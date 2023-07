Bürger für Bürger: Bundestagsabgeordneter lobt Nachbarschaftshilfe für „grandioses Engagement“

Von: Dominik Stallein

Präsentation im Pumpenhäuschen: Eva Maria Rühling (li.) stellte dem Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan (2. v. li.) das umfangreiche Programm der Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger vor. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Wolfratshauser Nachbarschaftshilfe stellt dem Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan ihr breites Angebot vor. Er war begeistert.

Wolfratshausen – Für alle Generationen möchten die 240 Ehrenamtlichen da sein. Die jüngsten Wolfratshauser werden im Kinderpark betreut oder spielen in einer Mutter-Kind-Gruppe. Eltern freuen sich über die Entlastung, die der Vorkindergarten und die Babysittervermittlung bieten. Asylbewerber jeden Alters werden vom Helferkreis umsorgt, in der Radlwerkstatt werden ihnen Fahrräder verkehrstüchtig geschraubt. Handwerkliche Hilfe für alle Wolfratshauser bietet das Reparaturcafé am Obermarkt. Den größten Anteil der Arbeit der Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger nimmt jedoch der Bereich Senioren ein: Bei der Freizeitbörse unternehmen körperlich fitte Ältere gemeinsame Ausflüge, im Seniorentreff genießen sie die Gemeinschaft und die Seniorenhilfe unterstützt im Alltag.

Bürger für Bürger: Bundestagsabgeordneter lobt Nachbarschaftshilfe für „grandioses Engagement“

Die Ehrenamtlichen stecken viel Zeit in die Arbeit für die Gemeinschaft: Alleine im bisherigen Jahr sind schon über 28 500 Stunden zusammengekommen – „und das sind nur die offiziell gezählten“, erläuterte Eva Maria Rühling jüngst. Die Chefin der Nachbarschaftshilfe freute sich über die anerkennende Reaktion ihres Gastes: Alexander Radwan, CSU-Bundestagsabgeordneter aus Rottach-Egern, lobte das „grandiose Engagement“. Die vielen Ehrenamtlichen dürften stolz sein auf die „unwahrscheinliche ehrenamtliche Leistung, die erst dann wirklich wahrgenommen wird, wenn sie fehlen würde“.

Und es würde viel fehlen: Bis Mitte Juli richtete der Verein 210 Veranstaltungen für alle Altersklassen aus, 130 Senioren werden von den Vereinshelfern regelmäßig besucht – teilweise kommen täglich Ehrenamtliche vorbei und leisten nicht nur Unterstützung, sondern immer auch Gesellschaft. „Einsamkeit im Alter ist eines der größten Probleme“, findet Rühling. Teilweise seien die Bürger-für-Bürger-Mitarbeiter die einzigen Gäste bei 80. Geburtstagen. Deswegen hadert die Bürger-für-Bürger-Chefin auch damit, die Arbeit als „Betreuung“ zu bezeichnen: „Für mich ist das das falsche Wort – es entwickeln sich ja Freundschaften.“

Der Verein habe jährlich Kosten in Höhe von rund 200 000 Euro zu tragen – obwohl es viel Unterstützung bei der Miete der Räumlichkeiten wie dem Pumpenhaus am Loisachufer gibt. „Wir müssen uns viel über Spenden finanzieren“, erklärte Rühling. Hinzu kommt ein Zuschuss der Kommune in Höhe von 30 000 Euro. „Das ist Goodwill der Stadt“, betonte Rühling. Für die Arbeitsfelder des Vereins gebe es keinerlei rechtlichen Anspruch auf Unterstützung von irgendeinem Fördergeldgeber. Für Rühling ein Punkt, an dem die Politik ansetzen müsse: „Die Städte müssen sich zum Beispiel um die Betreuung von Kindern und Jugendlichen kümmern – für die Seniorenarbeit gilt das nicht.“ Dabei sei beispielsweise in der Flößerstadt rund ein Viertel der Einwohner über 65 Jahre alt. Der Arbeitsumfang für diese Bevölkerungsgruppe werde immer größer. Noch mehr Zeit könne der Verein aber kaum investieren – aus verschiedenen Gründen.

Langfristige Helfer zu gewinnen „sehr schwierig“ – Radwan will selbst unterstützen

Zum einen sei da die Ehrenamtspauschale, die den Helfern ausgezahlt wird. Würden einige von ihnen noch weitere Arbeitsstunden leisten, kämen sie über die Grenze dessen, was sie steuerfrei einnehmen dürfen. Zum anderen sei es nicht leicht, noch mehr ehrenamtliche Unterstützer zu finden: „Wir finden schon immer wieder Leute für kurzfristige Sachen, aber jemanden langfristig zu gewinnen, ist sehr, sehr schwierig.“ Ein Engagement im Vorstand des Vereins sei bei der Vielzahl der Angebote ohnehin längst „ein Fulltime-Job“, wie Vize-Chef Ernst Wieser erklärte.

Umso mehr dankte Radwan den Ressortleitern und dem Vorstand stellvertretend „für die bemerkenswerte und aufopferungsvolle Arbeit“. Einen kleinen Teil der ehrenamtlichen Verpflichtungen bot er an, demnächst selbst zu übernehmen: Er erklärte sich bereit, bei einem Vorlese-Nachmittag als Sprecher auszuhelfen.

