Cannabis am Wolfratshauser Bahnhofskiosk: Polizei konfisziert CBD-Gras – Betreiberin fühlt sich gegängelt

Von: Jannis Gogolin

Teilen

Konfisziert, nicht ausverkauft sind die CBD-Produkte im Bahnhofskiosk von Daniela David. Vorerst kann sie das Angebot von ihrer Werbetafel wischen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Drei Monate lang verkaufte Daniela David am Wolfratshauser S-Bahnhof Cannabis. Ganz legal, wie sie meint – bis die Polizei trotzdem in ihrem Kiosk stand.

Wolfratshausen – Der Platz in „Danis Kiosk-Eckerl“ am Wolfratshauser S-Bahnhof ist begrenzt. Auf knapp sieben Quadratmetern lagern Zeitungen, Softgetränke, Süßigkeiten und Zigaretten bis unter die Decke – klassische Kiosk-Ware. Als Anfang August vier Beamte der Wolfratshauser Polizeiinspektion ihren Laden betraten, wurde es für David sehr schnell eng. Räumlich wie rechtlich. Als die Sicherheitskräfte den Laden wieder verließen, war die Geschäftsfrau um ein paar Artikel ärmer – und um eine Anzeige reicher.

Cannabis am Wolfratshauser Bahnhofskiosk: Polizei konfisziert CBD-Gras – Betreiberin fühlt sich gegängelt

„Ich fühle mich gegängelt“, sagt David. Sie steht im spätsommerlichen Regen vor der Werbetafel ihres Kiosks, den sie vor sechs Jahren übernommen hat. „Nur bei uns: CBD-Gras“, steht dort mit grüner, wasserfester Kreide geschrieben. Drei Monate lang verkaufte die Schäftlarnerin Hanfblüten durch ihr kleines Verkaufsfenster. Genauer: Ein Cannabinoid, das sogenannte CBD, ein nicht-psychoaktiver Wirkstoff der Cannabis-Pflanze. (siehe Kasten) Der Konsum von CBD führe zu keinem drogentypischen Rausch, sondern soll ausschließlich beruhigend wirken – und fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Dennoch konfiszierten Beamte der Wolfratshauser Polizeiinspektion bei einer Ladendurchsuchung Davids CBD-Sortiment und kündigten ihr einen Prozess an.

In den Sommerferien seien Kunden rarer gesät, das Nieselwetter tue sein Übriges, erklärt die Kiosk-Betreiberin. Und auch manch neuen Stammkunden, der zumindest für etwas Frequenz sorgen könne, habe sie – genau wie das Cannabis – Anfang August verloren. „CBD ist keine Droge“, stellt sie im Gespräch mit unserer Zeitung wiederholt klar. In den zwölf Wochen, in denen sie die Cannabis-Blüten in Ein- oder Zwei-Gramm-Portionen und Kartuschen für elektrische Verdampfer verkaufte, habe sich bereits eine kleine Gruppe treuer Kunden eingefunden.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

„Es ist doch erlaubt“ – Polizei konfisziert Ware im Wert von 2000 Euro wegen öffentlicher Werbung+

Nun lagere bezahlte und versteuerte Ware im Wert von 2000 Euro mit Artikeln wie „Mango Kush“ oder „Sour Diesel“ in einer Asservatenkammer und warte auf eine Laborkontrolle. „Komplett ungerechtfertigt“, wie David findet. „Es ist doch erlaubt.“ Der CBD-Lieferant ersetze ihr zwar die konfiszierte Ware – aber erst nach Abschluss des Verfahrens.

Und außerdem: In München beispielsweise gebe es etliche Geschäfte, die CBD verkaufen, wendet David ein. Warum dann genau ihres herausgegriffen wurde? Laut Christian Fricke, Hauptkommissar der Wolfratshauser Polizeiinspektion, liegt der Anlass der Kontrolle in der öffentlichen Bewerbung des CBD-Verkaufs. Er bestätigt die Anzeige auf Verdacht des gewerblichen Handels mit illegalen Betäubungsmitteln nach Paragraf 29 des Betäubungsmittelgesetzes.

Ob bei Privatpersonen oder im Gewerbe, generell gelte die Regel: „Wenn wir etwas finden, müssen wir feststellen, ob es illegal ist. Daran zu riechen, reicht leider nicht“, erklärt Fricke. Legales Gras gleiche illegalem Gras so sehr, dass nur ein Labortest der Kriminalpolizei Aufschluss geben könne. Auf dieses Resultat müssen nun Staatsanwaltschaft wie Kiosk-Betreiberin warten. Fricke: „Danach entscheidet die Staatsanwaltschaft über den weiteren Fortgang. Aber der Prozess befindet sich noch im Anfangsstadium.“

Warum allerdings die Bewerbung legaler Ware Anlass für eine Durchsuchung sei, diese Frage bleibt für David unbeantwortet. Eine Stichprobenkontrolle von CBD-Verkaufsstellen sei es in Davids Kiosk nicht gewesen, betont der Hauptkommissar.

Die Schäftlarnerin fühlt sich zu Unrecht als Verbrecherin behandelt. Weder hatte sie etwas Illegales im Sortiment, noch die Artikel unter der Hand verkauft. Von den Gewinnmargen verbotener Drogendeals sei sie weit entfernt. „Wenn das so wäre, hätte ich schon längst einen Flug in die Karibik gebucht“, sagt sie, als sie durch das Kioskfenster in den beständigen Nieselregen schaut.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.