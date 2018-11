Christkindlmarkt in Wolfratshausen: Das erwartet die Besucher heuer

Am kommenden Wochenende findet der Christkindlmarkt in Wolfratshausen statt. Die Besucher können sich auf eine Mischung aus Bewährtem und Neuem freuen.

Wolfratshausen – In der hübsch geschmückten Budengasse bei Laternenlicht Glühwein trinken und originelle Weihnachtsgeschenke finden: Der Wolfratshauser Christkindlmarkt öffnet am ersten Adventswochenende seine Tore. Von Freitag, 30. November, bis Sonntag, 2. Dezember, können die Besucher in der Altstadt von der Berggasse bis zur Bahnhofsstraße durch die Budengasse schlendern.

Um den Christbaum am Marienplatz zieht sich eine Reihe von 56 festlich beleuchteten Verkaufsständen durch Ober- und Untermarkt. Das Warenangebot ist üppig: Antike Geschenkartikel, Fell- und Schafwollartikel, Töpferwaren, gläserne Weihnachtsdeko, Holzkrippen, Schuhe, Feinkost und Kunsthandwerk wird wenige Wochen vor dem Fest angeboten. Kulinarisch dreht sich ebenfalls alles um die kalte Jahreszeit: Zu Glühwein, Met und Kinderpunsch können die Gäste Ochsenfetzensemmeln, Grillfleisch, heiße Maroni und süßes Gebäck probieren. Neu auf dem Markt ist ein Stand, der Fleischspezialitäten von Pferd und Ochsen anbietet.

Marktmeister Hubert Bernwieser möchte die Hütten nicht aneinanderdrängen. „Es wird eine lockere Aufstellung geben, damit die Gäste auch in Stoßzeiten gut hindurch flanieren können“, kündigt er an. Abseits von Verkaufsbuden und Markttrubel kommen Familien auf der Kinderweihnacht zusammen. Der Rathausinnenhof verwandelt sich am ersten Adventswochenende in einen eigenen kleinen Markt für die Kleinen. Für die Kinder gibt es ein Karussell und eine Eisenbahn sowie ein beheiztes Zelt, in dem die Kleinen basteln können. Süße Leckereien und herzhafte Grillschmankerl runden das Angebot für die Kinder ab. Um 17 Uhr besucht der Nikolaus samt seinem Sack voller kleiner Geschenke das Weihnachtsdorf. „Das Angebot wurde schon im vergangenen Jahr sehr gut angenommen“, sagt der Marktmeister.

Wer bei dem vorweihnachtlichen Treiben noch nicht in Feststimmung kommt, dem hilft das musikalische Programm: Am Freitag spielt die Stadtkapelle Wolfratshausen sowie die Gruppe Four Saxes mit dem Chor der Adventsgemeinde Wolfratshausen. Am Samstag hören die Besucher die Musik der Rieder Alphornbläser, der Stadtkapelle und der Quattro Musica. Am Sonntag spielt erneut die Stadtkapelle. Den musikalischen Schlusspunkt setzen am Sonntag die Sänger des Chors der Adventsgemeinde.

Der Markt, der am Freitag um 16 Uhr beginnt, wird um 17 Uhr von Bürgermeister Klaus Heilinglechner und den beiden Stadtpfarrern feierlich eröffnet. Am Eröffnungstag ist um 21 Uhr Schluss. Am Samstag haben die Stände von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Am Sonntag können die Gäste bis 19 Uhr durch das Hüttendorf schlendern. Die Marktstraße ist von Donnerstag, 29. November, bis Montag, 3. Dezember (zirka 12 Uhr) für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wird über die Bahnhofstraße eingerichtet. dst