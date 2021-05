Corona-Zwangspause: Doch die Gebirgsschützen „stehen zusammen“

Wie geht‘s, Herr Hauptmann?

von Carl-Christian Eick schließen

Die Corona-Pandemie zwingt auch die Gebirgsschützenkompanie Wolfratshausen quasi zum Nichtstun. Wir sprachen mit Hauptmann Rainer Lorz (41).

Wolfratshausen – „Stillgestanden“: Dieses Kommando gilt mehr oder minder seit Monaten für die Gebirgsschützenkompanie (GSK) Wolfratshausen. Die rund 250 Mitglieder der GSK, die auf eine Jahrhunderte alte Geschichte zurückblicken kann, dürfen sich aufgrund der Corona-Pandemie nicht treffen, der Patronatstag konnte nicht wie üblich stattfinden. Redaktionsleiter Carl-Christian Eick sprach mit GSK-Hauptmann Rainer Lorz (41) über Schießsport in Corona-Zeiten – und ob dem Hauptmann die Montur noch passt.

Herr Lorz, wie geht’s Ihnen, und wie geht’s der GSK Wolfratshausen?

Mir persönlich geht’s gut, toi, toi, toi. Und der Kompanie? Nun ja, Individualsport ist noch untersagt, unser Schützenheim geschlossen, der Schießbetrieb ist eingestellt.

Muss man sich Sorgen um die Wehrhaftigkeit der Gebirgsschützen machen?

(lacht) Der Schießsport ist ja nur die eine Seite der Medaille. Was uns auch fehlt, ist das gesellige Miteinander. Wir dürfen uns ja nicht mehr treffen, sieht man von dem Besuch von Gottesdiensten ab, bei denen wir uns – natürlich mit dem nötigen Mindestabstand – begegnen. Das gesellschaftliche Leben steht halt wie überall still.

Was hat die GSK in den vergangenen Monaten unternommen, um wenigstens ein Mindestmaß an Vereinsleben stattfinden zu lassen?

In den ersten Wochen der Pandemie haben wir quasi täglich die Inzidenzwerte angeschaut und das getan, was erlaubt war. Wir haben ein ausgefeiltes Hygieneschutzkonzept entwickelt und immer wieder fortgeschrieben, das heißt aktualisiert. Doch schließlich ging einfach nichts mehr, wir haben unser Schützenheim schweren Herzens zugesperrt. Ganz ehrlich: Nach dem ewigen Auf und Ab, dem Hin und Her, sind wir alle erschöpft.

Die Geselligkeit, die Kameradschaft kann nicht wie sonst gepflegt werden. Wird das Folgen für die GSK haben?

Ich denke nicht. Wir sind mit dem Herzen Gebirgsschützen. Eine Mitgliedschaft bedeutet für jeden von uns mehr, als „nur“ Mitglied in einem Verein zu sein. Denken Sie an die Pest, den Schwarzen Tod des Mittelalters. Man kann die Folgen nicht vergleichen, aber genauso wie damals gilt für uns heute angesichts der Corona-Pandemie: Wir stehen zusammen!

Spüren Sie die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie?

Noch halten sich Einnahmen und Ausgaben die Waage, es pendelt sich gerade so aus. Natürlich fallen zum Beispiel keine Kosten für Busse an, mit denen wir sonst zu Veranstaltungen reisen. Auf der anderen Seite muss unser Schützenheim unterhalten werden. Es ist zwar seit Anfang November vergangenen Jahres geschlossen, aber die laufenden Kosten müssen wir weiterhin stemmen.

Fürchten Sie, dass im Zuge des Lockdowns der Nachwuchs von der Fahne geht?

Nein. Unsere Jugend im Alter zwischen 16 und 20 Jahren ist fest in der GSK verwurzelt und fiebert genau so wie die Erwachsenen dem Tag entgegen, an dem wir wieder loslegen können. Aber es ist derzeit natürlich so, dass wir aktiv keine Mitgliederwerbung betreiben können.

Wann würden Sie gerne wieder loslegen?

(lacht) Lieber gestern als heute. Nachdem der Patronatstag abgesagt werden musste, wäre Mariä Himmelfahrt, der 15. August, mein Wunschtermin. Schaun wir mal...

Alles aus der Region gibt‘s in unserem neuen, regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.

Stichwort Patronatstag: Können Sie sich vorstellen, dass sich die GSK Wolfratshausen in den nächsten Jahren um die Ausrichtung bewirbt?

Der letzte Patronatstag in Wolfratshausen fand 1999 statt. Was uns inzwischen fehlt, ist eine Örtlichkeit wie der Volksfestplatz. Zum Patronatstag werden in der Regel gut 5000 Gebirgsschützen erwartet. Das heißt, man benötigt eine entsprechend große Infrastruktur. Dazu zählt ein Festzelt, in dem mehrere tausend Menschen Platz haben. Natürlich wäre die Ausrichtung des Patronatstags sehr schön – sie ist aber auch mit einem immensen Arbeitsaufwand verbunden. Die nächsten ein, zwei, drei Jahre ist die Ausrichtung bereits vergeben. Aber warum nicht? Vielleicht gibt’s ja die Chance, dass der Patronatstag im Jahr 2025 in Wolfratshausen stattfinden kann. Sie dürfen in dem Zusammenhang nicht vergessen: So eine Veranstaltung wäre beste Werbung für unsere Stadt.

Im Lockdown hat der eine oder andere ein paar Pfunde zugelegt. Mit Verlaub: Passt Ihnen Ihre Montur noch?

(lacht) Ja, sie passt noch. Das letzte Mal habe ich sie im Januar dieses Jahres angezogen. Ich habe mir fest vorgenommen: Die Montur muss mir auch nach der Corona-Pandemie noch passen. (cce)

In der Reihe „Wie geht’s?“ fragen wir bei Menschen aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen nach, wie sie die ungewöhnlichen Corona-Zeiten erleben.