Brunnen-Versetzung bleibt Zankapfel: Nun reagiert die Stadt Wolfratshausen

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Für die Verschiebung des Marienbrunnens in Richtung Marktstraße votierte der Wolfratshauser Stadtrat mit 15:5-Stimmen. Das Vorhaben ist umstritten – die Entscheidung fällt am 11. Dezember bei einem Bürgerentscheid. © Visualisierung: Mahl-Gebhard-Konzepte

An der vom Wolfratshauser Stadtrat beschlossenen Versetzung des Marienbrunnens scheiden sich die Geister. Jetzt lädt die Stadt zu einer Info-Veranstaltung ein.

Wolfratshausen – Die kontroverse Debatte über die vom Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossene Verschiebung des Marienbrunnens reißt nicht ab. Nun lädt die Stadt zu einer Info-Veranstaltung ein. In der Loisachhalle wird den Bürgern der aktuelle Stand der Vorentwurfsplanung für die Aufwertung der Altstadt vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit wollen Rathauschef Klaus Heilinglechner sowie die Fachplaner die Argumente ins Feld führen, die für eine Versetzung des Brunnens in Richtung Marktstraße/B11 sprechen.

Brunnen-Versetzung bleibt Zankapfel: Nun reagiert die Stadt Wolfratshausen

Wie berichtet hatten die drei Stadträte der Wolfratshauser Liste ein Bürgerbegehren initiiert. In ihren Augen stellt die Verschiebung des Marienbrunnens eine reine Geldverschwendung dar, zudem sei nicht ausgeschlossen, dass der Brunnen nebst Mariensäule bei den Arbeiten beschädigt würde. Mehr als 2500 Wolfratshauser unterstützten das Begehren mit ihrer Unterschrift, nun kommt es am Sonntag, 11. Dezember, zu einem Bürgerentscheid. Diesem stellte der Stadtrat mit 15:4 Stimmen ein Ratsbegehren pro Brunnen-Versetzung entgegen, über das ebenfalls am dritten Adventssonntag abgestimmt wird.

Wolfratshausen: Bürgerentscheid führt ein Dienstleister durch

Aufgrund einiger vakanter Stellen sowie zahlreicher Krankheitsfälle im Rathaus entschied die Verwaltung, den Bürgerentscheid von einem externen Dienstleister durchführen zu lassen. Die knapp 15 000 wahlberechtigten Wolfratshauser bekommen die Unterlagen für die Briefwahl per Post zugesendet. Sie haben dann die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben – alternativ können sie am 11. Dezember die Wahllokale im Ortsteil Weidach, in der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg sowie in der Grund- und Mittelschule in Waldram nutzen.

Das Planungsbüro mgk sieht in der Versetzung eine städtebauliche Aufwertung, weil der Brunnen mehr in die Sichtachse der Marktstraße gerückt und so der Marienplatz mit Brunnen als Zentrum der Innenstadt besser wahrgenommen wird.

In einer Pressemitteilung erinnert Stadtmanager Dr. Stefan Werner daran, dass der Stadtrat sich im April dieses Jahres mit 15:5 Stimmen „für die gradlinige Versetzung des Brunnens in Richtung Marktstraße mit Erhalt der Platanen ausgesprochen hat“. Die Vorentwürfe für die Aufwertung der Altstadt, die der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit 19:2 Stimmen billigte, stammen von den Münchner Planungsbüros Mahl-Gebhard-Konzepte (mgk) und BPR Schäpertöns Consult. Werner: „Das Planungsbüro mgk sieht in der Versetzung eine städtebauliche Aufwertung, weil der Brunnen mehr in die Sichtachse der Marktstraße gerückt und so der Marienplatz mit Brunnen als Zentrum der Innenstadt besser wahrgenommen wird.“ Zudem würde die durch die Versetzung des Brunnens um ein paar Meter in Richtung Osten „gewonnene Fläche“ aus Sicht des Planungsbüros „weitere Nutzungsmöglichkeiten“ auf dem Marienplatz schaffen.

Die Städtebauförderung hat Zuschussmittel in Aussicht gestellt, allerdings konnte die Arbeitsgemeinschaft mgk/BRP dem Stadtrat bislang keine Kostenschätzung für das Vorhaben vorlegen. Von keiner der von der Arbeitsgemeinschaft angeschriebenen Fachfirmen gab’s eine Rückmeldung.

Altstadt-Aufwertung: Info-Veranstaltung in der Loisachhalle in Wolfratshausen

Knapp zwei Wochen vor dem Bürgerentscheid können sich die Wolfratshauser noch einmal aus erster Hand informieren. In der Loisachhalle wird die Vorentwurfsplanung für die Altstadt-Aufwertung am Mittwoch, 30. November, um 17 Uhr im Detail präsentiert. Laut Stadtmanager Werner stehen in der Loisachhalle Planer und Projektbeteiligte Rede und Antwort. Wer sich vorab ein Bild von dem Gesamtprojekt machen will, das Stand heute rund elf Millionen Euro kosten wird, findet die aktuellen Planungsunterlagen im Internet unter www.wolfratshausen.de/beteiligung. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.