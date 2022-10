Corona oder nur verschnupft? Wenn Lehrer ausfallen

Lage an den Schulen

Bayernweit machen krankheitsbedingte Personalausfälle den Schulen zu schaffen. Im Landkreis ist die Situation noch normal

Bad Tölz-Wolfratshausen – Als Biologielehrer weiß Alexander Göbel, wie das mit Infektionskrankheiten so ist: Oft entwickeln sich die Krankheitsfälle exponentiell, also rasend schnell. Deshalb ist der Schulleiter des Tölzer Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums nicht überrascht, dass derzeit fast täglich „schon einige Änderungen“ auf dem Vertretungsplan verkündet werden. Die Corona-Pandemie ist ein Grund dafür, Grippe und Erkältungen die weiteren.

Kultusminister schlug jüngst Alarm

Jüngst schlug Bayerns Kultusminister Michael Piazolo Alarm: Mehr als 2300 Lehrkräfte seien coronainfiziert, rund 2,4 Prozent der bayerischen Lehrer. Diesen Zwischenstand verkündete der Minister vergangene Woche in einer Pressekonferenz. Der Bayerische Philologenverband sagte daraufhin gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, dass der krankheitsbedingte Ausfall von Lehrkräften enorm sei. Zu Corona kämen die gewöhnlichen Erkältungen hinzu, und weil auch im dritten Pandemiejahr alle sehr vorsichtig seien, blieben Erkrankte oft zwei Wochen daheim. Verschärft werde die Situation durch die ohnehin dünne Personaldecke.

Im Landkreis ist die Lage nicht ganz so brisant. „Es bricht hier kein Chaos aus“, sagt Göbel. Es sei normal, dass im Herbst immer wieder Lehrer ausfallen, und die Kollegen seien es gewohnt auszuhelfen. Aber natürlich „macht es den Lehrern auch keinen Spaß, wenn sie so viele Vertretungsstunden halten müssen“.

In der FOS/BOS in Bad Tölz ist das ähnlich, auch dort „gibt’s aber kein Gemurre“, sagt Thomas Bastecky. Der Mitarbeiter der Schulleitung hat in der Vergangenheit immer wieder angespannte Wochen erlebt. „Nach den Sommerferien gab es zum Beispiel eine Häufung der Fälle.“. Schwierig für die Schule war vor allem, dass die positiv Getesteten mindestens eine Woche ausfielen – und in dieser Zeit vertreten werden mussten. Aktuell laufe der Betrieb an der Schule aber ziemlich stressfrei: „Wir haben eine kranke Kollegin. Sie ist erkältet.“

Eigenverantwortung gefragt

Bastecky lobt die Eigenverantwortung der Schüler und Lehrer. „Dass man sich bei Symptomen auf Corona testet, ist in Fleisch und Blut übergegangen.“ Die meisten würden den Test zu Hause vornehmen, für den Notfall hält die Schule aber Selbsttest-Kits bereit. Gebraucht wurden sie jüngst, als _Bastecky eine Klasse unterrichtete. „Da haben alle gehustet und geschnieft.“ Also ordnete der Lehrer einen nicht angekündigten Test an. Das Ergebnis: alle verschnupft, keiner corona-positiv.

An der Isar-Loisach-Realschule in Wolfratshausen sind derzeit keine Corona-Fälle bekannt. „Das ist ein bisschen überraschend“, räumt Konrektor Stefan Wandinger ein. Vielleicht sind Schüler und Lehrer derzeit aber noch gut immunisiert, denn: „Anfang Oktober sind mehrere Lehrkräfte wegen Corona ausgefallen – auch das konnten wir aber gut auffangen.“ Und das, obwohl zu dieser Zeit auch einige Lehrer auf Klassenfahrten waren oder Fortbildungen besuchten.

Das gehöre zum Schulalltag einfach dazu, sagt Christoph Strödecke: „Die Situation ist so, wie sie im Herbst immer ist.“ Von manchen Kollegen am Gymnasium Geretsried weiß der Schulleiter, dass sie wegen einer Corona-Infektion nicht unterrichten können. „Anders als in den vergangenen Jahren ist ein positiver Test aber nicht mehr meldepflichtig.“ Noch eine Verpflichtung ist weggefallen: Ob sich Schüler und Lehrer auf das Virus testen, ist ihnen selbst überlassen. „Wir unterstützen sie, indem wir immer wieder Tests zur Verfügung stellen“, sagt der Direktor. „Wir verlassen uns auf die Schüler und Lehrer, das verantwortungsbewusst zu machen.“

Dass die Vertretungspläne Ende Oktober ein bisschen länger ausfallen als im Sommer, ist man im Schulamt durchaus gewohnt. „Aktuell ist eine Krankenwelle am Laufen“, sagt Ute Hübner. Corona sei allerdings nur ein Aspekt. „Es ist alles dabei. Das ist zu dieser Jahreszeit aber fast normal.“ Von einer „extrem hohen Anzahl“ kranker Kollegen möchte die Schulrätin nicht sprechen. Das klingt für den Moment beruhigend. Sollte aber der Spätherbst eine große Corona-Welle bringen, „dann wird es eng, ja“, sagt Ute Hübner mit Blick auf die doch dünne Personaldecke.

