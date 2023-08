Hoch die Gewehre: In grauer Montur, mit Stopselhut und konzentrierten Gesichtern, feuern die Wolfratshauser Gebirgsschützenkompanie an der alten Floßlände in der Innenstadt Salutschüsse ab.

Vor 40 Jahren wurde die Gebirgsschützenkompanie Wolfratshausen wiedergegründet. Doch ihre historischen Wurzeln reichen bis ins 15. Jahrhundert.

Wolfratshausen – Über viele Hundert Jahre schützten sie Wolfratshausen vor Übel und Unrecht. Und auch heute ruhen sie nicht, begleiten in Reih und Glied den Münchner Trachtenumzug und stellen am Volkstrauertag in der Loisachstadt eine Ehrenformation. Die Gebirgsschützenkompanie (GSK) Wolfratshausen feiert am kommenden Sonntag, 6. August, ihr 40-jähriges Bestehen. Doch ihre Geschichte reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück, wie Hauptmann und Vereinsvorsitzender Rainer Lorz erklärt.

„Bewahren Brauchtum und traditionelle Werte“: Wolfratshauser Gebirgsschützen feiern Wiedergründung

„Unsere Wurzeln reichen bis zur ersten ,Harnasch-Beschau‘, einer Art militärischer Musterung anno 1479. Das erste Zeugnis der Wolfratshauser Gebirgsschützen.“ Aus dem Landvolk wurden damals wehrfähige Männer ausgehoben, um als unabhängiger Teil der bayerischen Armee das Alpenvorland zu beschützen. Über Kämpfe im 30-jährigen Krieg bis zu Konflikten in Tirol Anfang des 18. Jahrhunderts – mit Waffen und Wappen nahmen die Gebirgsschützen an diversen Auseinandersetzungen teil – und erlitten in der Sendlinger Mordweihnacht im Jahr 1705 schwere Verluste.

In der Zeit des Nationalsozialismus wurde die GSK aufgelöst, doch 1983 wiedererweckt. Ein damals noch weniger prominentes Gründungsmitglied: der Wolfratshauser Dr. Edmund Stoiber, zu der Zeit Staatssekretär im bayerischen Landtag.

Heute dienen die Säbel und vor allem die Gewehre nur noch als Zierde; für Salutschüsse oder zum Wettschießen im Schützenhaus, erklärt Lorz. Das Alpenvorland gilt schon lange als befriedet. Doch die schützende Funktion habe der Verein mit seinen 250 Mitgliedern nicht abgelegt, so der Hauptmann. „Wir bewahren das Brauchtum sowie traditionelle Werte und füllen sie stolz mit Leben.“ Gemeinschaft, Kameradschaft und Brauchtum, dort liege das Herz der GSK. „Wir sind ein Fixpunkt der Tradition in einer sich ständig verändernden Welt.“ Ob am Volkstrauertag, am Geburtstag von Ehrenhauptmann Stoiber oder anlässlich anderer Hochfeste.

Bevor am Sonntagmittag die Gebirgsschützen zum 40-jährigen Bestehen durch die Loisachstadt marschieren, werden die Monturen – die typisch grauen Röcke mit grünem Kragen – ausgebürstet und der Federschmuck auf dem Stopselhut gerichtet. Punkt 12 Uhr geht’s vom Marienplatz in Formation durch den Obermarkt auf die Sauerlacher Straße. Nach zwei Linkskurven auf den Floßkanal und auf die Bahnhofstraße endet der Umzug auf vor der Loisachhalle. Dort erwarten die Teilnehmer, Gäste und Interessierte ein Festzelt mit Bewirtung – für die passenden Klänge sorgen die Musikkapelle Münsing und der Spielmannszugs Gelting.

Mit der Wiedergründung 1983 ließen die Gebirgsschützen eine Tradition aufleben. Längst Frieden geschlossen haben sie mit ihren Gegnern aus der Vergangenheit. Mehr noch: „Frühere Feinde sind heute unsere Freunde“, betont GSK-Hauptmann Lorz. Mit der Tiroler Gebirgsschützenkompanie aus Auer, einer Gemeinde südlich von Bozen, verbindet die Wolfratshauser Schützen inzwischen eine enge Freundschaft.

