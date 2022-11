Brand ist nicht gleich Brand: Wolfratshauser Feuerwehrmann gibt Tipps

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Verschiedene Löschmittel für verschiedene Brandklassen: Kommandant Andreas Bauer mit (v. li.) einem AB- , ABC- und Co2- Feuerlöscher (geeignet für Brandklasse B). Alle drei hängen griffbereit im Feuerwehrgerätehaus. © Hermsdorf-Hiss

Andreas Bauer, Erster Kommandant der Wolfratshauser Wehr, rät zur Anschaffung von Feuerlöschern und Rauchmeldern.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Darstellung einer Fettexplosion gehört zu den Attraktionen beim Tag der offenen Tür der Feuerwehren. Fette und Öle können sich beispielsweise in einer Pfanne so stark erhitzen, dass sie zu brennen beginnen. Der Löschversuch mit Wasser endet fatal: Ein meterhoher Feuerball schießt an die Küchendecke, da das Wasser aufgrund der großen Hitze des Fetts verdampft und das brennende Öl explosionsartig aus der Pfanne austritt. Die Folgen für Leib und Leben, aber auch Küche oder Wohnung kann man sich vorstellen.

Erst kürzlich wurde die Wolfratshauser Feuerwehr zu einem Fettbrand in den Untermarkt gerufen. Glücklicherweise hatte ein zuerst eintreffender Polizeibeamter beherzt zum Feuerlöscher gegriffen und den Brand gelöscht. Nur so wurde ein noch größerer Schaden verhindert.

Nur, was ist der richtige Feuerlöscher, um einen Fettbrand zu löschen? Laut Andreas Bauer, Erster Kommandant der Wolfratshauser Wehr, gibt es zwei Optionen: „Einen ABC-Pulver-Feuerlöscher oder einen Fettbrandlöscher, der eigens für solche Fälle entwickelt wurde.“ Um schnell einen Brand eindämmen zu können, muss das richtige Löschmittel zum Einsatz kommen. Die brennbaren Stoffe werden nach Brandklassen unterteilt. „Zu A gehöhren beispielsweise glutbildende Stoffe wie Holz, Papier oder Textilien. Unter B fallen brennbare flüssige Stoffe wie Benzin, Öl und Teer“, weiß der Fachmann. Mit C werden gasförmige brennbare Stoffe wie Propan oder Acetyle bezeichnet, D kennzeichnet brennbare Metalle (Aluminium, Lithium), und F steht für Öle und Fette. Diese Bezeichnungen finden sich auf den Feuerlöschern wieder. Bauer empfiehlt auf jeden Fall, einen Sechs-Kilo-ABC-Pulverlöscher griffbereit im Haus zu haben – auch wenn man nach dessen Benutzung aufgrund der Pulverwolke lange staubsaugen und wischen muss. „Aber ich denke, das ist das kleinere Übel.“

Selbstverständlich sollte der Feuerlöscher griffbereit „an einem Ort angebracht sein, wo es am allerwenigsten brennt, etwa an der Wand im Treppenhaus“. Keller oder Speicher sind, da abgelegen, die denkbar ungeeignetsten Orte. „Bei einem Entstehungsbrand ist schnelles Handeln angesagt – nichts anderes.“

Ebenso hilfreich ist es laut Bauer, sich immer wieder mal mit der Gebrauchsanweisung vertraut zu machen. Zudem sollte ein Fachmann in regelmäßigen Abständen – empfohlen werden zwei Jahre – den Feuerlöscher auf Funktionstüchtigkeit überprüfen.

Im Ernstfall Ruhe bewahren

Generell gilt im Brandfall: Ruhe bewahren, Notrufnummer der Feuerwehr wählen, und, wenn ohne Eigengefährdung möglich, einen Löschversuch starten. Ist der Brand schon zu weit fortgeschritten, Fenster und Türen schließen, die Nachbarn warnen, vor dem Haus auf die Feuerwehr warten und diese einweisen.

„Am Wichtigesten ist jedoch die Prophylaxe“, sagt der Feuerwehrchef mit Nachdruck. Das beginnt mit einem bereit liegendem passenden Deckel, um einen etwaigen Ölbrand in der Pfanne ersticken zu können bis hin zu Rauchmeldern. „Die retten definitiv Leben“, so Bauer. Erst kürzlich mussten die Einsatzkräfte eine solche Erfahrung machen. Nur Stunden nach dem besagten Fettbrand im Untermarkt wurde die Feuerwehr am frühen Morgen zu einem Kabelbrand gerufen. Auch hier sorgte der Signalton des Rauchmelders für eine schnelle Warnung der Bewohner.

Laut den Brandschutzexperten der Dekra sterben 95 Prozent der Brandopfer nicht durch Feuer, sondern durch das Einatmen der freigesetzten Rauchgase. Und noch eine weitere Zahl gibt zu denken: 70 Prozent der Brandopfer sterben in den Nachtstunden, da der Geruchssinn im Schlaf nicht reagiert (Quelle: Dekra) „Umso wichtiger ist es, Rauchmelder anzubringen“, unterstreicht Bauer,

Sowohl die verschiedenen Löschmittel (ABC-Feuerlöscher, sechs Kilogramm, etwa 30 Euro) als auch die Rauchmelder (ab 6 Euro aufwärts, je nach Ausführung) gibt es in den verschiedensten Bau- und Verbrauchermärkten zu kaufen.

