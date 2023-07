Brand vor einem Jahr: „Der Grieche“ hakt die Biergarten-Saison fast ab - und verrät den Restart-Termin

Von: Dominik Stallein

Vor der Großbaustelle: Iraklis und Anna Sakellariou stehen vor dem Wirtshaus. „Der Grieche“ in Farchet wird noch saniert, was durch das große Baugerüst nicht zu übersehen ist. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Restaurant „Der Grieche“ in Farchet ist eine Großbaustelle. Ein Jahr nach dem Feuer ist die Wirtschaft noch immer nicht nutzbar.

Wolfratshausen – Wenn sich Sonnenanbeter und Biergartenfans über den Sonnenschein freuen, blickt Iraklis Sakellariou missmutig auf die Uhr. Es ist 13.30 Uhr, das Wetter herrlich. „Jetzt, um diese Zeit, wäre der Biergarten voll“, sagt der Wirt. Statt durstiger Gäste an vollen Tischreihen stehen auf dem Grundstück im Ortsteil Farchet große Müllcontainer, ein Baugerüst rund ums Haus, ein Kran und Sakellariou mit seiner Frau Anna. Sie blicken auf das, was einmal der Eingang zu ihrem Lokal war. Heute ist dort ein Bretterverschlag unter frei liegendem Mauerwerk. Bis dort wieder Kunden eintreten können, wird noch einige Zeit vergehen. Eigentlich wollte Iraklis Sakellariou schon lange wieder Gäste bewirten. Er ist ungeduldig. „Ich möchte meine Freunde im Biergarten haben“, sagt er mit Nachdruck. Das Problem: Das Gasthaus ist seit dem verheerenden Feuer eine Großbaustelle. Und das schon seit mehr als einem Jahr.

Brand vor einem Jahr: Der „Grieche“ hakt die Biergarten-Saison fast ab - und verrät den Restart-Termin

Stundenlang versuchten im Mai 2022 Feuerwehrleute, zu retten, was noch zu retten war. Die Flammen zerstörten das Obergeschoss des Gebäudes nahezu komplett. Löschwasser und Hitze ruinierten auch die Lüftung in der Küche. 17 Menschen verloren ihr Zuhause, der Wirt fast sein Lebenswerk. Aber der Grieche bewies Durchhaltevermögen und Kreativität. Nur drei Wochen nach der Katastrophe servierte er Gyros, Pita und Kalamari. Dafür hatte er zwei Wagen – einen Ausschank, einen Grill – am Rande seines Biergartens geparkt. Bis Oktober ging das gut. Dann wurde es zu kalt. Und Iraklis Sakellariou musste sich darum kümmern, sein Lokal wieder aufzubauen.

Vor einem Jahr brannte Iraklis Sakellarious Lebenswerk

Noch für mehrere Wochen werden vor allem Handwerker das beliebte Wirtshaus mit der großen Grünfläche besuchen. „Es ist noch viel zu tun“, sagt der Wirt. Es ist aber schon viel passiert. Das gesamte Obergeschoss wird saniert, Lüftung und Sanitäranlagen komplett erneuert. Dazu hat das Ehepaar ein paar Wünsche umgesetzt, die es schon länger hatte. Die Kühlung im Keller zum Beispiel haben die beiden erneuert, und „ein paar Überraschungen für unsere Gäste“ geschaffen. Diese Arbeiten haben sie selbst finanziert, wie der Gastronom betont. „Wir wollten das lieber jetzt machen, wenn eh Baustelle ist und nicht in zwei Jahren wieder von vorne anfangen“, ergänzt Anna Sakellariou.

Sanierung läuft: Der Grieche in Fachet will in diesem Jahr wieder eröffnen

Am liebsten hätte das Ehepaar schon alles hinter sich. Es gibt – wie bei vielen Bauprojekten – aber Verzögerungen. „Wir müssen viel mit der Versicherung abstimmen“, erklärt Iraklis Sakellariou. Und wenn ein Angebot eines Handwerkers zu teuer ausgefallen ist, wird ein anderes Unternehmen angefragt – was teilweise für wochenlange Wartezeiten sorgt. Aber er bleibt Optimist. „Das Wichtigste ist: Es geht weiter.“ Zwar nicht so schnell, wie er sich wünschen würde. Aber ein Ende der kulinarischen Zwangspause an der Enzianstraße rückt zumindest langsam immer näher.

Biergartensaison könnte zu früh enden: Grieche in Farchet will endlich wieder eröffnen

„Im Oktober machen wir wieder auf“ – Pause – „hoffe ich.“ Dann ist zwar die Biergartensaison zum Großteil vorbei, „aber immerhin können wir dann wieder Freunde empfangen“. Eine Öffnung, während die Baustelle noch andauert, ist nicht möglich. „Wir können nicht in die Küche, wir haben noch keine Toiletten für die Gäste.“ Die Wagen, die im vergangenen Sommer für volle Biertische gesorgt hatten, kann er heuer nicht aufstellen. Anna Sakellariou hat in den vergangenen Monaten gelernt, den Blick in die Zukunft zu richten. „Der nächste Sommer wird wieder gut.“