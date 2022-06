Bürgermeister bestätigt: Mieter für neues Geschäft in der Wolfratshauser Altstadt gefunden

Von: Carl-Christian Eick

Rund 100 Quadratmeter groß ist das neue Ladengeschäft im städtischen Gebäude am Untermarkt 10 in Wolfratshausen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Im städtischen Gebäude in der Wolfratshauser Altstadt gibt‘s ein neues Ladenlokal. Nun ist ein Mieter für das Geschäft gefunden worden.

Wolfratshausen – Für das neue Ladengeschäft im Erdgeschoss der städtischen Immobilie am Untermarkt 10 hat sich ein Mieter gefunden. Das bestätigt Bürgermeister Klaus Heilinglechner auf Nachfrage unserer Zeitung. Wie berichtet hat die Kommune den Mietvertrag mit einigen Bedingungen verknüpft.

Im Zuge der Generalsanierung und Erweiterung des prominenten Gebäudes in der Altstadt entschied der Stadtrat wie berichtet: Im Untergeschoss wird ein etwa 100 Quadratmeter großes Ladengeschäft eingerichtet. Allerdings legte das Gremium großen Wert darauf, dass sich der Laden ins Gesamtbild am Untermarkt einfügt. Die denkmalgeschützte Immobilie beherbergt künftig nicht nur das städtische Museum, sondern auch die zentrale Anlaufstelle für Touristen. Dazu passen würde nach Meinung der Bürgervertreter ein Geschäft, in dem „regionale Produkte“ angeboten werden, „eventuell auch verbunden mit einem kleinen Tagesbistro“ – so stand’s im Exposé zu lesen. In Frage komme auch „ein Museums- oder Souvenirshop“.

Nachdem die Kommune zunächst geraume Zeit vergeblich versucht hatte, selbst einen Mieter zu finden, bekam den Auftrag Immobilien Bartsch in Wolfratshausen. Carlheinz Bartsch bewertete den Standort Untermarkt 10 zwar als „sehr gut“, war aber trotzdem – Stichwort Internethandel – etwas skeptisch, ob sich ein stationäres Ladenlokal zeitnah an den Mann bringen lässt.

„Wir haben Vollgas gegeben“, sagt der 55-Jährige im Gespräch mit unserer Zeitung rückblickend. Und siehe da: „Die Vermietung ist über die Bühne gegangen.“ Nicht zuletzt, weil Bartsch in der hauseigenen Kartei auf viele potenzielle Interessenten zugreifen kann, von denen einige gezielt auf das Angebot hingewiesen worden seien. Gleich mehrere Bewerber konnte Bartsch dem Vermieter schließlich vorschlagen – der Stadtrat entschied sich laut Rathauschef in einer nicht öffentlichen Sitzung für einen von ihnen. Der Mietvertrag ist nach Worten Heilinglechners bereits unterschrieben. Wann’s konkret losgeht, kann der Bürgermeister nicht sagen – wie so oft in diesen Tagen gibt’s Lieferschwierigkeiten. Noch fehlt Glas für die Inneneinrichtung des neuen Ladengeschäfts.

Untermarkt 10: Keine Gaststätten-Konzession beantragt

Den Namen des Mieters verrät Heilinglechner noch nicht, er soll in einem Pressegespräch vorgestellt werden. Nur so viel vorab: Es sei eine Familie „aus dem Umfeld“ Wolfratshausens, die bereits ein Geschäft betreibe. Erfüllt würden am Standort Untermarkt 10 alle Wünsche der Stadt, „es werden regionale Erzeugnisse verkauft“, unter anderem Honig und Nüsse sowie darüber hinaus „Werbeprodukte der Stadt Wolfratshausen“. Eine Gaststättenkonzession sei nicht beantragt worden, so der Rathauschef, allerdings dürfte der Betreiber zum Beispiel „Kaffee und Cappuccino“ verkaufen. Heilinglechner legt Wert auf die Feststellung, dass das neue Ladenlokal „keine Konkurrenz“ für die bestehenden Cafés sei.

„Es hat uns wirklich riesig gefreut, dass die Stadt auf uns als ortsansässiges Unternehmen zugekommen ist“, sagt Immobilienmakler Carlheinz Bartsch. Und selbstredend ist er zufrieden, „dass wir den Auftrag so schnell erfüllen konnten“. (cce)

