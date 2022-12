Bürgerentscheid zum Marienbrunnen: Erste Ergebnisse sind eindeutig

Von: Dominik Stallein

Versetzen oder nicht: Über den Standort des Marienbrunnes haben die Wolfratshauser heute entschieden. © Hermsdorf-Hiss

Heute entschieden die Wolfratshauser über die Versetzung des Marienbrunnens. Die ersten Ergebnisse aus den Wahllokalen sind eindeutig. Noch wird ausgezählt.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert

Update - 20:24 Uhr:

Über 3000 Stimmen sind ausgezählt. Auf fast 90 Prozent dieser Zettel wurde das Bürgerbegehren gegen die Brunnenverschiebung unterstützt. Das Ratsbegehren erfährt deutlich weniger Unterstützung: 16,4 Prozent der bisher ausgezählten Stimmen waren dafür. Drei Briefwahlbezirke haben noch keine Meldung abgegeben.

Update - 20:08 Uhr:

Die Tendenz wird immer klarer. Nun ist auch der erste Briefwahlbezirk ausgezählt, erwartungsgemäß mit vielen Stimmen. Von den inzwischen 1777 gültigen Stimmen haben 1561 das Bürgerbegehren „Schutz der historischen Altstadt“ unterstützt. Das sind über 87 Prozent. Das Ratsbegehren erhielt nur knapp 17,5 Prozent der Stimmen - eine deutliche Niederlage für zeichnet sich immer stärker ab.

Ursprungsmeldung

Wolfratshausen - Wird der Marienbrunnen näher an die B11 geschoben oder bleibt er, wo er ist? Das entschieden die Wolfratshauser heute beim Bürgerentscheid. Nach Auswertung der ersten vier (von zehn) Wahllokalen zeigt sich ein klarer Trend.

In der Stichfrage haben 65 Prozent der Wähler gegen die Brunnenversetzung gestimmt. Noch ist das allerdings wenig aussagekräftig: Es wurden 212 gültige Stimmen gezählt - schon Ende vergangener Woche gab es bereits 5.500 Briefwähler. Diese Stimmen werden noch ausgezählt.

Auch nach der Auszählung von insgesamt 319 Stimmen - es sind etwa zwei Prozent der Wahlberechtigten - ist die Stimmung deutlich. Über 85 Prozent haben für das Bürgerbegehren abgestimmt, etwa 18 Prozent unterstützen das Ratsbegehren. In der Stichfrage haben rund 70 Prozent gegen die Verschiebung votiert. Die Auszählung der Briefwahlstimmen könnte das Ergebnis allerdings noch auf den Kopf stellen, weil deutlich mehr Menschen per Brief gewählt haben.