Christian Stückl fällt vernichtendes Urteil über Zeit in Wolfratshausen: „Nur komische Vögel“

„Nur komische Vögel“: Christian Stückl hat in Wolfratshausen keine guten Erfahrungen gemacht. © Andreas Mayr

Passionsspiel-Leiter Christian Stückl wollte eigentlich Priester werden - wäre da nicht eine schlechte Erfahrung in Wolfratshausen gewesen.

Oberammergau/Wolfratshausen – Christian Stückl (60), weit über die Grenzen des Freistaats bekannter Theatermann, wollte als Kind nie Lokführer werden. „Vielmehr wusste ich relativ früh, dass ich Passionsspielleiter werden will“, verrät der Intendant des Münchner Volkstheaters seiner hauseigenen Zeitschrift „Volksmund“. Anfangs habe das niemand ernst genommen, aber man habe ihn „machen lassen“.

Christian Stückls vernichtendes Urteil über Wolfratshausen: „Nur komische Vögel“

Christian Stückl war 1990 im Alter von erst 28 Jahren erstmals Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele. 2000, 2010 und 2022 lag die Verantwortung für das Spiel vom Leiden und Sterben Jesu erneut in seinen Händen. Ein weiterer Berufswunsch sei im Übrigen Priester gewesen, so der in der Gemeinde Oberammergau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) lebende Regisseur. „Auch hier dachte ich, dass man diesen Beruf gut mit der Passion verbinden könnte.“ Außerdem habe ihm „das Theatrale“ in der Kirche von klein auf so gut gefallen. In der Kirche habe er gerne beim Herrichten der Altäre und der Organisation der Fronleichnam-Prozession geholfen: „Mich faszinierten die Holzfiguren und die Gewänder in den vielen Farben.“

Christian Stückl: Theater-Star wollte eigentlich Priester werden - wäre da nicht eine Erfahrung in Wolfratshausen gewesen

Als Stückl mit 17 Jahren sein Abitur nachholen wollte, sei er dafür zum Erzbischöflichen Spätberufenenseminar nach Waldram gegangen, erzählte er. „Doch nach fünf Schnuppertagen habe ich abgebrochen, da waren nur komische Vögel unterwegs.“ Ab da sei für ihn klar gewesen: „Ich sehe mich als Regisseur.“

Spätberufenenseminar Waldram ist heute Gymnasium und Fos

Aufgrund der abnehmenden Zahl an Interessenten entschloss sich die Erzdiözese München und Freising bekanntlich vor rund sechs Jahren, das Spätberufenenseminar St. Matthias in Waldram einer neuen Bestimmung zuzuführen: Seither ist St. Matthias ein katholisches Schulzentrum mit Gymnasium, Fachoberschule, Kolleg und Wohnheim.

