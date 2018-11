Bund Naturschutz Wolfratshausen: „Unsere Aufgabe ist, dass wir laut sind.“

Den Bund Naturschutz in Wolfratshausen erwartet für die Zukunft jede Menge Arbeit. Um diese erfolgreich umsetzen zu können, fordert Kreisvorsitzender Friedl Krönauer dazu auf, „laut zu sein“.

Wolfratshausen – Sigrid Bender bleibt Ortsvorsitzende des Bund Naturschutz (BN). Sie wurde in der Jahresversammlung im Löwenbräu ebenso im Amt bestätigt wie ihr Stellvertreter Frank Burger. Unterstützt wird das Vorstandsduo von den Beisitzern Christine Löffler, Veronika Lukas und Andreas Waldinger.

Vor den Wahlen zeigte sich BN-Kreisvorsitzender Friedl Krönauer besorgt über den Klimawandel und das fortschreitende Artensterben. „Über 30 Prozent der in Deutschland vorkommenden Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht“, rechnete er vor. Umso wichtiger sei das Engagement der rund 2300 Mitglieder des Kreisverbands. Leider sei nur ein Teil davon wirklich aktiv. „Unsere Aufgabe ist, dass wir laut sind“, betonte Krönauer. So unterstützte der BN jüngst das Volksbegehren gegen Flächenfraß in Bayern.

Die mehr als 300 Mitglieder umfassende Wolfratshauser Ortsgruppe fordert eine Baumschutzverordnung in der Flößerstadt – bisher allerdings vergeblich. Zudem kümmert sie sich um die alljährliche Mahd eines rund 6000 Quadratmeter großen Grundstücks in Waldram. Das Areal ist der Restbestand eines Schneeheide-Kiefernwaldes. „Für die Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt ist ein einmaliges Mähen im Jahr unverzichtbar“, erklärte Sigrid Bender. So bekomme der Boden wieder Licht und Luft. Neue Pflanzen können sich ansiedeln, wachsen und blühen.

Des Weiteren klärte die BN-Ortsgruppe im vergangenen Jahr an Info-Ständen über das Insektensterben und die Vermeidung von Plastikmüll auf. „Die Arbeit beim BN ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens, den ich nicht missen möchte“, sagte die Ortsvorsitzende. Ein Vortrag von Anneliese Simon-Reitebuch sowie die Vorführung des Kurzfilms „MutterHof“ veranschaulichte abschließend, wie ein nachhaltiges und umweltverträgliches Leben in einer dörflichen Gemeinschaft funktionieren kann.

ph