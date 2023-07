Es bleiben noch drei Tage: Mutter sucht verzweifelt Betreuungsplatz für ihren behinderten Sohn Louis

Von: Carl-Christian Eick

77 Einrichtungen hat Michaela Müller angeschrieben. Ohne Erfolg. Sie sucht verzweifelt einen Betreuungsplatz für ihren geistig beeinträchtigten Sohn Louis. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit.

Wolfratshausen – Eine Nacht, in der sie durchgeschlafen hat? An die kann sich Michaela Müller nicht erinnern. Seit 19 Monaten sucht die 48-jährige Wolfratshauserin verzweifelt nach einem Betreuungsplatz für ihren geistig gehandicapten Sohn Louis (18). 77 Einrichtungen („erst in der Region, dann in ganz Bayern und schließlich deutschlandweit“) hat sie angeschrieben. Ohne Erfolg. Nun ist das Problem akut. Schon am kommenden Montag soll der 18-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen werden. „Da werden sie ihn nur ruhigstellen“, fürchtet Müller.

Louis war eine Frühgeburt. Er ist geistig gehandicapt, Autist und kann nicht sprechen. Er kommuniziert mit seiner Umwelt per iPad, hört gerne Musik und spielt mit Leidenschaft das Kartenspiel Uno. „Louis ist eigentlich ein schlaues Köpfchen“, sagt seine Mutter, „aber jeder Wechsel bringt ihn ins Wanken, er braucht einen sehr strukturierten Tagesablauf.“ Der war seit drei Jahren gewährleistet, der junge Mann lebt im AWO-Sozialzentrum in Neuburg an der Donau. Doch das Zentrum muss er Montag verlassen. Der Grund: „Louis hat seinen individuellen Schulabschluss bestanden, damit endet seine Zeit in der Einrichtung, das habe ich gewusst“, sagt seine Mutter. Das Problem: Bis dato hat sie keinen freien Platz in einer alternativen Einrichtung finden können, „die auf die Betreuung von geistig behinderten, autistischen Kindern und Jugendlichen spezialisiert ist“.

Man hat ihn damals in der Psychiatrie nur ruhiggestellt, ihn bis unter die Haarspitzen mit Psychopharmaka vollgepumpt. Er hat mich kaum als seine Mutter erkannt.

Eine Mitarbeiterin des Bezirks Oberbayern habe ihr geraten: „Holen Sie Louis nach Hause, warten Sie, bis er ausflippt und wählen dann den Notruf.“ Dazu muss man wissen: Louis gilt als selbst- und fremdgefährdend, diagnostiziert ist zudem eine „Weglauftendenz“. Müller, die berufstätig ist, schildert das mögliche Prozedere so: Sollte Louis aggressiv werden, „alarmiere ich Rettungsdienst und Polizei – und die sollen ihn dann mitnehmen“. Zum einen, so seine Mutter, sei nicht garantiert, dass ihr Sohn in eine psychiatrische Fachklinik gebracht würde, „weil es keine freien Plätze gibt“. Zum anderen hat sie große Angst, dass sich das wiederholt, was ihr Sohn und sie schon vor einigen Jahren erleben mussten: „Man hat ihn damals in der Psychiatrie nur ruhiggestellt, ihn bis unter die Haarspitzen mit Psychopharmaka vollgepumpt. Er hat mich kaum als seine Mutter erkannt.“

Wolfratshauserin bricht eine Lanze für alle Pflegerinnen und Pfleger

Müller bricht dennoch eine Lanze für alle Pflegerinnen und Pfleger: „Die arbeiten für wenig Geld weit über Anschlag, tun liebevoll das, was sie tun können.“ Die 48-Jährige hatte sich einen Plan für ihren Sohn zurechtgelegt: „Toll wäre eine Förderstätte, die ihn beschäftigt, die Louis fördert und fordert.“ Aktuell liegt ihr Plan in Trümmern. „Zum Glück falle ich weich, wenn ich falle. Meine Familie fängt mich Gott sei Dank immer wieder auf.“

CSU-Stimmkreisabgeordneter schaltet Parteifreund aus Krün ein

In ihrer Not wandte sich die Wolfratshauserin an den hiesigen CSU-Stimmkreisabgeordneten Martin Bachhuber. Der wiederum trug den Fall umgehend seinem Parteifreund Thomas Schwarzenberger, Bezirksrat und Bürgermeister von Krün (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) vor. „Das Ganze ist sehr tragisch und tut mir sehr, sehr leid“, sagt Schwarzenberger im Gespräch mit unserer Zeitung. Doch er schickt voraus, dass der Bezirk Oberbayern selbst keine Betreuungseinrichtungen betreibt. Die jeweiligen Träger dieser Häuser legen ihr individuelles Angebot fest – und stellen alleinverantwortlich Plätze zur Verfügung.

Dass es davon zu wenig gibt, ist Schwarzenberger bewusst. Ein Grund sei der seit Jahren herrschende Fachkräftemangel. Die Situation sei mittlerweile „dramatisch“. Statt auf die steigende Nachfrage nach Betreuungsplätzen für psychisch Kranke („die Zahlen sind in den vergangenen Jahren explodiert“) mit einem Ausbau des Angebots zu reagieren, seien viele Träger angesichts einer nur hauchdünnen Personaldecke gezwungen, Plätze abzubauen.

„Es gibt überall Wartelisten“, sagt Schwarzenberger – das hat auch Michaela Müller in den vergangenen Monaten immer wieder gehört. „Im Schnitt wartet man drei bis fünf Jahre.“ Die Wolfratshauserin will nicht missverstanden werden: „Natürlich stehen die Leute nicht aus Spaß auf Wartelisten.“ Schwarzenberger regt an, dass die Plätze auf den Listen „nach einer gewissen Priorisierung vergeben werden könnten“. In der Praxis aber sicherlich kein leichtes Unterfangen. Zudem gibt der Krüner zu bedenken: „Was nutzt mir Wartelistenplatz eins, wenn es definitiv keinen Betreuungsplatz gibt?“

Für Michaela Müller ist das Glas „immer halb voll, nicht halb leer“

Primäre Aufgabe, so der Bezirksrat, sei es, „geeignetes Personal zu finden“. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen schaffen, „dass die Menschen in dem Bereich arbeiten wollen“. Schwarzenberger verweist auf die bezahlten Praktikumsplätze, die der Bezirk Oberbayern seit einiger Zeit anbiete. „Wir hoffen, dass der eine oder andere dadurch bei uns bleibt.“

Was kann er konkret für Louis tun? „Ich kann leider nur versuchen, ein bisschen anzuschieben und hoffen, dass sich ein Platz findet“, räumt Schwarzenberger ehrlich ein. Und Michaela Müller? Ihr bleiben noch drei Tage. „Die Hoffnung stirbt zuletzt, für mich ist das Glas immer halb voll, nicht halb leer.“ (cce)

