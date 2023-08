Busfahrer schläft am Steuer ein und fährt auf Gegenspur – hoher Sachschaden

Von: Peter Borchers

Teilen

Schrift „Polizei“ (Symbolbild). © Wilfried Wirth/Imago

Ein Bus der MVV gerät in der Wolfratshauser Innenstadt auf Gegenfahrbahn und rammt zwei Fahrzeuge. Der Fahrer ist vermutlich am Steuer eingenickt.

Wolfratshausen – Weil er vermutlich eingeschlafen ist, hat ein Busfahrer am Dienstag an der Einmündung Sauerlacher Straße/Am Floßkanal einen schweren Unfall mit 34 000 Sachschaden verursacht. Einer der Unfallbeteiligten erlitt leichte Verletzungen.

Busfahrer schläft am Steuer ein und fährt auf Gegenspur – hoher Sachschaden

Der 54-Jährige steuerte den MVV-Bus gegen 7.35 Uhr vom Bahnhof kommend auf der Sauerlacher Straße in Richtung Ortszentrum. An der Einmündung zum Floßkanal geriet der Bus plötzlich auf Gegenfahrbahn und stieß dort frontal gegen einen Toyota, dessen Fahrer – ein 54-jähriger Geretsrieder – dort an der roten Ampel hatte warten müssen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Toyota einige Meter nach hinten geschoben und krachte gegen den VW eines 43-jährigen Wolfratshausers.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Nach der Kollision klagte der Geretsrieder über Schmerzen an Armen, Nacken und Rücken. Der Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Versorgung in die Wolfratshauser Kreisklinik. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach einer ersten Schätzung auf eine Gesamthöhe von 34 000 Euro beläuft.

„Aufgrund erster Zeugenaussagen wird davon ausgegangen, dass der Fahrer des Busses während der Fahrt eingeschlafen war“, schreibt die Wolfratshauser Polizei in ihrem Bericht. Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)