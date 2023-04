Boulebahn am Loisachufer: Die Kugeln sollen wieder rollen

Von: Carl-Christian Eick

Kaum mehr als solche zu erkennen: Die Boule-Bahn am östlichen Loisachufer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Barbara Bader will mit dem französischen Partnerschaftsverein die Boulebahn am Loisachufer beleben. Einst mit viel Tamtam eingeweiht verwahloste die zusehends.

Wolfratshausen – Boule-Spieler können hoffen: Barbara Bader von der Wunschtraum-Manufaktur in Wolfratshausen will gemeinsam mit dem Verein zur Förderung der Partnerschaft zwischen Barbezieux in Frankreich und Wolfratshausen das Spielfeld am östlichen Loisachufer ertüchtigen.

Boulebahn am Loisachufer in Wolfratshausen soll wiederbelebt werden

Rückblende: Im Jahr 2013 regte die Wolfratshauser SPD – es war ein Ergebnis der Zukunftswerkstatt – das Anlegen einer Boule-Bahn auf einem Rasenstück zwischen der alten Floßlände und dem Wirtshaus Flößerei an. Ein Jahr später, im Zuge der Umgestaltung der alten Floßlände, wurde die Boule-Bahn mit viel Tamtam unter dem Beifall von Bürgermeister und Stadträten eingeweiht. In der Folgezeit verlor die Stadt offenbar das Interesse an der Freiluft-Freizeitfläche. Gepflegt wird sie stiefmütterlich, ein gutes Jahr blockierte eine Holzhütte das Areal – ein Überbleibsel des Flussfestivals im Jahr 2021. Erst nach einem Machtwort von Vize-Bürgermeister Günther Eibl entfernten Mitarbeiter des städtischen Bauhofs das hässliche Hindernis.

Boule-Spieler sind am idyllischen Flussufer dennoch selten. Das will Barbara Bader ändern. Die Anregung zu ihrem Vorstoß gaben ihre drei Enkelkinder, verrät die 60-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung. Ins Boot holte sie bereits den Vorsitzenden des Vereins zur Förderung der Partnerschaft zwischen Barbezieux und Wolfratshausen, Rainer Kebekus. Schließlich gilt die „Grande Nation“ als Mutterland des Boule-Spiels beziehungsweise Pétanque. Das Spiel entstand Anfang der 1920er-Jahre in La Ciotat, eine Hafenstadt an der Côte d’Azur.

„Es es wäre aber schade, wenn die Boule-Bahn weiter in diesem Zustand bliebe.“

Bader hat schon eine To-do-Liste angelegt: Vor allem muss die hölzerne Abgrenzung erneuert und frischer Sand aufgebracht werden. Unterstützung habe ihr Stadtmanager Dr. Stefan Werner signalisiert. „Ja, es ist richtig, dass kürzlich eine entsprechende Anfrage an das Referat Standortförderung gerichtet wurde“, bestätigt Werner auf Nachfrage unserer Zeitung.

In der Folge habe „ein erstes Austauschgespräch“ stattgefunden. „Mehr gibt es dazu zum momentanen Zeitpunkt allerdings noch nicht zu berichten.“

Barbara Bader und ihre freiwilligen Mitstreiter würde es sehr freuen, wenn bald wieder die Kugeln am Loisachufer rollen. „Es war eine tolle Idee“ betont sie. „Es es wäre aber schade, wenn die Boule-Bahn weiter in diesem Zustand bliebe.“

Die Flößerstadt wirbt nach wie vor auf ihrer Homepage für das Freiluftvergnügen: „Der Boule- und Boccia-Platz lädt zum Mitfiebern, Wetteifern und Lachen beim Spiel mit ihren Mitmenschen ein.“ Wer nicht über eigene Boule-Kugeln verfügt, dem wird empfohlen: „Sie können sich an das nebenan gelegene Wirtshaus Flößerei wenden.“ Geschäftsführer Dominik Tabak muss auf Nachfrage kurz nachdenken, wann er das letzte Mal die runden Spielgeräte verliehen hat: „Das muss vor der Corona-Pandemie gewesen sein, also vor März 2020.“

cce

