Der ehemalige St.-Matthias-Schüler Alois Berger stellt im Erinnerungsort Badehaus sein neues Föhrenwald-Buch vor.

Wolfratshausen – Eine besondere Premiere steht am kommenden Sonntag an: Vier Tage vor dem offiziellen Erscheinen stellt der Berliner Journalist, Musiker und Dokumentarfilmer Alois Berger ab 18 Uhr im Waldramer Badehaus sein Buch „Föhrenwald – das vergessene Schtetl. Ein verdrängtes Kapitel deutsch-jüdischer Nachkriegsgeschichte“ vor.

+ Alois Berger Journalist, Musiker und Dokumentarfilmer © Piper Verlag

Bewegte Geschichte, bewegende Geschichten: Föhrenwald-Buch wird vorgestellt

Nach dem Abitur am Gymnasium und Kolleg St. Matthias 1981 studierte Berger Philosophie und Politik. Erst sehr spät erfuhr er von der Geschichte des Ortes, in dem er zur Schule gegangen war. „Wir waren mittendrin und doch ahnungslos“, thematisiert Berger das lange Vergessen und Verdrängen, das späte Erinnern. In seinem Buch beleuchtet er „eine kleine oberbayerische Stadt mitten in der Weltgeschichte“.

Für Berger und seine Generation „sind Krieg und Nachkriegszeit immer eng verknüpft mit der unmittelbaren Familiengeschichte, mit dem Verhalten unserer Eltern“. Deshalb stellten ihm sich bei der Recherche Fragen: „Was habt ihr zu dieser Zeit getan? Warum habt ihr den Juden nicht geholfen?“ Berger führte Gespräche mit Waldramern und ehemaligen Föhrenwaldern – und förderte zutage, was lange verdrängt worden war: Welche Schuld zum Beispiel Kirche und Politik auf sich luden, indem sie nach dem Verkauf von Föhrenwald ans Katholische Siedlungswerk dafür sorgten, dass die letzten 768 jüdischen Bewohner zumeist gegen deren Willen umgesiedelt wurden. Sie bekamen zwar überwiegend schöne neue Wohnungen, empfanden das Verfahren jedoch als neuerliche Vertreibung, zwölf Jahre nach dem Ende Nazi-Deutschlands.

Zeitzeugen sprechen über ihre Kindheit: Buch zeigt die Geschichte Föhrendwalds

Die Erinnerungen der Zeitzeugen, die Berger befragte, beispielsweise die von Anton Jakob Weinberger, der heute in Frankfurt am Main lebt, sind nur schwer zu ertragen. So riet Weinbergers Oma ihrem Enkel: „Sei höflich zu alten Menschen, aber gib keinem alten Mann die Hand. Er könnte deine Großeltern ermordet haben.“ Und Majer Szanckower, der in Föhrenwald aufwuchs und dessen Vater das Kino betrieb, traf Berger im Pförtnerhaus des Jüdischen Friedhofs in Frankfurt – und ließ ihn vom Alltag im Lager der Displaced Persons erzählen.

Die Kampf-Ausbildung für die Haganah – eine zionistische paramilitärische Untergrundorganisation in Palästina während des britischen Mandats – und den schwierigen Weg ins gelobte Land spart Berger in seinem Buch nicht aus: „Insgesamt dienten 23 000 ehemalige Displaced Persons in der israelischen Armee, rund ein Drittel der Gesamtstärke. Gut 500 Offiziere hätten ihre erweiterte Grundausbildung im ehemaligen Königsdorfer Hochlandlager absolviert.

Lesung im Badehaus: Föhrendwald-Buch wird vorgestellt

Manche der Vertriebenen kehrten unerlaubt aus Israel zurück – weil sie mit dem Klima oder den Menschen dort nicht zurechtkamen. Manfred Friedländer diktierte Berger in den Block: „Meine Mutter war ein Stadtmädel. Mit ihren Stöckelschuhen war sie im Kibbuz schon optisch fremd.“ Und der heute in Tel Aviv lebende Robbi Waks, ein Kind Föhrenwalds räumte ein, „nie ganz aus Deutschland weggekommen und nie richtig in Israel angekommen“ zu sein. „Ich bin der typische Jid, der Jid dazwischen, der 2000 Jahre Diaspora mit sich herumschleppt.“

Alois Berger beleuchtet auch das alte Schweigen und das neue Reden, das Josef Brustmann, in Föhrenwald und Waldram aufgewachsener Kabarettist, so in Worte kleidet: „Mein Vater war kein Faschist, aber das war einfach zu viel Schuld, das konnte nicht verarbeitet werden, da konnte man nicht dazu stehen.“

Schließlich fuhr der Autor nach Regensburg und besuchte Dr. Karl Braun, der in St. Matthias sein Schulleiter und Griechischlehrer gewesen war. Warum hatte dieser belesene und gelehrte Mann seinen Schülern nie etwas von seinen Forschungen über Föhrenwald erzählt? Brauns Antwort: „Da klopfe ich mir selbst an die Brust, ich hätte das zum Thema machen müssen und weiß nicht, warum ich das nicht getan habe.“

DIETER KLUG

Alois Bergers Buch „Föhrenwald, das vergessene Schtetl. Ein verdrängtes Kapitel deutsch-jüdischer Nachkriegsgeschichte“ erscheint im Piper-Verlag. Es hat 240 Seiten und enthält 15 Schwarz-Weiß-Abbildungen