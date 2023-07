Bewegung für alle: So inklusiv sind die Sportvereine im Landkreis – „Sind offen für jedermann“

Von: Elena Royer

Inklusive Sportangebote sind keine Einzelheit im Landkreis. In der inklusiven Gruppe „Einfach tanzen“ des Tanzsportclubs Tölzer Land tanzen Menschen mit und ohne Behinderung. © arp

Die Sportvereine im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind bereit für Inklusion. Ob Klettern, Tischtennis oder Fußball – es gibt einige Angebote.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Welche Sportangebote für Menschen mit Behinderung gibt es im Landkreis? Zwar wird es noch dauern, bis Menschen mit Handicap wie selbstverständlich im Sportverein trainieren, aber einige Vereine sind dahingehend schon gut aufgestellt und bereit für Inklusion. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Laufen: Einmal pro Woche trainieren beim TuS Geretsried Menschen mit unterschiedlichsten Handicaps. „Zum Beispiel mit Trisomie 21 oder Autismus“, erklärt Norbert Spiegl auf Nachfrage unserer Zeitung. Er leitet die Gruppe für Laufsport und Gymnastik seit weit über 20 Jahren, wie er erzählt. „Zuerst waren wir nur ein Selbsthilfe-Verein, aber dann sind wir zum TuS dazu.“ In der Gruppe würden überwiegend Menschen mit Handicap trainieren, „manchmal machen auch Leute aus deren Bekanntenkreis mit“, sagt Spiegl. Andere Leute eher weniger. „Wer mit dem Umgang mit Menschen mit Handicap keine Erfahrung hat, der hat eher Berührungsprobleme“, so seine Beobachtung.

Tanzen: In der inklusiven Gruppe „Einfach tanzen“ des Tanzsportclubs Tölzer Land tanzen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. „Wir sind offen für jedermann, unabhängig von seiner körperlichen und geistigen Beeinträchtigung“, sagt Dr. Markus Zimmer, Vorsitzende des Tanzsportclubs. „Derzeit besteht die Gruppe aus etwa 15 Mitgliedern, fünf davon haben keine Behinderung.“ Die anderen seien Rollstuhlfahrer, hätten das Downsyndrom oder eine Lerneinschränkung. „Tanzen ist die Sportart, die am besten für inklusive Angebote geeignet ist“, findet Zimmer. „Das Ausmaß der Bewegung ist an jedes Handicap anpassbar. Das Handicap darf nicht stören und stört auch nicht. Für jeden gibt es die passende Ausführung.“

Die inklusive Tanzgruppe gibt es seit September des vergangenen Jahres. „Wir haben die Anfrage von Special Olympics Bayern (Soby) erhalten, ob so etwas möglich wäre“, erzählt Zimmer. „Der Club war sehr offen dafür.“ Ab und an komme es vor, dass ein Teilnehmer demotiviert sei, weil etwas nicht so gut klappt. „Wenn einer sagt, was ein anderer nicht gut gemacht hat, versuchen wir das sofort zu unterbinden, indem wir stattdessen fragen: ,Was hat er gut gemacht?‘“, berichtet Zimmer. „Man darf nicht den Anspruch haben, dass alles perfekt läuft.“

Inklusive Klettergruppe seit 2007 – Anschaffung von speziellem Equipment geplant

Klettern: In der Sektion Tölz des Deutschen Alpenvereins (DAV) gibt es seit 2007 eine inklusive Klettergruppe. „Derzeit nutzen dieses Angebot 15 Jugendliche in drei Inklusionsgruppen“, erklärt Geschäftsstellenleiterin Anke Ellmann. Menschen mit und ohne Handicap trainieren in gemeinsamen Gruppen. „Spezielle Ausrüstung ist nicht erforderlich“, so Ellmann. „In speziellen Touren sollten die Anfangstritte größer gemacht werden. Hier ist die Zusammenarbeit mit unserem Betreiber hervorragend“, freut sie sich. „Eventuell werden wir bald eine reine Tour mit speziellen Griffen finanzieren können.“

Hürden gebe es beim Klettern für die Sportler mit Handicap keine, „da jeder in seinem Niveau klettern kann. In der Halle ist das ohne Probleme möglich.“ Auch die Trainer würden keine speziellen Fortbildungen brauchen. Ellmann und eine andere Trainerin haben diese aber bereits seit zehn Jahren. „Der DAV hat vor einigen Jahren einen eigenen Ausbildungszweig geschaffen: Trainer C Klettern mit Behinderung“, berichtet Ellmann. „Ich empfehle die spezielle Ausbildung für Menschen mit Behinderung für Inklusionsgruppen. Der Aufwand und die Kosten lohnen sich auf alle Fälle.“

Die Kletterer mit Handicap seien sehr gut in die Gruppe integriert, so Ellmann. „Wir fördern dies durch gemeinsame Ausflüge, durch gegenseitige Unterstützung, zum Beispiel während der Soby-Wettkämpfe und durch den Fokus auf dem Mit- und Füreinander.“ Klettern ist der Geschäftsstellenleiterin zufolge besonders gut als inklusiver Sport geeignet, weil alle auf ihrem Leistungsniveau klettern. „Durch die Vielseitigkeit kann jeder Spaß und eine tolle Erfahrung haben – sowohl körperlich als auch geistig.“

Eiskunstlauf: Beim ESC Geretsried trainieren aktuell sechs Menschen mit geistiger Behinderung Eiskunstlaufen. „Die Betreuung von Trainerseite ist bei ihnen etwas intensiver“, sagt Thomas Gania, der den Inklusionssport leitet. Im Normalfall sind zwei Trainerinnen für die Eiskunstläufer verantwortlich. „Vor Wettkämpfen unterstützen erfahrene Läuferinnen“, berichtet der Leiter. Eine spezielle Fortbildung für die Trainer sei nicht nötig. „Sie haben eine gute Beziehung zu den Sportlern und wissen, wie sie ticken“, erklärt Gania. Ansonsten laufe es nicht anders, als in anderen Gruppen.

Die Vorteile im Inklusionssport liegen für Gania auf der Hand: „Das ist soziales Lernen für alle und die Akzeptanz von Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit.“ Sport sei ein super Medium, um das zu gewährleisten. „Das gibt den Menschen mit Handicap Selbstbewusstsein.“

Auch beim ESC Bad Tölz wäre man „total offen“ für Menschen mit Behinderung, sagt Heidi Hertwig, die Abteilungsleiterin der Sparte Eiskunstlauf. „Sie würden in den normalen Trainingsbetrieb aufgenommen, bräuchten aber einen Betreuer.“ Anfragen habe es bislang aber keine gegeben.

Tischtennis klappt „problemlos für alle“ – Wettbewerb kann förderlich sein

Tischtennis: „In der Gesamtlage ist bei inklusiven Sportangeboten im Landkreis noch Luft nach oben“, findet Ralph Seifert, Behindertenbeauftragter im Landkreis. Seifert ist Rollstuhlfahrer und spielt bei den Sportfreunden Bichl Tischtennis. Das klappe problemlos, tiefer müsse die Tischtennisplatte dafür nicht extra gemacht werden. „Neben Basketball ist vor allem Tischtennis für Rollstuhlfahrer sehr gut geeignet“, sagt Seifert, der gleichzeitig Vorsitzender der Tischtennis-Abteilung ist. Er ist der einzige mit Handicap beim SF Bichl. „Für die Inklusion im Gesamtpaket ist es gut, wenn sich Menschen mit und ohne Behinderung messen“, erklärt er. Im Isar-Loisachtaler Ferienpass bieten die SF Bichl heuer einen Tischtennis-Schnupperkurs an – „für alle“, wie Seifert betont.

Fußball: Auch Fußball können Menschen mit Handicap im Landkreis spielen. „Bei uns spielen zwei junge Männer mit geistiger Behinderung“, sagt Robert Rieker, Vorsitzender des SV Bad Heilbrunn. „Ich finde es wichtig, dass sie auch mit sporteln können“, betont er. Manchmal könnten sie zwar intellektuell Dinge nicht so gut erfassen wie andere Spieler, „aber sportlich gesehen sind sie nicht schlechter“, so Rieker. „Sie gehören einfach dazu.“

Keine Spieler mit Handicap gibt es aktuell beim SC Rot-Weiß Bad Tölz. „Aber wir hätten natürlich kein Problem, wenn jemand kommt“, meint Vorsitzender Wolfgang Männer. Er transportiert beruflich Kinder mit Behinderung. „Davon waren auch viele erfolgreich bei Soby“, erzählt er. „Wenn jemand zu uns käme, wären wir auf jeden Fall offen dafür.“

Reiten: Reiten können Menschen mit Handicap auf dem Gut Bohmerhof in Wackersberg derzeit nicht. „Leider geht das nicht, dafür bräuchte man spezielle Pferde“, erklärt Ursula Heilingbrunner, die bei der Reitsportanlage als Bürokraft arbeitet. Und nur „ganz, ganz selten“, gebe es Anfragen, ob Menschen mit Handicap beim Bohmerhof reiten können. Das kommt laut Heilingbrunner etwa einmal im Jahr vor.

Skifahren: Auch beim SC Gaißach fährt aktuell niemand mit Handicap Ski. „Wir sind zwar offen dafür, aber bislang waren noch nicht viele Anfragen da“, sagt Vorsitzende Heidi Danner. Der SC bietet auch Laufgruppen an. „Da waren auch mal Sportler mit Handicap dabei, aber die haben dann wieder aufgehört. Insgesamt wären wir aber sehr offen, was das anbelangt.“

