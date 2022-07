Gag-Schleuder Constanze Lindner begeistert in Wolfratshausen

Von: Volker Camehn

Teilen

Rasanter Auftakt der Wolfratshauser Open-Air-Veranstaltungsreihe „Kulturpicknick im Grünen“: Constanze Lindner (li.) gastierte am Freitagabend am Bergkramerhof. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Komikerin Constanze Lindner besucht den Bergkramerhof. In einem pointenreichen Programm beantwortet sie, wie man das Lebensende mit drei Buchstaben nennt.

Wolfratshausen – Keine Angst vor Klischees. Zumal, wenn sie irgendwann gar nicht mehr als solche groß auffallen. Einfach den Pointen-Turbo anwerfen, Schnellschuss-Scherze bei vollem Körpereinsatz und jede Menge Wortwitz. Humor-Vollstart von Null auf Hundert in Jetzt auf Gleich. Eine Gag-Schleuder. Handlung? Ach, was. Anekdoten-Attacken und Geistesblitze ohne viel Donnerwetter. Rasant radikal, was an Tiefgang fehlt, gleicht das Tempo mehr als aus. Kicher-Masse mal Geschwindigkeit eben. Wie das geht, lässt sich ganz gut an Constanze Lindner beobachten. Die Komikerin und Schauspielerin, unter anderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis dekoriert, gastierte am Freitagabend im Innenhof des Bergkramerhofs. Zu erleben gab es nicht weniger als einen rasanten Auftakt der Wolfratshauser Open-Air-Veranstaltungsreihe „Kulturpicknick im Grünen“.

Constanze Lindner am Bergkramerhof in Wolfratshausen - Viele Gags sitzen

Fraglos ein würdevoller Rahmen und sattes Grün als Bühne: Da, wo sonst gediegenes Golfspiel zelebriert wird, also unweit von Greens und Driving Range, kalauerte und kicherte Constanze Lindner vor knapp 100 Gästen. Wer wollte, für den gab’s Bier aus der Flasche (vier Euro) und ein dezentes Brotzeitangebot (zwischen 4,50 Euro und 12,50 Euro) in der Pause.

Wie nennt man das Lebensende mit drei Buchstaben?

„Miss Verständnis“ heißt Lindners Programm, das gut 90 Minuten atemlos durch den Abend hetzte, und wenn die Augen dabei schon nicht trocken blieben, dann ging es eben heiter weiter. Oder so. Bloß: Innehalten geht gar nicht, die „kleine dralle Constanze“ (Eigenwerbung) ist nicht weniger als ein Comedy-Kraftpaket, das weiß, das Tempo zwar nicht alles ist, aber verdammt viel Spaß machen kann – und zudem unnötigen Tiefgang erspart. Fundamental-Humor als Akt der Befreiung und Kapitulation vor den Unbillen des Alltags: Angefangen von politischer Korrektheit über soziale Medien über Figurenprobleme und Beziehungsfallen („Lebensende mit drei Buchstaben: Ehe“) – was uns halt so alles auf Trab hält.

Kulturpicknick in Wolfratshausen: Constanze Lindner liefert Auftakt

Da ist der Schweinsgalopp nicht die schlechteste Art der Fortbewegung und die Denkanstöße hinterlassen kaum Beulen an der Denkerstirn, weil Griesgram eben mal daheim bleibt. Keine neuen Sichtweisen und Teil des eigenen Erlebniskosmos, diese dann aber doch flott aufbereitet. Und nur weil uns einer den Spiegel vorhält, müssen wir da noch lange nicht reingucken. Soweit kommt’s noch. Unterhaltsam, so funktioniert Identifikation.

Lindner schlüpft in Figuren - mal ist sie schrullig-verdreht, mal eine Großmutter

Das Ganze wird gewürzt mit einer gehörigen Portion Wortwitz (sehr schön und schwarz: der „Defiliebrier-Marsch“) plus titelbedingter Mottovariationen („Miss Geburt“, „Miss Erfolg“, „Miss Gunst“). Dass derlei prima funktioniert, aber dann doch nicht den ganzen Abend trägt, weiß auch Adrenalin-Actress Lindner, weshalb sie nahtlos wie regelmäßig in die Figuren der schrullig-verdrehten Cordula Brödke („Pass auf, pass auf!“) und der Oma schlüpft. Der Wandel in die so anders alten Egos offenbart dabei wie nebenbei zudem Constanze Lindners eigentliche Stärke: die des vielschichtigen Rollenspiels, die Lust an der Charakterstudie, die bei aller durchdachten und wohlkalkulierten Albernheit ihrer Qualität als Schauspielerin Raum geben. Das Wie fasziniert in diesen Augenblicken mehr als das Was, ihr Handwerk tritt vor den Inhalt, Gestik und Mimik triumphieren über den Text.

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier

„Wer diesen Abend erlebt hat, beginnt alle Missverständnisse zu verstehen und Verständnis für jeden vermissten Versteher zu entwickeln“, witzelt es im Ankündigungstext des Programmheftes. Stimmt nicht, möchte man einwerfen, alles nur Irrtum, wenn man genauer hinschaut. Denn eigentlich ist es doch genau andersherum. Soviel Klischee muss schon sein: „Miss You“, Constanze.