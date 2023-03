300 Kilometer in zehn Tagen: Wandernde Spendensammlerinnen starten wieder

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Da geht’s los: Ina Großmann-Stangl (li.) und Bianca Bauer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bianca Bauer und Ina Großmann wandern erneut für den Wolfratshauser Verein „Bürger für Bürger“. Auf ihrer Tour von Jesolo nach Riccione sammeln sie Spenden.

Wolfratshausen – Die Wanderschuhe nach einer Tour an den Nagel zu hängen, kommt für Bianca Bauer und Ina Großmann-Stangl nicht in Frage. Im vergangenen Jahr war das Duo von Innsbruck nach Jesolo – 350 Kilometer und 8000 Höhenmeter in zwölf Tagen – gewandert und hatten dabei Geld für den Nachbarschaftshilfeverein „Bürger für Bürger“ gesammelt. Beide sind dort Mitglieder. Es kamen weit über 2000 Euro zusammen (wir berichteten). Nun soll es eine Fortsetzung geben. „Eine Fortsetzung im wahrsten Sinne“, sagt Bauer. Denn Ausgangspunkt ist dieses Mal Jesolo als letztes Ziel. Die Tour soll über Rimini, San Marino bis nach Riccione führen. „Irgendwann wollen wir den ganzen Stiefel umwandert haben“, frotzelt Großmann-Stangl. Und natürlich laufen die beiden Frauen wieder für den guten Zweck.

Biwalkin’ 2.0: Bianca Bauer und Ina Großmann aus Wolfratshausen sammeln wandernd Spenden

„Wie das letzte Mal werden wir wieder unsere Erlebnisse auf der Tour sowie die einzelnen Etappen auf der Webseite beschreiben“, kündigt Bauer an. Ebenso wollen sie dort Tag für Tag die einzelnen Sparten des Vereins vorstellen. „Wir haben auch wieder genau das dabei, was wir im vergangenen Jahr mitgeschleppt hatten – vom Rucksack bis zu den Schuhen.“ Nur das Zelt muss dieses Jahr zu Hause bleiben. „Das bedeutet weniger Gewicht. Und wir sind ja in einer Urlaubsregion unterwegs. Da dürften Hotels kein Problem sein.“

Die Reise hat am Mittwoch um 23.15 Uhr begonnen. „Um diese Zeit fährt der Flixbus in München ab“, erklärt Großmann-Stangl. Von dessen Ziel Venedig geht es danach mit dem Bus nach Jesolo. „Dann wird es ernst“, sagen die beiden und brechen in Gelächter aus. Denn Ernst hat bei den beiden Frauen keine Chance: „Wir sind wie ein altes Ehepaar“, sagt Bauer. „Wir haben gleichzeitig Hunger oder ein Pausenbedürfnis, haben immer irgendetwas zu quatschen – und wenn wir mal beide schweigen, dann übereinstimmend.“

Bianca Bauer und Ina Großmann wandern erneut für den Verein „Bürger für Bürger“

Am meisten freut sich Bauer auf die Stippvisite in San Marino. „Endlich ein Berg.“ Denn die Strecke davor sei eher „ziemlich platt“. Man sehe das Ziel mit dem knapp 740 Meter hohen Titano in weiter Entfernung, „aber hat nicht das Gefühl, näher zu kommen“, ergänzt Großmann-Stangl. Auf ihrer ersten Tour hieß es, über Felsen zu klettern, Steilhänge zu bezwingen, und nicht selten entpuppte sich das im Reiseführer beschriebene Rinnsal als ein reißender Fluss. Dennoch: Schön sei es überall, man müsse nur genau hinschauen.

Die Wanderung endet knapp 300 Kilometer und zehn Tage nach dem Start in Riccione. Und dann? Die zwei Frauen schauen sich wie auf Kommando an. „So wie wir uns einschätzen, überlegen wir, wie und wann wir weitermachen.“ Die Wanderschuhe werden also noch lange nicht zur Seite gestellt.

Info

Spenden kann jeder für jeden gelaufenen Kilometer, jeden Höhenmeter, jeden Schritt pro Etappe, die komplette Strecke, jede Etappe – oder einfach wie man möchte.

Spendenkonto „Bürger für Bürger – Nachbarschaftshilfe Wolfratshausen e.V.“ IBAN DE44 7016 6486 0005 7919 28, VR Bank Wolfratshausen, Verwendungszweck: Biwalkin

Webseite von Bianca Bauer und Ina Großmann-Stangl zur Verfolgung der einzelnen Etappen: www.biwalkin.de

