während der Führung im Haus aufhalten, fühlen sich sichtlich wohl. „Sie sollten nicht das Gefühl haben, den ganzen Tag in der Schule zu sein“, erklärt Architektin Lisa Holzer. Deshalb sind bei der Planung des Gebäudes viele Freizeit-Elemente eingeflossen. Die Räume sind zweckmäßig und flexibel, damit die Kinder dort nicht nur Mathe und Grammatik pauken, sondern auch Kochrezepte ausprobieren oder Brettspielen machen können. „Wir legen großen Wert darauf, dass es für die Kinder einen Unterschied zwischen der Schulzeit am Vormittag und der Betreuung am Nachmittag gibt“, betont KJFV-Chef Fritz Meixner.

OGS an der Realschule Wolfratshausen in Neubau - „Für die Kinder etwas ganz anderes“

Dieser Plan ist offensichtlich aufgegangen. „In diesem Schuljahr sind wir hier eingezogen“, sagt Laura beispielsweise. Eine Formulierung, die Rektorin Carolin Lilienthal freut: „Für die Kinder ist der Neubau etwas ganz anderes, etwas eigenes.“ Davon zeugen viele persönliche Noten, die die Mädchen und Buben der Einrichtung verliehen haben. So haben sie gemeinsam einen „OGS“-Schriftzug gestaltet, den sie jeden Tag beim Mittagessen an der Wand betrachten können. „Die Kinder sehen das als ihr Gebäude“, sagt auch OGS-Leiterin Lisa Ettenberger, „das wollen und dürfen sie auch mitgestalten“.

Betreuung für Schulkinder: Eltern könnten Rechtsanspruch bekommen - Stadt ist gut aufgestellt

Das Interesse an dem Angebot ist groß, wie kürzlich ein Tag der offenen Tür zeigte. Viele angehende Fünft- und Sechstklässler spazierten mit ihren Eltern durch die Räumlichkeiten, um sich ein Bild von der Arbeit dort zu machen. „Sie waren begeistert“, berichtet Schulleiterin Lilienthal. Wie Fritz Meixner betont, ist Wolfratshausen durch den Neubau in puncto Betreuungsplätze noch besser aufgestellt. Die Bundesregierung plane einen Rechtsanspruch für Eltern auf einen Betreuungsplatz im Anschluss an die Schule. Möglicherweise müsse man dann die Öffnungszeiten (derzeit von Montag bis Donnerstag) aufstocken. „Aber wir haben die Rahmenbedingungen geschaffen“, sagt Meixner.