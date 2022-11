Bürgerentscheide in Wolfratshausen: So viele Briefwähler gibt es schon

Von: Carl-Christian Eick

Zahlreiche Wolfratshauser haben bereits die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Gezählt werden die Stimmen für die zwei Bürgerentscheide erst am 11. Dezember nach 18 Uhr. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Am dritten Adventssonntag entscheiden die Wolfratshauser über die Versetzung des Marienbrunnens. Schon jetzt nutzen viele Bürger die Möglichkeit der Briefwahl.

Wolfratshausen – Seit 1924 steht der Marienbrunnen in der Altstadt an der Stelle, an der er steht. Doch mutmaßlich war er in den Köpfen der Wolfratshauser nie so präsent wie im Moment. Bei zwei Bürgerentscheiden am Sonntag, 11. Dezember, stellt sich heraus, ob der Brunnen im Zuge der beschlossenen Altstadt-Aufwertung etwa fünf Meter in Richtung Marktstraße versetzt wird – oder nicht.

Bürgerentscheide in Wolfratshausen: So viele Briefwähler gibt es schon

Die Bürgerentscheide werden wie berichtet von einem externen Dienstleister durchgeführt. Der Grund: Einige Stellen im Wolfratshauser Rathaus sind seit Wochen unbesetzt, dazu kommt ein laut Bürgermeister hoher Krankenstand. Inzwischen sind die Briefwahlunterlagen an die knapp 15.000 Wahlberechtigten verschickt worden. 3100 Stimmzettel für die zwei Bürgerentscheide sind bis Freitag (25. November) um 9.30 Uhr bereits ausgefüllt und wieder abgegeben worden. Das teilte Hubert Bernwieser, Leiter des Referats Bürgerservice im Wolfratshauser Rathaus, auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Das entspricht laut Bernwieser etwa 20 Prozent der Wahlberechtigten.

Am 11. Dezember gibt‘s auch Wahllokale in Wolfratshausen

Wer die Möglichkeit der Briefwahl nicht nutzen möchte, kann am 11. Dezember alternativ die Wahllokale im Ortsteil Weidach, in der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg in der Innenstadt und in der Grund- und Mittelschule in Waldram nutzen. Den ehrenamtlichen Wahlhelfern vorlegen muss man in dem Fall den Wahlschein sowie den Personalausweis. (cce)

