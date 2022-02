3G statt 2G sorgt für gedämpfte Euphorie in Jugendzentren

Von: Dominik Stallein

Teilen

Der große Ansturm ist bislang ausgeblieben: Ein Blick ins Jugendhaus La Vida, rechts Leiter Max Aichbichler. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Jugendhäuser in Bad Tölz, Wolfratshausen und Geretsried freuen sich über die 3G-Regel. Die Verantwortlichen vermissen aber trotz der Lockerung Besucher.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die Sitzlandschaft füllt sich langsam wieder. Wo bis vor kurzem nur eine Handvoll Jugendlicher zusammensaß, tummeln sich jetzt wieder um die 30 junge Besucher. Erleichterung herrscht im Jugendcafé in Bad Tölz, nachdem die Bayerische Staatsregierung die Corona-Regeln für Jugendhäuser gelockert hat. Auch in Wolfratshausen und Geretsried macht sich das bei den Besucherzahlen bemerkbar. Die Einrichtungsleiter haben trotzdem Bauchschmerzen, weil manche junge Menschen immer noch draußen bleiben müssen.

Wie berichtet galt über viele Wochen die 2G-Regel in Jugendhäusern. Das heißt, Zutritt hatten nur Geimpfte und Genesene. Pädagogen schlugen Alarm: Viele junge Menschen würden sich immer weiter zurückziehen, soziale Anknüpfungspunkte verlieren und wichtige Schritte in ihrer Entwicklung verpassen. Inzwischen können die Betreuer aufatmen – zumindest etwas.

Corona: In Jugendzentren in Bad Tölz, Wolfratshausen, Geretsried gilt die 3G-Regel

„Im ersten Moment, als wir von der neuen 3G-Regel gehört haben, haben wir natürlich euphorisch reagiert“, sagt Max Aichbichler, Chef des La Vida in Wolfratshausen. Diese Euphorie hat einen Knacks erhalten. Denn die 3G-Regel gilt nur mit großflächigen Einschränkungen: 18-Jährige ohne vollständigen Impfschutz müssen immer noch draußen bleiben. Auch Minderjährige, die nicht mehr zur Schule gehen, haben keinen Zutritt – Schnelltest hin oder her. Gebessert habe sich die Situation „nur für minderjährige Schüler – der Rest hat dieselben Probleme wie davor“, fasst Aichbichler zusammen. Zwar ist der Jugendhausleiter froh über jede Lockerung, „mir ist in meiner Arbeit aber jede Hürde für die Jugendlichen ein Dorn im Auge“, sagt er. Angebote in der Jugendarbeit sollten „so niederschwellig wie möglich sein“, statt verklausuliert und ausschließend. Seit Einführung der neuen Regelung seien zwar in der Tendenz mehr Gäste im Haus, „aber es ist wirklich kein Ansturm, es ist in geringem Maße voller“.

Franz Späth, Geschäftsführer der Tölzer Jugendförderung © arp

Anders gestaltet sich die Situation in Bad Tölz. Der Chef der Tölzer Jugendförderung, Franz Späth, ist zufrieden. „Für uns ist das eine super Nachricht“, sagt er. Im Jugendcafé an der Hindenburgstraße sei die Zahl der Gäste „sofort deutlich gestiegen“, als die 3G-Regel eingeführt wurde. Und das, obwohl sich dies noch gar nicht überall herumgesprochen habe. „Wenn ich mich auf der Straße mit ehemaligen Gästen unterhalte, und denen erzähle, dass wieder die alte Regel gilt, kriege ich zur Antwort, dass sie gleich morgen am Start sein wollen.“ Dass das wieder möglich ist, führt Späth vor allem auf den Druck auf die Politik und die Öffentlichkeitsarbeit von einigen Trägern zurück. „Das Engagement hat etwas bewirkt.“

Rudi Mühlhans, Geschäftsführer des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit Geretsried © Sabine Hermsdorf-Hiss

Viele Gäste stehen weiterhin vor der Türe

Einer, der besonders laut gegen die Einschränkungen protestierte, ist Rudi Mühlhans, Chef des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit Geretsried, der zwei Jugendhäuser betreibt. Er sieht einen teilweisen Fortschritt durch die 3G-Regelung. „Im Ein-Stein merken wir, dass wieder mehr Kinder da sind“, da es sich hier um jüngeres Publikum handle. „Beim Saftladen stehen weiterhin viele Gäste vor der Türe.“ Ein Problem für die Pädagogen: „Bei denen, die nicht mehr kommen, wissen wir nicht, wieso. Vielleicht haben sich manche einfach losgelöst. Vielleicht igeln sie sich zuhause ein und zocken nur noch.“ Froh über die weitere Öffnung der Jugendarbeit ist Mühlhans trotzdem. „Wünschen würde ich mir dennoch, dass wir unsere Arbeit wieder normal machen können.“

Um den jungen Menschen das zu ermöglichen, wurde in Wolfratshausen ein Lagerfeuer-Treff eingeführt. „Da können alle teilnehmen“, sagt Max Aichbichler, „das wird sehr gut wahrgenommen trotz der Temperaturen“. Dabei zeige sich, wie wichtig die Arbeit der Jugendhäuser ist. „Jedes Mal gibt es Einzelgespräche mit Besuchern – die sind wahnsinnig froh, dass sie wieder mit einem Pädagogen sprechen können.“ Auch in Geretsried haben die Heranwachsenden Gesprächsbedarf. Manche 18-Jährige, die ungeimpft sind, „kommen ans Fenster, um mit uns zu reden“, so Mühlhans.

dst

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.