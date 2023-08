Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei - Beamten stoppen 1er-BMW

Von: Peter Borchers

Zu einer nächtlichen Verfolgungsjagd kam es in der Nacht auf Mittwoch © Rico Thumser/IMAGO

In der Nacht raste ein 1er-BMW durch Wolfratshausen. Die Polizei nahm die Verfolgung auf - und stoppte einen Betrunkenen.

Wolfratshausen - Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein angetrunkener Wolfratshauser in der Nacht auf Mittwoch. Einer Streifenbesatzung der Wolfratshauser Inspektion kam gegen 0.35 Uhr ein 1er BMW mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Als die Beamten ihren Einsatzwagen wendeten und die Verfolgung aufnahmen, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, gab dieser Gas und fuhr weiter über die Straßen Auf der Haid, Angerstraße und Mühlpointweg. Am Kalkacker konnten die Polizisten den BMW endlich stoppen und den 20-jährigen Fahrer kontrollieren.

Dabei bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,42 mg/l, was umgerechnet 0,84 Promille bedeutet. Die Beamten hinderten den jungen Mann an der Weiterfahrt. Den Fahrer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitsanzeige mit Fahrverbot aufgrund von Alkohol am Steuer. Bei der Verfolgungsfahrt seien keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet worden, so die Polizei in ihrem Bericht. peb