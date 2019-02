Bürgermeister im Nordlandkreis: Wer noch einmal antritt - und wer nicht

Ein Jahr vor der Kommunalwahl haben alle Bürgermeister des Nordlandkreises Stellung bezogen, ob sie noch einmal kandidieren oder nicht. Wir haben den Sachstand zusammengefasst.

Wolfratshausen

+ Der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner siegte vor sechs Jahren in der Stichwahl gegen Fritz Meixner. © Foto: MM-Archiv Früh festgelegt hat sich der Wolfratshauser Bürgermeister Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung). Schon im Mai 2018 erklärte er gegenüber unserer Zeitung, dass er gerne die Projekte, die er gemeinsam mit dem Stadtrat auf den Weg gebracht hat, weiterführen würde. Der Bio-Bauer setzte sich vor sechs Jahren in der Stichwahl mit 55,9 Prozent gegen Fritz Meixner (SPD) durch. Es ist Heilinglechners erste Amtszeit. Über Gegenkandidaten wird viel spekuliert, doch fix ist noch nichts.

Geretsried

Auch Bürgermeister Michael Müller (CSU) will auf seine erste Amtsperiode eine zweite folgen lassen. Wie sein Kollege im Mittelzentrum Klaus Heilinglechner ist Müller als Sieger aus einer Stichwahl – gegen Robert Lug (Freie Wähler) – hervorgegangen. Mit 74,0 Prozent behielt er 2014 relativ klar die Oberhand. „Ich bewerbe mich noch mal um das Vertrauen“, sagte er im Gespräch mit unsere Zeitung kurz vor dem Jahreswechsel. Gegenkandidaten halten sich bislang bedeckt.

Icking

In Icking stehen 2020, wie überall sonst, ebenfalls Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen an. Das ist insofern eine Erwähnung wert, als es die letzten Male anders war. Nach dem Tod von Hubert Guggenmos im Jahr 2006 waren am Isarhochufer außerplanmäßige Wahlen fällig, der Rhythmus gemeinsamer Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen war unterbrochen. Seither, also seit 13 Jahren, ist Margit Menrad (Unabhängige Bürgerliste Icking) Rathauschefin, zuletzt wurde sie 2012 mit 87,4 Prozent im Amt bestätigt. Allerdings: Im März ist für sie Schluss. Dies verkündete sie in der Ickinger Bürgerversammlung im April vergangenen Jahres. „Ich bin schon immer eine Verfechterin der Meinung, dass zwei Amtsperioden die richtige Zeitspanne sind“, sagt sie.

Eurasburg

Die Wahl in Eurasburg 2014 bedeutete eine Zäsur. Denn: Der langjährige Bürgermeister Michael Bromberger kandidierte nicht mehr. Seine Nachfolge trat Moritz Sappl an, der wie Bromberger der Gemeinsamen Wählervereinigung (GWG) angehört. Sappl setzte sich bei der Wahl mit 74,2 Prozent gegen Petra Epp (Grüne) durch. „Ich stelle mich wieder zur Verfügung“, sagt er kurz und bündig.

Dietramszell

Nach zwei Amtsperioden macht Bürgermeisterin Leni Gröbmaier (Bürgerliste Dietramszell) Schluss. Wie sie Anfang des Jahres gegenüber unserer Zeitung erklärt, will sie einfach mehr Zeit für ihre Familie haben, vor allem für ihre sechs Enkel. 2008 hatte sie sich in der Stichwahl gegen Stephan Ailler (CSU) mit 55,4 Prozent der Stimmen durchgesetzt, 2014 mit der hauchdünnen Mehrheit von zwei Stimmen gegen Michael Häsch (ebenfalls CSU).

Egling

Der amtierende Bürgermeister Hubert Oberhauser (Freie Wähler) hat signalisiert, für eine zweite Amtsperiode zur Verfügung zu stehen. „Wenn ich denn wieder aufgestellt werde“, fügt er hinzu. Das aber darf als sicher gelten. Bei der Wahl im Jahr 2014 setzte sich der gelernte Metzger und Betriebswirt mit 56,9 Prozent gegen Hans Spindler (parteifrei, für die CSU) durch. Ob Oberhauser einen Gegenkandidaten haben wird, ist unklar.

Münsing

+ Michael Grasl (re.), Bürgermeister von Münsing, ist nach einiger Bedenkzeit bereit, noch einmal zu kandidieren. Ihm gratulierte bei der jüngsten Wahl Landrat Josef Niedermaier (li.) © Foto: MM-Archiv Reiflich überlegt hat sich seinen Entschluss Michael Grasl (Freie Wähler), der seit dem Jahr 2005 Bürgermeister der Seegemeinde ist. Die vergangenen Jahre waren durchaus turbulent, siehe etwa die Debatte um das geplante Seniorenstift in Ambach. Anfang des Jahres hatte Grasl noch geschwankt und sich Bedenkzeit bis Frühjahr erbeten. Inzwischen sind die Würfel gefallen: Vor wenigen Tagen machte Grasl seinen Beschluss öffentlich, noch einmal (ein letztes Mal) zu kandidieren. „Ich stelle mich meiner Verantwortung und bin nicht amtsmüde, aber um einige Erkenntnisse reicher.“

Königsdorf

Ganz speziell lag und liegt der Fall in Königsdorf. Hier schien Anton Demmel, seit dem Jahr 2008 im Amt, beste Aussichten auf eine Wiederwahl zu haben. Doch seit er im Frühjahr 2018 von den Freien Wählern zu den Christsozialen wechselte, hielten sich Gerüchte, dass er Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) herausfordern wird. Dieses Gerücht hat sich nach der Klausur der Kreis-CSU Ende Januar bestätigt: Demmel will 2020 CSU-Landrat werden. Einen Plan B gibt es für ihn nicht, im Falle seines Scheiterns wird er wohl wieder Beamter. Die Zeit von Anton Demmel als Königsdorfer Bürgermeister geht zu Ende. Es gibt bereits einen Kandidaten, der seine Ambitionen öffentlich gemacht hat: Rainer Kopnicky. Auch er hat sich von den Freien Wählern verabschiedet und der CSU angeschlossen.

