Bürgerfest in Wolfratshausen: Jetzt steht der Termin fest

Heuer fiel das Bürgerfest in Wolfratshausen aus - doch 2020 wird‘s eins geben. Wann genau, verriet jetzt Vize-Bürgermeister Fritz Schnaller.

Wolfratshausen – In diesem Jahr musste das geplante Bürgerfest abgesagt werden. Laut Stadtmanager Dr. Stefan Werner hatte sich in Vorgesprächen gezeigt, dass insbesondere die Wolfratshauser Vereine „nicht genügend zeitliche Kapazitäten haben, um das ganze Programm zu stemmen“. Hans-Werner Kuhlmann, Vorsitzender des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW), ergänzte, dass die Vorlaufzeit zu knapp bemessen gewesen sei. Im kommenden Jahr soll’s jedoch ein Bürgerfest geben – der Termin 4. Juli steht. Laut Stadtmanager Werner laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Hinter dem Bürgerfest 2020 stecken die Kommune, der Werbekreis Einkaufsstadt Wolfratshausen, der Verein LAW sowie der Kulturverein Isar-Loisach (KIL), berichtete Vize-Bürgermeister Fritz Schnaller (SPD) in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses. Gefeiert wird unter freiem Himmel in der Altstadt zwischen Bahnhofstraße und Schwankl-Eck, im Rathaus-Innenhof und an der Johannisgasse zwischen Johannisbrücke und Schwankl-Eck. Die Gesamtkoordination liegt in den Händen der Stabsstelle Stadtmanagement, zur Beteiligung aufgerufen sind alle Vereine. Die Stadt stellt 40 000 Euro fürs Bürgerfest zur Verfügung.

„Alle Gruppen“ zur Teilnahme aufgerufen

CSU-Stadträtin Renate Tilke plädierte in der Sitzung des Fachausschusses dafür, den Kulturreferenten des Stadtrats, Alfred Fraas (CSU), sowie den Sportreferenten Maximilian Schwarz (BVW), in die Planungen mit einzubeziehen. Zudem „vermisse ich“ eine Einladung an die Partner- und Freundschaftsstädte von Wolfratshausen, sagte Tilke. „Beide Referenten werden eingebunden“, versprach Stadtmanager Werner, sie seien bereits zu einem ersten „Abstimmungstreffen“ eingeladen worden. Auch die Partner- und Freundschaftstädte würden nicht vergessen.

„Jederzeit“ könne sich Kulturreferent Fraas mit Vorschlägen einbringen, betonte Schnaller. Der Vize-Rathauschef rief „alle Gruppen“, die Interesse haben, sich im nächsten Jahr beim Bürgerfest zu präsentieren, dazu auf, sich zeitnah beim Stadtmanager zu melden. cce