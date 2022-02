Corona-Kundgebung in Wolfratshausen: 570 Gäste - Kritik an „politischen Geisterfahrern“

Von: Carl-Christian Eick

570 Personen, so die Schätzung der Polizei, lauschten am Montag vor der Loisachhalle der Rede des Rechtsanwalts Dr. Josef Hingerl (re.). © hl

Polizei zählt 570 Teilnehmer bei Kundgebung von Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl

Wolfratshausen – Die Corona-Inzidenz im Landkreis klettert von Höchstwert zu Höchstwert, am Dienstag meldete das Robert-Koch-Institut einen Wert von 2214,3. Die Zahl der sogenannten Spaziergänger in Wolfratshausen nimmt dagegen weiter ab. 630 zählte die Polizei am Montagabend, 570 von ihnen folgten der Einladung zur Versammlung von Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl auf dem Parkplatz vor der Loisachhalle.

Der 73-jährige gebürtige Höhenrainer begrüßte die Teilnehmer seiner Kundgebung zweisprachig: „Herzlich Willkommen, entree mesdames et messieurs.“ Los ging’s mit Hoffmann von Fallerslebens Lied „Die Gedanken sind frei“, von Hingerl intoniert in G-Dur. Ursprünglich hatte er angeregt, dass neben ihm noch jeweils ein Vertreter der „Spaziergänger“ sowie der Initiative „WOR tolerant“ spricht. Doch Erstere reagierten gar nicht auf seinen Vorschlag, „WOR tolerant“ lehnte Hingerls Angebot ab.

So redete Hingerl. Er lobte Landrat Josef Niedermaier und die Polizei ausdrücklich für den Umstand, dass beide die „Spaziergänge“ (laut Hingerl eine „urdemokratische Form des Protests“) dulden – obwohl sie im Vorfeld nicht bei der Kreisbehörde angemeldet werden und die Teilnehmer de jure eine Ordnungswidrigkeit begehen.

Hingerl: Corona ist „schwere Krankheit“ - Übersterblichkeit erkennt er nicht

Der 73-Jährige, der einräumte, dass Covid-19 eine „sehr ernst zu nehmende schwere Krankheit“ sei, erinnerte ausführlich an seinen juristischen Kampf gegen die in seinen Augen verfassungswidrigen Corona-Schutzmaßnahmen. Den führte der Anwalt nach eigenen Worten auch aus seinem Homeoffice in Brasilien.

„Die Grundrechtseinschränkungen sind durch nichts gerechtfertigt“, wiederholte Hingerl, der verriet, dass er „ungeimpft und gesund“ am Mikrofon stehe. In diesem Kontext: Eine „Übersterblichkeit“ könne er seit Ausbruch der Pandemie nicht erkennen.

Corona-Proteste in Wolfratshausen: Hingerl spricht von „Skandal“ um Hospitalisierung

Das Robert-Koch-Institut (RKI) stellt dagegen fest, dass bis auf den Tag fast 119 000 Menschen in Deutschland nach einer Corona-Infektion gestorben sind. Auch das Statistische Bundesamt kommt zu dem Schluss, dass die Corona-Wellen zu einer Übersterblichkeit in Deutschland geführt haben. Der Anstieg der Sterbefälle sei nicht allein durch die Alterung der Bevölkerung erklärbar, „sondern maßgeblich durch die Pandemie beeinflusst“, so Christoph Unger, Vize-Präsident des Statistischen Bundesamtes.

Der „größte Skandal“, so Hingerl, sei die Behauptung, dass die Intensivstationen der Kliniken aufgrund der Vielzahl an Corona-Patienten überlastet gewesen seien beziehungsweise in einigen Regionen noch sind. „Das waren sie nie“, sagte der Jurist, ohne einen belastbaren Beleg für seine These zu liefern. Laut RKI belegen Covid-Patienten derzeit zehn Prozent der Intensivbetten. Auf den ersten Blick erscheine dies wenig problematisch, aber: Die Behandlung von Corona-Patienten sei besonders pflegeintensiv, und diese Patienten seien deutlich länger auf eine Intensivbetreuung angewiesen als andere.

Kundgebung in Wolfratshausen laut Polizeichef „ohne Probleme“

Kurz vor Ende der Kundgebung, die aus Sicht des Einsatzleiters der Polizei, Erster Hauptkommissar Andreas Czerweny, „ohne Probleme“ verlief, trat Stefan Högl ans Mikrofon. Der ehemalige Betreiber des Rathauscafés in der Loisachstadt steht auf dem Standpunkt: „Es ist viel faul in unserem Land.“ Högl hat „politische Geisterfahrer“ ausgemacht, „die unser Volk überfahren“. Konkret wurde Högl nicht, vielleicht weil er fürchtete, dass ihn „die Leitmedien“, die „Mainstreammedien“ in „eine rechte Ecke stellen“.

Die Initiative „WOR tolerant“ hatte am Montag aufgrund der extrem hohen Inzidenz nicht zu einer Demonstration aufgerufen. Wie in der Vorwoche projizierte die Gruppierung eine Videobotschaft an die östliche Fassade des alten Klinik-Gebäudes an der Sauerlacher Straße.