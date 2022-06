30 Jahre lang Anlaufstelle für Bräute in Wolfratshausen: Festmodenhaus schließt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Nachfolge gesucht: Christl Müller hört auf und möchte ihr Festmodenhaus in neue Hände geben. © Sabine Hermsdorf-Hiss

30 Jahre lang hat Christl Müller das Festmodenhaus in Wolfratshausen geführt. Jetzt hört sie auf und hofft, dass sich noch eine Nachfolge findet.

Wolfratshausen – Wie viele Bräute Christl Müller in ihrem Festmodenhaus am Obermarkt bereits ausgestattet hat, kann sie nicht sagen. Doch jetzt, nach rund 30 Jahren, ist Schluss. Das Fachgeschäft schließt am 30. Juli – es sei denn, dass sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger findet. Müller würde sich freuen, das bekannte Geschäft in neue Hände („Vielleicht sogar in die einer Schneiderin?“) geben zu können. „Ich kann nur sagen, bei Interesse einfach melden.“

„Corona ist nicht der Grund, warum ich aufhöre“, betont Müller im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Grund liege im privaten Bereich: Nach so langer Zeit möchte sie wieder mehr für die Familie da sein, auch die eine oder andere Fernreise stehe auf der Agenda. „Die macht man ja eher im Winter“, sagt Müller. „Aber da ist bei mir Hochsaison. Die Bräute kaufen ihre Kleider für die Hochzeit im Frühjahr oder Sommer.“

Brautkleider in Wolfratshausen: Festmodenhaus schließt nach 30 Jahren

Zu den Brautmoden kam Müller eher über Umwege. „Gelernt habe ich ursprünglich Groß- und Einzelhandelskauffrau in der Autobranche“, erzählt sie und lacht herzlich. „Darauf kommt kaum jemand.“ Doch eigentlich lag ihre Leidenschaft in einem anderen Bereich: Müller eröffnete ein Kosmetikstudio. „Über das Schminken der Bräute kam ich dann sozusagen zum Hochzeitskleid.“

Schnell machte sich die Wolfratshauserin einen Namen. Kundinnen kamen von überall her – und wollten persönlich von Müller beraten werden. „Wenn eine Braut in das Geschäft kommt, habe ich schnell ein Gefühl dafür, welches Kleid zu ihr passen würde.“ Man merkt die Leidenschaft, die aus der Geschäftsfrau spricht, wie sie mit Leib und Seele hinter ihrer Aufgabe stand.

Trends für Bräute ändern sich: „Prinzessinnenkleider sind nicht mehr so gefragt“

Allerdings heißt ein Braut- und Festmodenhaus zu führen, auch schnell auf die sich ändernden Trends zu reagieren. „Vor 30 Jahren waren große Schleifen hinten und Puffärmel modern“, sagt Müller. „Heute ein Unding.“ Aktuell sind fließende Stoffe, viel Spitze sowie der Bohemian- oder Vintage-Stil in. „Prinzessinnenkleider sind nicht mehr so gefragt.“

Apropos Prinzessin und Prominenz: Das Festmodenhaus in Wolfratshausen wirkte immer wieder bei einigen TV-Dreharbeiten – unter anderem „Hubert und Staller“ – mit. Und dann war da noch die Sache mit Helene Fischer. „2018 rief mich die Reporterin einer Illustrierten an, zu welchem Brautkleid ich Helene Fischer – damals war sie ja noch mit Florian Silbereisen zusammen – raten würde“, erzählt Müller. Schmal geschnitten, schließlich habe die Sängerin ja eine tolle Figur, weitfallender Rock, rückenfrei und mit Spitze besetzt, lautete damals die Empfehlung. Die Reporterin machte daraus eine sogenannte Aufmacher-Story inklusive Foto der Geschäftsfrau aus Wolfratshausen. Schlagzeile: „Hochzeits-Sensation? Ein Brautkleid für Helene! Romantisch, was eine Nachbarin verrät“. „Ich war gerade im Urlaub, als man mir den Artikel zukommen ließ – und ich war entsetzt. Ganz abgesehen davon, dass ich ja noch nicht einmal eine Nachbarin war.“

sh

