Bundestagsabgeordneter Radwan besucht Alzheimer-Gesellschaft

Von: Peter Herrmann

Gesprächsrunde im kleinen Kreis: Der CSU-Abgeordnete Alexander Radwan (Mitte) besuchte Gerlinde Berchtold und Dieter Käufer (re.) von der Alzheimer-Gesellschaft. Sie sprachen über die Unterstützung für Angehörige von Demenzkranken. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Unterstützung benötigen nicht nur Demenzkrankte, sondern auch deren Angehörige. Darüber sprach die Alzheimer-Gesellschaft mit Bundestagsmitglied Alexander Radwan.

Wolfratshausen – Rund 2700 demenziell erkrankte Menschen leben derzeit im Landkreis. 500 von ihnen werden in einem Pflegeheim betreut – Tendenz steigend. Unterstützung benötigen nicht nur sie, sondern auch ihre Angehörigen. Dabei hofft die 2017 gegründete Alzheimer-Gesellschaft Isar-Loisachtal auf politische Hilfe – auch von CSU-Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan, den sie zu einem Gespräch in ihre Beratungsstelle eingeladen hatte.

Wenig Angebote der Tagespflege und in Kurzzeitpflegeeinrichtungen

„Nach wie vor sind es vor allem die Angehörigen, die über lange Jahre rund um die Uhr die Versorgung und Betreuung von Demenzerkrankten gewährleisten“, erklärte Dieter Käufer. Der Vorsitzende der Alzheimer-Gesellschaft Isar-Loisachtal verwies darauf, dass sich die ohnehin schon angespannte Situation seit Beginn der Corona-Pandemie weiter verschlechtert habe. So täten sich betroffene Familien schwer, ambulante Pflegedienste zu finden. Zudem mangle es an Angeboten der Tagespflege und Plätzen in Kurzzeitpflegeeinrichtungen, die die Angehörigen zumindest vorübergehend entlasten. Die alleinige Versorgung in Krankenhäusern reicht laut Käufer bei Weitem nicht aus. „Seit 2020 häufen sich bei uns die Berichte über Fälle, in denen Menschen mit einer Demenz im Krankenhaus nicht ausreichend pflegerisch versorgt werden und dann stark sediert, in unterernährtem Zustand und mit Druckgeschwüren wieder entlassen werden“, kritisierte Käufer.

Alexander Radwan nahm diese Ausführungen besorgt zur Kenntnis. Der 58-Jährige folgte als einziger der von der Alzheimer-Gesellschaft angeschriebenen Politiker der Einladung zu einer Gesprächsrunde. „Ich wollte mich einfach über die aktuelle Situation informieren“, sagte er. Radwan hat in seiner Familie zwar keine Erfahrung mit Demenz gemacht, jedoch seinen pflegebedürftigen Vater versorgt. Der Bundestagsabgeordnete befürwortet die kurzfristige Umsetzung der im Koalitionsvertrag angekündigten Pflegereform, die eine Stärkung der häuslichen Pflege durch die Dynamisierung des Pflegegelds und die Einführung eines flexibel einsetzbaren Entlastungsbudgets erreichen will. „Es geht um eine Priorisierung von Leistungen“, stellte Radwan klar.

Familien von Demenzkranken brauchen ein allgemeines Pflegebudget

Ihm gefiel, dass die Alzheimer-Gesellschaft nicht einfach pauschal mehr Geld für Pflegeeinrichtungen fordert, sondern konkrete Verwendungsziele benannte. „Die Familien von Demenzkranken brauchen ein allgemeines Pflegebudget, um nicht jede Leistung einzeln beantragen zu müssen“, forderte Käufer. Gerlinde Berchtold, Wolfratshauser SPD-Stadträtin und Vorsitzende des AWO-Ortsverbands, gab ihm recht. „Für uns geht es nicht um eine Erhöhung der Gesamtleistung, sondern um eine gezieltere Verteilung“, stellte sie klar.

Käufer forderte in diesem Zusammenhang den Ausbau von Pflegestützpunkten im Landkreis. „Sie könnten Ansprechpartner für Familien sein, die Leistungen beantragen“, hofft der ehemalige Leiter des AWO-Demenzzentrums in Wolfratshausen. Zudem wünscht er sich eine neurologische Ambulanz im Landkreis und Spezialeinrichtungen für Menschen, die schon im relativ jungen Alter von 40 bis 60 Jahren an Demenz erkranken. „Sie sind schwer in Heime mit vorwiegend älteren Bewohnern und anderen Krankheitsbildern zu integrieren“, weiß Käufer aus eigener Erfahrung. Radwan gab sich in diesem Punkt reserviert. „Das widerspricht dem Grundsatz der Inklusion“, gab er zu bedenken. Die Unterbringung in einem Heim ist für Käufer ohnehin nur das letzte Mittel, um den „Kollaps des Familienverbands“ zu verhindern. Der Vorsitzende betonte: „Im Idealfall bleiben die Demenzkranken so lange wie möglich zu Hause.“

