Bezahlbarer Wohnraum in Wolfratshausen: Mehrgenerationen-Haus weckt Interesse

Von: Dominik Stallein

Dieses Denkmal, das alte Krankenhaus, wird saniert. Darin - und in zwei Neubauten - entsteht das Mehrgenerationenprojekt der Maro-Genossenschaft © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Maro-Genossenschaft baut in Wolfratshausen ein Mehrgenerationenwohnhaus, das bezahlbare Mieten verspricht. Das Interesse an dem Projekt ist groß.

Wolfratshausen – Noch ist der Fortschritt optisch nicht erkennbar. Doch das soll sich bald ändern, wenn die Maro-Genossenschaft mit dem Bau des Mehrgenerationenhauses an der Sauerlacher Straße 15 beginnt. Auf dem Grundstück steht das denkmalgeschützte ehemalige Krankenhausgebäude. Im Inneren wird bereits seit Wochen gearbeitet.

Bezahlbarer Wohnraum bei München: Mehrgenerationen-Haus wird gebaut

Mitte Januar habe die Genossenschaft erste Maßnahmen zur Bauvorbereitung auf dem Areal getroffen, erklärt Projektleiter Ralf Schmid gegenüber unserer Zeitung. „Im Denkmal haben wir auch schon den Boden entnommen und weitere Arbeiten eingeleitet.“ Das Gebäude wird von der Ohlstädter Genossenschaft, die auch eine Pflege-WG in Dietramszell betreibt, aufwendig saniert. Darin kommen zwei Büros sowie zwei Wohnungen unter. Im Rücken des Denkmals errichtet die Genossenschaft zwei Riegel-Bauten mit insgesamt 22 Wohnungen. 15 Einheiten sollen nach den Maßgaben der einkommensorientierten Förderung entstehen, das heißt: relativ moderate Mietpreise.

Baustelle an der Sauerlacher Straße: Ab Mai beginnt Rohbau

Mitte Februar wird voraussichtlich die Baugrube angelegt, „vielleicht können wir dann im Mai mit dem Rohbau beginnen“. Ziel sei, dass der noch in diesem Jahr ein Dach erhält. Die Mieter sollen Ende 2023 ihre Wohnungen im Mehrgenerationenhaus beziehen können. Die Vermietung hat schon begonnen – und ist gut angelaufen: 16 der 24 Wohnungen sind bereits vergeben. „Das Interesse ist auf jeden Fall da“, freut sich Schmid. „Überrannt worden wie bei anderen Bauprojekten sind wir diesmal aber nicht.“

Ralf Schmid, Projektleiter der Maro-Genossenschaft © Hans Lippert

Wolfratshausen: Wohnprojekt wird konkret - einige Wohnungen schon vergeben

Die Maro möchte so zeitnah wie möglich das Haus voll kriegen, denn die künftigen Mieter durchlaufen einen einjährigen Vorbereitungsprozess für das Zusammenleben. Dies ist Teil des Konzepts eines Mehrgenerationenhauses. In monatlichen Treffen stecken die künftigen Nachbarn die Köpfe zusammen, um die Nutzung der Außenflächen oder des Gemeinschaftsraums abschließend zu planen, damit das Zusammenleben so konfliktfrei wie möglich laufen kann.

Das soziale Miteinander stehe bei dem Projekt in Wolfratshausen im Vordergrund, wie die Genossenschaft immer wieder betont. „Die Menschen sollen nicht anonym nebeneinander herleben“, erklärte Schmid bei einer Vorstellung des Bauprojekts im Sommer.

Heimat für Wolfratshauser Vereine? Genossenschaft baut Büros im alten Krankenhaus

Für die Büroräume, die im Erdgeschoss des ehemaligen Klinikgebäudes eingerichtet werden, hatte sich die Stadt – passend zum Grundgedanken des Hauses – einen sozial engagierten Verein als Mieter gewünscht. Wie berichtet sind die Gespräche zwischen der Maro und der Nachbarschaftshilfe „Bürger für Bürger“ jedoch geplatzt, weil die Räumlichkeiten nicht den Anforderungen des Vereins entsprechen. „Wir sind jetzt mit drei, vier anderen Interessenten im Kontakt“, sagt der Projektleiter. Um wen es sich handelt, lässt Schmid offen. „Wir würden den Wunsch der Stadt nach einem sozial engagierten Mieter gerne erfüllen“, derzeit könne er aber noch keine belastbare Auskunft geben.

Denkmal wird saniert - neues Leben im alten Krankenhaus

Fest steht: Die in die Jahre gekommene, unter Denkmalschutz stehende Immobilie, soll gefällig saniert werden. Dazu befindet sich die Genossenschaft aus Ohlstadt in Abstimmung mit dem Historischen Verein Wolfratshausen. Eine gemeinsame Aktion, bei der Bürger das historische Bauwerk von innen besichtigen können, sei für den Tag des offenen Denkmals im September geplant. Eine Begehung zusammen mit der Spitze des Historischen Vereins habe es bereits gegeben.