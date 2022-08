Championships-Rennen durch Wolfratshausen: Festtagsstimmung in der Altstadt

Von: Peter Herrmann

Flotte Frauen: Die weibliche Radsportelite wurde in Wolfratshausen großartig empfangen. © Hans Lippert

Das Straßenrennen der European Championships lockt tausende Besucher in die Altstadt: Bei Frühschoppen, Radlwerkstatt und Kinder-Parcour herrscht großer Andrang.

Wolfratshausen – Ein Frühschoppen am Marienplatz mit der Musik der Stadtkapelle und ein hochklassiges internationales Sportereignis – diese Kombination lockte am Sonntagmittag viele Schaulustige in die Altstadt. Sogar Landrat Josef Niedermaier war in seinem neongrünen Radlerdress in weniger als 45 Minuten von Bad Tölz nach Wolfratshausen gestrampelt, um das Damenradrennen der European Championships 2022 hautnah zu erleben.

Frühschoppen am Marienplatz mit der Blaskapelle: Schon vor dem Rennen war viel los © Hans Lippert

„Den Leuten gefällt’s, und das ist schön“, zeigte sich Niedermaier beeindruckt von der Atmosphäre. Die hinter dem Marienbrunnen aufgestellten Bierbänke waren schon eine Stunde vor der Durchfahrt der Profiradlerinnen vollbesetzt. Vor den Imbiss- und Getränkeständen des Humplbräu bildeten sich lange Schlangen. „Heute sieht man, dass auf dem Marienplatz sehr wohl Großveranstaltungen stattfinden können und der Brunnen nicht verschoben werden muss“, bemerkte der Wolfratshauser Heinz Wensauer.

Bunt und groß: Zwei Stelzenläufer mischten sich unters Publikum © Hans Lippert

European Championships: Frauenrennen führt durch Wolfratshauser Marktstraße

Neben der Musik der Stadtkapelle bereicherten zwei bunt gekleidete Stelzenläufer, eine Hüpfburg, ein Kinderrad-Parcours und eine Fahrradwerkstatt im Rathausinnenhof das Rahmenprogramm. „Wir sind sehr froh, dass uns die Stadt diese Plattform zur Präsentation gegeben hat“, erklärte Attila Förster. Vor einem halben Jahr eröffnete er in Waldram die Fahrradwerkstatt W-11 und beriet nun die Besucher des Damenstraßenradrennens. „Allein zum Anfeuern wäre ich sicher nicht von Geretsried nach Wolfratshausen gefahren“, lobte Ilse Beigel die Organisatoren der Stadt. Sie verfolgte bereits am vergangenen Wochenende das Männerrennen in Geretsried und fand ebenso wie der Wolfratshauser Chris Strauhal Gefallen an der Musik der Stadtkapelle. „Sie wertet dieses Ereignis auf“, befand er.

Großer Andrang: Beim European-Championships-Straßenradrennen der Frauen war viel los in Wolfratshausen © Hans Lippert

Radlwerkstatt, Frühschoppen, Fahrradparcours: Wolfratshausen schnürte großes Programm zum Radrennen der Frauen

Über den sportlichen Verlauf des Rennes informierte Moderator Johannes Kahra. Der ehemalige Straßen- und Bahnradrennfahrer heizte die Besucher am Streckenrand fortwährend an, sodass sogar die vorbeifahrenden Polizeimotorradfahrer und Sicherheitskräfte laut beklatscht wurden. Der größte Jubel brandete freilich auf, als die Spitzensportlerinnen am Schwankl-Eck in die Marktstraße einbogen. Anders als beim Herrenwettbewerb vor einer Woche waren die Zeitabstände zwischen den Führenden und den Schlusslichtern diesmal etwas größer. Kurz nachdem die Polizei den Unter- und Obermarkt um 13.30 Uhr wieder für den Verkehr freigab, flitzte Moderator Johannes Kahra im European-Championships-Auto zum Zieleinlauf am Münchner Odeonsplatz. Die Stimmung in Wolfratshausen hatte es ihm angetan. „Ihr wart ein super Publikum“, verabschiedete er sich. Einigen gefiel das Spektakel sogar so gut, dass sie gut 75 Minuten später am heimischen Fernseher den rasanten Schlussspurt der neuen niederländischen Europameisterin Lorena Wiebes bewunderten.