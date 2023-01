Die letzte Spritze: Corona-Impfzentrum in Wolfratshausen geschlossen - so lief der letzte Tag

Hatte am Freitag seinen letzten Arbeitstag: Das Team des Impfzentrums in Wolfratshausen. © hans Lippert

Das Impfzentrum des Landkreises Bad Tölz Wolfratshausen ist jetzt geschlossen. Wir haben das Team besucht - und über den Kampf gegen Corona gesprochen.

Wolfratshausen – Zum letzten Mal zog Dr. Hartmut Kirchhübel, Orthopäde aus Wolfratshausen, am vergangenen Freitag um 16 Uhr eine Spritze mit dem Biontech-Wirkstoff gegen Covid 19 auf und verabreichte sie einem Patienten. Eine halbe Stunde vor der endgültigen Schließung des Impfzentrums an der Gebhardtstraße ließ sich Hannes Loibl noch einmal immunisieren. Der Münchner, Anästhesist im Ruhestand und ebenfalls Mitarbeiter des Zentrums, hatte sich zu einer fünften Impfung entschieden, da er zu einer Risikogruppe gehört. Er habe die letzte Gelegenheit nutzen wollen, sich von einem der netten Kollegen piksen zu lassen, die ihm im Laufe der vergangenen zwei Jahre ans Herz gewachsen seien, sagte der 74-Jährige.

Corona-Impfzentrum an der Wolfratshauser Kreisklinik geschlossen

Wie berichtet sind die beiden Zentren im Landkreis – das neben der Tölzer Asklepios-Klinik und das an der Wolfratshauser Kreisklinik – Geschichte. Die Aicher Ambulanz hatte sie im Auftrag des Kreises seit Februar 2021 betrieben. Rund 145 500 Spritzen wurden in dieser Zeit gesetzt. In den vergangenen Monaten kamen allerdings kaum noch Impfwillige, sodass man sich – wie bayernweit allerorten – zur Aufgabe entschloss. Die Corona-Schutzimpfung nehmen künftig die Hausärzte vor.

Die Mitarbeiter in Wolfratshausen blickten am Freitag auf zwei phasenweise anstrengende, aber auch erfüllende Jahre zurück. „Ich werde das Team hier vermissen“, meinte Uschi Friedl, medizinische Fachangestellte aus Münsing. Sie werde zurückkehren in ihren Beruf als MFA bei einer Hausärztin. Friedl erinnert sich an den Stress am Anfang, als die Ärzte bemüht waren, ja keinen Tropfen der damals so wertvollen Vakzine zu verschwenden.

Senioren weinten im Impfzentrum: Die Spritze gab ihnen die Aussicht auf Normalität

Sie erinnert sich aber auch an die Dankbarkeit der ersten Patienten, meist Senioren mit einer Priorisierung, die vor Dankbarkeit geweint hätten, weil sie endlich wieder die Aussicht auf ein „normales Leben“ mit Besuchen der Kinder und Enkel gehabt hätten. Einmal habe sie eine Gruppe junger Leute vor der Tür eine Champagnerflasche öffnen sehen: „Die haben auf ihre Zweitimpfung, ihre Freiheit angestoßen“. Erst später hätten einige Patienten genervt gemeint, es bleibe ihnen ja kaum etwas anderes übrig, als sich impfen zu lassen, weil sie sonst gar nichts mehr dürften. „Wir haben alle beraten, ohne Druck. Manche sind auch tatsächlich ohne Impfung wieder gegangen“, sagt Friedl.

Corona-Impfungen in Bad Tölz Wolfratshausen: Teils kamen hunderte Menschen täglich

Der Münchner Arzt Stephan Königsperger ergänzt, selbst an den Tagen, an denen sich eine lange Schlage vor der Tür gebildet habe – teils kamen 800 bis 900 Menschen pro Öffnungstag – habe er sich die Zeit genommen, im Gespräch auf alle Vor- und Nachteile hinzuweisen. Königsperger „erhielt oft die Rückmeldung: Schön, dass das hier möglich ist.“

Nach dem ersten Ansturm im Frühjahr 2021 gab es im Oktober, November und Dezember 2021 noch einmal eine große Nachfrage nach dem „Booster“, der Drittimpfung. „Ab da wurde es mit etwa 20 Personen pro Tag ruhiger“, sagt Kirchhübel. Erstimpfungen habe er kaum noch vorgenommen. Anästhesist Hannes Loibl berichtet, bei der Fünftimpfung sei er dann schon „etwas pingelig“ gewesen, ob sie wirklich notwendig sei. Er habe sich stets an die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) gehalten.

Pandemie: Viele Menschen haben im Impfzentrum gearbeitet

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, der Anmeldung und des Callcenters – in Spitzenzeiten saßen allein dort zehn bis zwölf Frauen und Männer – stießen am Freitag mit Sekt auf die vergangene, gemeinsame Zeit an. Sie alle betonten, sie würden den Job jederzeit wieder machen, wenn sie gefragt würden. Eine erneute Pandemie wünscht sich freilich keiner von ihnen.