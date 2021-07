Clubs und Discos dürfen wieder öffnen: „Ich stelle die Getränke kalt und freue mich“

Sepp Schwarzenbach im Interview

Von Dominik Stallein schließen

Endlich wieder Nachtleben: Ab Herbst dürfen Discos und Nachtgastronomie wieder öffnen. Club-Betreiber Sepp Schwarzenbach berichtet im Interview, wie sich eine Disco auf den Restart vorbereitet.

Wolfratshausen – Es ist eine Ankündigung, auf die Nachtschwärmer seit anderthalb Jahren hinfiebern: „Ab Herbst“, so verkündete Ministerpräsident Markus Söder kürzlich, werde „auf jeden Fall die Öffnung von Clubs und Nachtgastronomie“ kommen. Eine Einschränkung: Am Türsteher dürfen nur Geimpfte und Genesene mit Erstimpfung vorbei. Einer, der diese Nachrichten ganz genau verfolgte, ist der Wolfratshauser Sepp Schwarzenbach. Er betreibt am Hans-Urmiller-Ring die Zeppelin-Bar, den Nachtclub Tingel-Tangel und arbeitet an der Eröffnung des Sound-Clubs im Turm-Keller.

+ Sepp Schwarzenbach Club-Betreiber aus Wolfratshausen © Sabine Hermsdorf-Hiss

Herr Schwarzenbach, was überwiegt: Die Überraschung oder die Freude über die anstehende Wieder-Eröffnung?

Schwarzenbach: Ich war nicht sonderlich überrascht von dem Zeitpunkt. Stattdessen habe ich mich schon länger darauf eingestellt, dass es im September endlich wieder losgehen kann – ich hatte das richtige Bauchgefühl. Womit ich nicht gerechnet habe, war die Einschränkung, dass nur Geimpfte kommen dürfen. Für mich ist offensichtlich, dass auf diesem Weg ein sozialer Druck auf junge Menschen ausgeübt werden soll, sich impfen zu lassen.

Sie wirken nicht unbedingt, als wären Sie seit der Söder-Ankündigung im Freudentaumel.

Schwarzenbach: Natürlich freue ich mich. Ich arbeite auch schon daran, dass zur Wiedereröffnung alles funktioniert. Aber nach den vielen Hochs und Tiefs der vergangenen Monate gehe ich ein bisschen kühler mit solchen Meldungen um. Wir wissen ja überhaupt nicht, was bis Herbst ist. Was, wenn man sich auch mit Impfungen mit neuen Mutationen anstecken kann? Was, wenn die Inzidenzen wieder in die Höhe schnellen? Manches ist noch unklar. Trotzdem habe ich jetzt eine Perspektive. Das motiviert sehr.

Wie bereiten Sie sich vor?

Schwarzenbach: Ich telefoniere im Moment mein gesamtes Personal durch. Wahrscheinlich brauche ich noch einige neue Mitarbeiter für die Bar, beim Spülen oder im Putzteam am Morgen nach dem Feiern. Ich werde demnächst alle Maschinen testen, die ich über ein Jahr lang nicht genutzt habe. Und dann fahre ich die Kühlung hoch, stelle Getränke kalt und freue mich auf die Öffnung.

Sie betreiben eine Bar und einen Club – und bauen gerade an einer zweiten Disco. Wie sieht Ihr Zeitplan aus?

Schwarzenbach: Die Zeppelin-Bar soll im September wieder öffnen – und zwar ohne Sitzplatz- und Maskenpflicht, sobald das erlaubt ist. Etwa einen Monat später mache ich den Tingel Tangel auf. Den Club gibt es seit zwei Jahren, und er wartet noch immer auf eine große Eröffnungsfeier. Ich hoffe, die gibt es im Herbst. Vielleicht organisiere ich vor der ersten Veranstaltung noch eine private Testparty. Das darf ich ja schon jetzt in einem kleinen Rahmen.

Für den neuen Sound-Club kommt der Startschuss zu früh?

Schwarzenbach: Ja, das schaffen wir nicht. Wir müssen auf der Baustelle noch ein paar Details in puncto Brandschutz klären, bevor wir weitermachen können. Und wenn ich ehrlich bin: Ich muss jetzt so viel organisieren bis zum Herbst, so viel Personal zusammentrommeln. Vor der Aufgabe, das für drei Lokale auf einmal zu machen, hätte ich schon großen Respekt. Wir öffnen Schritt für Schritt.

Anderthalb Jahre blieben Clubs geschlossen. Sind die Menschen ausgehungert nach Feiern oder eher skeptisch wegen Corona?

Schwarzenbach: Ich glaube, in einem Rahmen von 200 bis 300 Gästen kann man gut händeln, dass es sich schön verteilt. Mein Eindruck ist, dass die meisten jungen Leute wieder richtig Lust haben, unbeschwert zu feiern. Ich selbst freue mich auch schon sehr darauf, im Herbst wieder mit meinen geimpften Stammkunden anzustoßen. Das letzte Mal ist lange her. Es wird wieder Zeit.