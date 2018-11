Bürgermeister bekennen sich zu Wachstum - doch es gibt ein Aber  

Wohnungen sind schon jetzt ein kostbares Gut. Doch die Bürgermeister von Wolfratshausen und Geretsried bekennen sich zum Wachstum der Städte.

Wolfratshausen – Die Baugenossenschaften in den Städten Wolfratshausen und Geretsried verfügen schon seit langem über keine günstigen Mietwohnungen mehr. 350 Namen stehen allein bei der BG Wolfratshausen auf der Warteliste. Während die Loisachstadt aufgrund ihrer räumlichen Begrenztheit in den kommenden ein bis drei Jahren nur etwa 100 öffentlich geförderte, beziehungsweise bezahlbare Wohnungen schaffen wird, plant Geretsried auf dem ehemaligen Lorenz-Areal an der Banater Straße rund 750 Wohnungen, davon etwa 450 zu günstigen Mieten.

Dass bezahlbarer Wohnraum dringend notwendig ist, betonten Geretsrieds Bürgermeister Michael Müller (CSU) und Wolfratshausens Vize-Rathauschef Fritz Schnaller (SPD) bei der Podiumsdiskussion im Rahmen des 22. Immobilienforums der Firma Schneider und Prell am Donnerstag im Loisachhallen-Foyer. Inwieweit die Städte dem enormen Siedlungsdruck aus München nachgeben sollen und wollen, darüber wurde mit Moderator Carl-Christian Eick, Redaktionsleiter des Isar-Loisachbote/Geretsrieder Merkur, und den gut 100 Besuchern kontrovers diskutiert.

36 000 Einwohner wird Geretsried Prognosen zufolge im Jahr 2036 zählen. Michael Müller befürwortet die Entwicklung: „Wir brauchen jüngere Neubürger“, erklärte er. Wohnen sollen diese in den bereits geplanten Wohnungen auf dem Lorenz-Areal sowie im Zentrum, in den schrittweise verdichteten Siedlungen und – im Zusammenhang mit der S7-Verlängerung in einigen Jahren – auf der Böhmwiese. Diese sei jedoch die einzige neue Fläche, die der Stadtrat mittelfristig im Außenbereich für Wohnen ausweisen wolle, betonte Müller. Auch Wolfratshausen wird Schnallers Einschätzung nach wachsen, auf rund 20 000 Einwohner im selben Zeitraum. „Wir können nur den Innenbereich verdichten. Die Zukunft liegt in der Höhe“, sagte der Vize-Rathauschef.

Auf Eicks Frage, wie die Städte sonst noch zu mehr Wohnraum kommen könnten, antwortete Makler Peter Schneider, gleichzeitig Vertreter des Immobilienverbands IVD, dass die Bundesregierung durch steuerliche Anreize bessere Rahmenbedingungen für Investoren schaffen müsse. Die in Bad Tölz und Wolfratshausen eingeführte Mietpreisbremse sei zudem nicht investorenfreundlich. Landwirte sollten Schneiders Ansicht nach mehr Geld vom Staat erhalten, wenn sie ihre Flächen für Wohnraumbau und Infrastrukturmaßnahmen wie Kindergärten verkaufen.

Apropos Infrastruktur: Mehr Einwohner bedeuten mehr Verkehr. Ein Teil der zu erwartenden 1500 Pkw auf dem Lorenz-Areal wird über die B11 zwangsweise durch das ohnehin staugeplagte Wolfratshausen rollen. Beide Rathauschefs erklärten, sie wollten demnächst Gespräche führen, um eine gemeinsame Lösung für das Verkehrsproblem zu finden. Schnaller bekannte sich zum Mittelzentrum. „In der Vergangenheit gab es leider immer wieder Berührungsvorbehalte zwischen Wolfratshausen und Geretsried“, bedauerte er. Der Vize-Bürgermeister wünscht sich dagegen Synergieeffekte in den Bereichen Wohnen, Sportstätten und Verkehrsentlastung. Warum sollte die Städtische Wohnungsbaugesellschaft (StäWo) Wolfratshausen nicht in Geretsried Wohnungen anmieten, fragte Schnaller in die Runde. Warum sollte man nicht nach dem Vorbild des interkommunalen Hallenbads mehr gemeinsame Sportstätten errichten? Warum nicht ein gemeinsames Gewerbegebiet bauen?

Geretsrieds Bürgermeister kann sich die Schaffung eines „Oberzentrums“ auf längere Sicht vorstellen. Er schätzt den „Leidensdruck“ dafür aber im Moment noch nicht hoch genug ein. Müller erinnerte daran, dass beim Thema Verkehr in erster Linie Bund und Freistaat das Sagen hätten.

Zusammenwachsen sollen die Städte nach Meinung eines Zuhörers durch die Bebauung der landwirtschaftlichen Flächen zwischen Waldram und Gelting, von ihm abfällig als „Güllewiesen“ bezeichnet. Die Bürgermeister bewerteten den Vorschlag unterschiedlich. Während Müller das Dorf Gelting schützen und Grünflächen möglichst erhalten möchte, könnte sich Schnaller vorstellen, das Grundstück gemeinsam zu entwickeln, wobei auch er keinesfalls „alles zubauen“ möchte. tal