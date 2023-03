Bittere Nachricht für 300 Beschäftigte: Dieses Unternehmen in Wolfratshausen wird geschlossen

Von: Carl-Christian Eick

Der Standort der Aenova-Gruppe in Wolfratshausen, die Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH im Gewerbegebiet, wird Ende 2023 geschlossen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

300 Mitarbeiter verlieren bis Ende dieses Jahres ihren Arbeitsplatz: Ein Standort der Aenova-Gruppe in Wolfratshausen wird geschlossen. Das gab der Geschäftsführer in einer Betriebsversammlung bekannt.

Wolfratshausen – Es ist eine Hiobsbotschaft für die rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Der Pharmakonzern Aenova schließt seinen Standort in der Loisachstadt, die Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH. Das ist das Ergebnis einer Betriebsversammlung, die am Donnerstag im Haupt-Pharma-Gebäude an der Pfaffenrieder Straße stattgefunden hat. Dr. Susanne Knabe, Head of Corporate Communication & PR bei Aenova, bilanziert in einem Telefongespräch mit unserer Redaktion: Die Betriebsversammlung sei „unaufgeregt“ verlaufen und geprägt gewesen „von einer guten Diskussion“. Knabe macht aber kein Hehl aus der Tatsache, dass das Thema alles andere als ein angenehmes sei.

Die Aenova Group ist ein weltweit führender Auftragshersteller und Entwicklungsdienstleister für die Pharma- sowie Gesundheitsindustrie. Für das Geschäftsjahr 2021 wies das in Starnberg beheimatete Unternehmen einen Umsatz von knapp 700 Millionen Euro aus. Die Haupt-Pharma-Gruppe gehört seit rund zehn Jahren zu Aenova. Am Standort Wolfratshausen wurden bis dato unter anderem Zytostatika (pflanzliche und/oder chemisch hergestellte Substanzen, die Körperzellen vernichten beziehungsweise deren Vermehrung verhindern), entwickelt, produziert und verpackt. Zytostatika werden zum Beispiel Krebspatienten verabreicht. Insgesamt gibt es neben dem Hauptsitz in Starnberg 15 Standorte im In- und Ausland.

Schließung ist die Folge eines Restrukturierungsprozesses

Der Hintergrund für die Einstellung der Produktion bis Ende 2023 ist laut Aenova-Sprecherin Knabe ein internes Restrukturierungsprogramm für den Bereich „sterile Fertigung“. Als Folge werde der Standort des Auftragsherstellers Haupt Pharma in Wolfratshausen letztlich abgewickelt, „da insbesondere durch die jetzt in Kraft tretenden zusätzlichen Behördenauflagen für die Sterilfertigung eine umfängliche Sanierung des Standortes wirtschaftlich nicht darstellbar ist.“ Nach Knabes Angaben sind „alternative Optionen“ zuvor geprüft worden, „das Team in Wolfratshausen hat mit Unterstützung der Aenova-Group große Anstrengungen unternommen, um diesen letzten Schritt abzuwenden“. Am Ende ohne Erfolg.

Das ist eine harte Entscheidung, doch nach ausführlicher Prüfung verschiedener Alternativ-Szenarien mussten wir diesen Weg beschreiten.

Der weitere Ablauf vor Ort „läuft nach den gesetzlichen Vorgaben“, teilt die Unternehmenssprecherin mit. Die Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen Sozialplan seien bereits aufgenommen worden. Knabe fasst den Status quo so zusammen: „Das Unternehmen ist bemüht, in enger Zusammenarbeit mit dem örtlichen Betriebsrat für die Mitarbeitenden Perspektiven zu schaffen.“ Und: „Projekte werden in enger Absprache mit den Kunden abgewickelt.“

Bürgermeister: Bitter für Mitarbeiter - aber auch für die Stadt Wolfratshausen

Das Aus für den Standort im Wolfratshauser Gewerbegebiet „ist eine harte Entscheidung“, räumt Ralf Schuler, Geschäftsführer in Wolfratshausen sowie Chief Financial Officer (CFO) der Aenova-Gruppe, in einer Pressemitteilung ein, die mit dem Betriebsrat abgestimmt ist „Doch nach ausführlicher Prüfung verschiedener Alternativszenarien mussten wir diesen Weg beschreiten. Für die Mitarbeitenden versuchen wir unterschiedliche Möglichkeiten aufzuzeigen.“

Geschäftsführer Schuler hatte Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner wenige Stunden vor Beginn der Betriebsversammlung über die Entscheidung der Aenova-Gruppe persönlich informiert. „Es ist vor allem bitter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – aber natürlich auch bitter für Wolfratshausen“, so der Rathauschef am späten Nachmittag gegenüber unserer Zeitung. Er habe Schuler seine Unterstützung angeboten, auf die Schließungsentscheidung „hat die Stadt keinen Einfluss“, stellt Heilinglechner fest. (cce)

