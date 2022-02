Trotz hoher Kosten und Lieferengpässen: Stadt baut Lüftungsanlagen in Schulen

Von: Dominik Stallein

Büffeln bei offenem Fenster: Wegen der Corona-Pandemie muss regelmäßig in den Klassenzimmern gelüftet werden. Die Stadt möchte Lüftungsanlagen einbauen – auch wenn es teuer wird und lange dauert. © Sebastian Gollnow/dPa

Schüler büffeln auch im Winter bei offenem Fenster: Die Stadt Wolfratshausen möchte diesen Zustand beenden. Lüftungsanlagen sollen gekauft werden.

Wolfratshausen – Zum Schutz vor Corona sollten sie dienen – und die Kälte aus dem Klassenzimmer vertreiben: Die Stadt möchte in den Grund- und Mittelschulen in Waldram und Weidach dezentrale Lüftungsgeräte einbauen. Daran hält der Bauausschuss fest – auch wenn hinter den Maßnahmen einige Fragezeichen stehen.

Corona-Schutz in Schulen: Wolfratshausen baut Lüftungsanlagen - für 1,4 Millionen Euro

Dass der Umbau nicht billig werden würde, war bereits im September klar. Auf 1,4 Millionen Euro taxierte die Verwaltung die Kosten. Weil sich kein Ingenieurbüro um die Planung bewarb, musste die Stadt direkt auf die Firmen zugehen. Nur eine einzige zeigte Interesse – und das zu einem höheren Preis: Das Angebot für die Planung beläuft sich auf rund 220 000 Euro statt der geschätzten 124 000 Euro.

Lüftung in Schulen wird teuer - und verzögert sich wegen Lieferengpässen

Die Preissteigerung ist nicht der einzige Knackpunkt: Auf Nachfrage von Vize-Bürgermeister Günther Eibl (CSU) räumte Rathausmitarbeiter Thomas Wenig Lieferschwierigkeiten ein: „Angedacht war die Fertigstellung in diesem Jahr. Aber wir haben keinen blassen Schimmer, wann wir die Geräte bekommen. Es kann eineinhalb bis zwei Jahre dauern.“ Eibl gab zu bedenken, dass sich die Pandemie nach der Meinung einiger Experte auf ihr Ende zubewege.

In Anbetracht der äußerst angespannten Haushaltslage der Stadt, meinte er: „Es kann sein, dass wir jetzt 1,4 Millionen Euro für etwas ausgeben, das wir dann vielleicht nicht mehr brauchen, weil sich die Pandemie ausgelaufen hat.“ Das sei Geld, „das wir auch anders verwenden könnten“, so Eibl. Er fragte in die Runde: „Was tun wir jetzt?“

Corona-Schutz in Schulen: Lüftungsanlagen auch nach Pandemie sinnvoll

Die Abwägung fiel den meisten Stadträten schwer. Fritz Schnaller (SPD) wollte keine Empfehlung für die Abstimmung abgeben. „So oder so könnten wir eine falsche Entscheidung treffen.“ Es bestehe einerseits der Wunsch, die Schulen „so optimal wie möglich für unsere Kinder“ auszustatten, „aber wir müssen auch an die Finanzen denken“.

Für die Grünen-Räte Dr. Hans Schmidt und Rudi Seibt war die Entscheidung hingegen klar. Schmidt bezeichnete die Anschaffung als „gute Investition“, Seibt erklärte: „Die Luft wird dadurch besser und auch die Lernatmosphäre.“ Das habe nicht nur in einer Pandemie Vorteile. Beim Bau von Schulen in der Vergangenheit sei das Thema zu wenig bedacht worden, „da hat die Lederhose gereicht“.

Stadt hält an Planungen fest - trotz einiger Fragezeichen

Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) wies diesen „unqualifizierten“ Beitrag zurück. Er erinnerte daran, dass in fast allen Klassenzimmern die Fenster geöffnet werden könnten. Seibt warf ein, dass dies in vielen Fällen nicht effektiv sei – wegen der Ausrichtung der Fenster und den Unterschieden zwischen Raum- und Außentemperatur.

Heilinglechner erklärte, dass im Zuge der Erweiterung der Mittelschule am Hammerschmiedweg eine dezentrale Lüftungsanlage eingebaut würde, „und ich möchte keine Zwei-Klassen-Gesellschaft“. Auch wenn es „ein Haufen Geld“ sei, warb er dafür, den Umbau zu forcieren. Das Gremium war sich einig, das Ingenieurbüro mit der Planung zu betrauen.