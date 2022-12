Bürgerentscheide in Wolfratshausen: Das ist für die Wahlberechtigten wichtig

Von: Carl-Christian Eick

Die Briefwahlunterlagen für die zwei Bürgerentscheide an diesem Sonntag, 11. Dezember, müssen bis spätestens Sonntagabend, 18 Uhr, im Wolfratshauser Rathaus abgegeben werden. Eine Abgabe der Briefwahlunterlagen in einem der Wahllokale ist nicht möglich. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am Sonntag entscheidet sich bei zwei Bürgerentscheiden, ob der Marienbrunnen versetzt wird oder nicht. 14.920 Wolfratshauser sind stimmberechtigt.

Wolfratshausen – Mit der 15:5-Entscheidung des Stadtrats geriet der Marienbrunnen in der Wolfratshauser Altstadt in den Fokus der breiten Öffentlichkeit. Seit Wochen wird der Beschluss, den Brunnen nebst Mariensäule fünf Meter in Richtung Marktstraße zu versetzen, kontrovers diskutiert. Das letzte Wort haben am diesem Sonntag 14.920 Wahlberechtigte. Bei zwei parallel stattfindenden Bürgerentscheiden stellt sich heraus, ob im Zuge der Altstadt-Aufwertung Hand an den Marienbrunnen gelegt wird – oder ob er da stehen bleibt, wo er seit 1924 steht.

Bürgerentscheide in Wolfratshausen: Das ist für die Wahlberechtigten wichtig

Bürgerentscheid eins (kontra Brunnen-Verschiebung) hat die Wolfratshauser Liste auf den Weg gebracht – dem stellte der Stadtrat ein Ratsbegehren entgegen. Das heißt, Bürgerentscheid zwei (pro Brunnen-Versetzung).

Ein externer Dienstleister hat die Briefwahlunterlagen Mitte November verschickt (wir berichteten), zirka 5.500 Stimmzettel sind bis heute wieder an die Stadt zurückgekehrt. Das berichtet Hubert Bernwieser, Leiter des Rathaus-Referats Bürgerservice, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Wolfratshausen: Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr offen

Wer die Möglichkeit der Briefwahl nicht nutzen möchte, kann seine Stimme am Sonntag alternativ in den Wahllokalen im Ortsteil Weidach, in der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg sowie in der Grund- und Mittelschule in Waldram abgeben. Dort müssen auch die Bürger aus dem Stadtteil Farchet ihre Kreuzchen machen, weil die Mehrzweckhalle in Farchet wie berichtet mit Flüchtlingen belegt ist und somit nicht als Wahllokal zur Verfügung steht. Ganz wichtig: „Ohne den Abstimmungsschein ist eine Teilnahme am Bürgerentscheid nicht möglich“, betont Michael Nussbaumer vom Rathaus-Referat Bürgerservice.

Wahlberechtigte, die keine Abstimmungsunterlagen zur Briefwahl per Post zugeschickt bekommen haben, können sich bis diesen Freitag, 9. Dezember, 15 Uhr, an das Bürgerbüro (Rathaus) wenden. Am Sonntag ist eine persönliche Abstimmung nur möglich gegen Abgabe des Abstimmungsscheins und unter Vorlage des Personalausweises beziehungsweise eines gültigen Identitätsnachweises. Und: „Die roten Wahlbriefe für die Briefwahl können nicht im Wahllokal abgegeben werden“, so Nussbaumer.

Manchmal steckt der Teufel im Detail: „Wer seinen Stimmzettel verloren hat kann sich bis diesen Freitag einen neuen im Bürgerbüro oder am Wahlsonntag einen neuen im Wahllokal aushändigen lassen“, beruhigt der Rathaus-Mitarbeiter.

Mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis wird gegen 21 Uhr gerechnet

Die Wahllokale sind durchgehend von 8 bis 18 Uhr geöffnet, direkt danach beginnt die Stimmenauszählung. Etwa 120 Wahlhelfer sind am dritten Advent gefordert, rund die Hälfte davon sind Mitarbeiter der Stadt. Die Ergebnisse der Bürgerentscheide werden ausschließlich auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Eine Präsentationsveranstaltung im großen Sitzungssaal des Rathauses – wie bei Kommunalwahlen – „ist nicht geplant“, teilt Nussbaumer mit. Das vorläufige amtliche Endergebnis wird gegen 21 Uhr erwartet. Nussbaumer: „Die Wahllokale werden schnell ausgezählt sein, bei der Briefwahl wird es etwas länger dauern.“

Bürgerentscheide: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Derzeit zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab, das führen Bernlochner und Nussbaumer unter anderem auf die Tatsache zurück, dass die Briefwahlunterlagen direkt per Post an die Bürger versendet worden sind. „Sicherlich hat dies Auswirkung auf die Wahlbeteiligung gehabt“, meint Nussbaumer. Dies wurde „so auch in anderen Städten und Gemeinden beobachtet“, die Bürgerentscheide von einem externen Dienstleister durchführen ließen. „Die Entscheidung wurde ja vor gut drei Monaten getroffen. Zu diesem Zeitpunkt war die Entwicklung gerade im Hinblick auf Corona noch unklar. Keiner wusste, wie sich die neue Winterwelle entwickelt. Man ist mit dem Briefwahlangebot hier auf der sicheren Seite gewesen.“

Die Gegner der Brunnen-Versetzung sind der Meinung, dass es „wichtigere Dinge in unserer Stadt zu erledigen gibt“, als für so ein Projekt Steuergelder „zu verschwenden“, so Helmut Forster (Bürgerbegehren Schutz der historischen Altstadt). Bürgermeister Klaus Heilinglechner dagegen wirbt für das vom Stadtrat mit großer Mehrheit beschlossene Vorhaben im Zuge der Altstadt-Aufwertung: „Das einzig Beständige im Leben ist die Veränderung.“ (cce)

