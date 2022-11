Feueralarm in Altstadt: Polizei löscht Fettbrand

Von: Dominik Stallein

Einsatz: Die Feuerwehren aus Wolfratshausen und Weidach rückten am Freitag zu einem Fettbrand aus. © sh

Ein Fettbrand in der Küche einer Wohnung am Wolfratshauser Untermarkt hat am Freitagnachmittag einen Einsatz ausgelöst. Die Polizei löschte das Feuer.

Wolfratshausen – Um kurz nach 15 Uhr am Freitag qualmte schwarzer Rauch aus dem Fenster eines Wohnhauses am Untermarkt in Wolfratshausen. Wie sich herausstellte, hatte ein Fettbrand in einer Küche einen Polizei- und Feuerwehreinsatz in Wolfratshausen ausgelöst. Die Streife war zuerst vor Ort. „Die Kollegen konnten mit dem Feuerlöscher aus dem Polizeiwagen den Brand löschen und so verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet“, berichtet Dienstgruppenleiter Marco Kasseckert.

Blaulicht in Wolfratshausen: Polizei löscht Fettbrand am Untermarkt

So beschränkt sich der Schaden lediglich auf die Küche der Wohnung. Die Polizei geht von einer Schadenssumme in Höhe von rund 30 000 Euro aus. „Die Küche ist stark verrußt“, sagt Kasseckert. Vor Ort am Rückgebäude hinter dem ehemaligen Haderbräu waren neben den Polizisten auch die Freiwilligen Feuerwehren Wolfratshausen und Weidach. dst

