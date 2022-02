Corona-Diskussion mit „Spaziergängern“ und Gegendemonstranten im Hinterhalt? Wirtin winkt ab

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Der Rechtsanwalt und Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen Dr. Josef Hingerl hat eine Gesprächsrunde im Hinterhalt zwischen „Spaziergängern“ und Gegendemonstranten vorgeschlagen. Die Betreiberin der Bühne winkt ab © Archiv

Dr. Josef Hingerl schlug eine live gestreamte Gesprächsrunde zwischen „Spaziergängern“, Gegendemonstranten und ihm selbst vor. Daraus wird nichts.

Wolfratshausen/Geretsried - In einer Videobotschaft, die er auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, schlug der Wolfratshauser Rechtsanwalt Dr. Josef Hingerl eine „Talk-Show“, live gestreamt aus dem Geltinger Hinterhalt vor (wir berichteten). Als Diskutanten kämen er selbst – Hingerl ist ein scharfer Kritiker vieler Corona-Schutzmaßnahmen –, ein Vertreter der Initiative „WOR tolerant“ sowie ein sogenannter Spaziergänger in Frage.

Corona: „Talk-Show“ zwischen „Spaziergängern“ und Gegendemonstranten im Hinterhalt? Wirtin winkt ab

Doch aus der „Talk-Show“ wird nichts. Die „Spaziergänger“, bis auf den Tag eine anonyme Masse, reagierten gar nicht auf Hingerls Idee. Eine Absage erteilte dem umstrittenen Juristen „WOR tolerant“. Es habe diesbezüglich auch keinen Kontakt mit Hingerl gegeben, so Dr. Ulrike Krischke, die zum Organisations-Team der Gruppierung zählt.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Und Hinterhalt-Betreiberin Assunta Tammelleo? Sie betont, dass der Rechtsstaat es aushalten müsse, wenn Bürger mit Gesetzen und/oder höchstrichterlichen Entscheidungen nicht einverstanden seien. Die Demokratie lebe davon, dass „der demokratische, gewaltfreie und am besten fantasievolle Widerstand geboten ist, wenn es für die Bürgerinnen und Bürger gute Gründe gibt, dass Gesetze, Verordnungen und/oder Direktiven nicht gerecht, nicht richtig sind“.

Impfung, Maßnahmen, Corona-Regeln: Im Hinterhalt wird darüber nicht diskutiert

Vor diesem Hintergrund sei gegen eine Diskussion über Corona-Schutzmaßnahmen im Hinterhalt im Geretsrieder Ortsteil Gelting nichts einzuwenden. Aber: Die ehrenamtlich Aktiven des Kulturvereins Isar-Loisach, die die gesamten Livestreams überhaupt möglich machen (der Hinterhalt selbst hat seit Beginn der Pandemie keine Mitarbeiter mehr), insbesondere die für einen Livestream nötigen Techniker, hätten unter anderem angesichts der extrem hohen Inzidenz im Landkreis ihr Veto eingelegt. Man wolle sich derzeit auf Kulturveranstaltungen mit ganz wenigen Gästen in der Kleinkunstbühne beschränken. Schon die Gewährleistung der Corona-Regeln für diese Veranstaltungen sei sehr aufwendig. Nicht zuletzt, so Tammelleo, „fürchtet die Aktiven-Mannschaft, dass eine solche Diskussion dem Hinterhalt in der aktuell aufgeheizten Situation schaden würde“. cce