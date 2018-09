Bundesaußenminister Heiko Maas auf Wahlkampftour in Wolfratshausen

Sechs Wochen vor der Landtagswahl besuchte Bundesaußenminister Heiko Maas an der Seite von Bayerns SPD-Chefin Natascha Kohnen Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Begleitet von einer Polizeieskorte und Sicherheitskräften fuhr am frühen Samstagabend ein schwarzes Fahrzeug mit getönten Scheiben durch die Marktstraße und besetzt den frei gehaltenen Parkplatz vor dem Rathaus. Heraus stieg der deutsche Außenminister Heiko Maas, der zunächst verwundert auf ein dunkelorangefarbenes Plakat blickte. Die darauf zu lesende ultimative Handlungsaufforderung an den Wolfratshauser Stadtrat hatte in der Loisachstadt bereits in den vergangenen Wochen für mächtig Wirbel gesorgt (wir berichteten) und irritierte nun auch den weitgereisten Politiker.

„Was sind das für Plakate?“, hakte Maas im Sitzungssaal des Rathauses nach. Zweiter Bürgermeister Fritz Schnaller (SPD) zeigte sich selbstkritisch. „Wir haben da ein Problem, dass wir gefasste Beschlüsse noch nicht umgesetzt haben“, gestand er. Dem Außenminister schien diese prägnante Aussage zu genügen. Sein Blick wanderte von der Brotzeitplatte, die die Stadt spendiert hatte, zu einer der im Sitzungssaal stehende Zunftstangen. „So was habe ich noch nie gesehen. Was ist das denn?“, fragte der 51-Jährige. Amtsleiter Franz Gehring verwies darauf, dass damit bei religiösen Prozessionen an traditionelle Berufe wie zum Beispiel Flößer, Maurer, Zimmerer, Brauer oder Weber erinnert wird. Hier wurde der im Saarland aufgewachsene Maas hellhörig. „Ich war als Kind Messdiener und engagierte mich in der katholischen Jugend. Religiöses Brauchtum ist mir nicht fremd“, sagte er.

Fritz Schnaller berichtete dem interessierten Gast dann noch weitere Details aus der über 1000-jährigen Wolfratshauser Geschichte und ging abschließend sogar noch auf die kontroversen und mitunter turbulenten Stadtratssitzungen im Sitzungssaal ein. „Manche Bürger sagen, wir Stadträte sind unterhaltsamer als das Fernsehprogramm“, sagte er mit einem Augenzwinkern. Danach bat der SPD-Stadtrat den prominenten Politiker um einen Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. „Da haben sich unter anderem schon Gerhard Schröder, Willy Brandt und Helmut Schmidt eingetragen“, verriet der Vize-Rathauschef.

Bevor Maas zur Wahlkampfveranstaltung ins vollbesetzte Krämmel-Forum aufbrach, überreichte ihm der in bayerischer Lederhose erschienene Schnaller als Geschenk noch ein Exemplar des wohl berühmtesten Oskar-Maria-Graf-Romans „Wir sind Gefangene“. Auch hier hielt Maas kurz inne und fragte sich wahrscheinlich in Gedanken, was die Wolfratshauser ihm damit sagen wollen. „Graf verkörperte einfach die bayerische Lebensart. Im Großen und Ganzen ist die Welt in unserer Stadt noch in Ordnung“, beruhigte Schnaller den Außenminister. Im Rathausinnenhof postierte sich derweil die Gebirgsschützenkompanie, die den promineten Gast daraufhin mit lauten Salutschüssen begrüßte.

ph

