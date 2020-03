Landkreis-Tafeln: Durchhalten für die Schwachen

Mit größter Vorsicht verteilen fast alle Tafeln im Landkreis weiterhin Lebensmittel.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Gefahr für Leib und sogar Leben droht durch das Coronavirus vor allem gesundheitlich angeschlagenen und älteren Menschen, warnen Ärzte und Virologen. Diese Tatsache macht einigen Tafeln im Landkreis zu schaffen.

Bad Tölz

„Sowohl unsere Mitarbeiter als auch unsere Abnehmer sind mehrheitlich Senioren“, sagt Dagmar Karl von der Tölzer Tafel. Aus diesem Grund habe man sich dazu entschlossen, die Tafel bis auf Weiteres zu schließen, so die Organisatorin am Montag. „Theoretisch dürften wir weitermachen, weil wir als Verteiler mit Lebensmittelgeschäften gleichgestellt sind.“ Das große Aber: „Unsere Helfer sind überwiegend ältere Herrschaften, und unser Hauptmanager ist sehr krank. Es ist nicht zu verantworten, weiterzumachen.“

Auch Dagmar Karl selbst und ihr Mann Reinhold Pohle hätten Vorerkrankungen. Aus diesem Grund hat das Ehepaar sogar den Kontakt zu den Enkeln abgebrochen. Ihre geliebte Schafkopfrunde mit Freunden strich Karl ebenfalls. Bei der vorläufig letzten Ausgabe am vergangenen Samstag legten die Tölzer Helfer die Waren in Kisten, die sie vor die Tür stellten. „Die Kunden haben sich dann das, was sie brauchen, in Tüten gepackt.“ Allerdings macht sich selbst in der Krise Unvernunft breit: „Wir haben die Registrierung aus dem Fenster heraus erledigt, erzählt Karl. Und was machen die Leute? „Drängeln sich zu einer Traube, statt sich in einer Reihe anzustellen und Abstand zu halten.“ Mit Blick auf die Nachrichtenlage sagt Reinhold Pohle: „Man muss jetzt alles tun, um die Ansteckungsketten zu unterbrechen.“

Geretsried und Wolfratshausen

Die Tafel des Mittelzentrums Geretsried-Wolfratshausen stemmt sich vehement gegen das Virus. „Im Moment verteilen wir weiter“, sagt Sprecherin und Vereins-Vize Claudia Brenner. Die Krise erfordert natürlich besondere Maßnahmen: Bei der Verteilung am Montag bekamen die Kunden die Waren jeweils fertig gepackt in einer Tüte. Überdies dürfe kein Kunde mehr den Verteilerraum betreten, sagt Brenner, „Alle warten draußen, bis sie aufgerufen werden. Dann bekommen sie ihre Tüte.“

Nur wenige Helfer hätten ihre Mitarbeit erst einmal eingestellt, so die Tafel-Sprecherin. „Das sind die, die älter sind, Vorerkrankungen haben oder betagte Eltern versorgen. Ihnen ist das Risiko verständlicherweise zu hoch.“ Personell in die Bredouille bringt das die Geretsrieder und Wolfratshauser jedoch nicht. „Unsere vielen Werbeaktionen haben gewirkt. Aktuell sind wir mit Mitarbeitern gut bestückt“, freut sich Brenner. Zudem sei das Vorpacken der Tüten nicht so personalintensiv wie die übliche Ausgabe an verschiedenen Stationen.

Kochel

Die Loisachtaler Tafel in Kochel öffnete am Montag ihre Pforten, „und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nächsten Montag wieder aufmachen, ist derzeit hoch“, sagt Thomas Schneider. Der Andrang sei groß gewesen, es „hat sich also rentiert, dass wir den Betrieb aufrecht erhalten“. Schneiders Kollege Wolfgang Neumeister hatte zunächst die Sorge, dass von den Supermärkten kaum Lebensmittel und auch zu wenige Kunden kommen. Das war nicht der Fall. Die Leute waren laut Schneider „dankbar, dass wir aufgemacht haben. Deshalb werden wir das fortsetzen.“

Allerdings trafen Schneider und Neumeister einige Sicherheitsmaßnahmen: „Wir haben vor die Tischreihe, auf der die Waren liegen, eine zweite gestellt, um den Abstand zwischen Kunden und Helfern zu vergrößern.“ Die Nummernchips für die Reihenfolge der Ausgabe lägen nicht mehr in einem Säckchen, sondern umgedreht auf einem Tisch – mit einer Flasche Desinfektionsmittel daneben. Im Warteraum dürfe sich niemand mehr aufhalten, zum Glück spiele bislang das Wetter gut mit. Den Ausgaberaum dürfen die Kunden nur einzeln betreten. Dadurch verzögere sich zwar alles etwas, sagt Schneider, „aber es dient ja der Sicherheit aller Beteiligten“.

Von fertig gepackten Tüten, wie es die Geretsrieder praktizieren, hält Schneider nichts. „Wir haben vom deutschen Rentner bis zum Migranten alles unter unseren Kunden, die Bedürfnisse sind sehr individuell.“ Schon vorher seien ausgegebene Sachen in den Mülleimern der Umgebung gelandet, „das wäre bei fertig gepackten Paketen vermutlich noch schlimmer. Und dann können wir es gleich bleiben lassen.“

Schneider hat drei Helfergruppen, die jeweils alle drei Wochen eine Schicht übernehmen. Aktuell telefoniert er in der Woche vor dem Montag alle Mitstreiter einer Schicht ab, fragt nach dem Befinden. Bei Problemen könne er so kurzfristig Personal tauschen. „Bisher“, freut er sich, „gab’s aber noch keine Rückzieher.“

Lenggries

Einen ganz eigenen Weg gehen die Helfer in Lenggries – notgedrungen. Die bisherige Ausgabestelle in der Gästeinformation sei zu eng, um dort weiterzumachen – und als öffentliche Einrichtung sei sie zudem geschlossen, stellt Birgitta Opitz fest. „Doch wir haben eine Lösung gefunden“, sagt die Tafel-Chefin glücklich, ja fast euphorisch. Unbürokratisch habe die Gemeinde als Ersatz das leer stehende Gebäude der ehemaligen BRK-Bereitschaft am Bahnhofplatz zur Verfügung gestellt. „Wir stellen Lebensmittelpakete zusammen, die dort in einer großen Garage in Tüten oder Kisten abgestellt und mitgenommen werden können“, erklärt Opitz.

Die Tafel-Chefin rechnet damit, dass in den Supermärkten am Samstag weniger Lebensmittel für die Tafel übrigbleiben als sonst. Da füge es sich gut, dass man auf ein volles Lager zurückgreifen kann: Die katholische Pfarrgemeinde habe nämlich eine „großartige Fastenaktion“ auf die Beine gestellt, bei der Gläubige haltbare Lebensmittel wie Kaffee, Nudeln oder Reis spendeten. Obendrein kann Opitz den Tafelkunden ein Zuckerl mitgeben. Der Verein „Nur a bisserl Zeit“ habe von Spendengeldern Gutscheine angeschafft – einzulösen bei einem Früchtehaus, einem Metzger und einem Bäcker im Ort.

Von den Helfern will Opitz niemanden zum Einsatz am Samstag überreden. „Wer nicht dabei ist, muss sich nicht erklären, die Gesundheit geht vor.“ Aber, so die Tafel-Chefin in einem zweiten Telefonat etwas später: „Alle Helfer machen mit, keiner hat abgesagt.“ Falls es doch Engpässe gebe, würden Ehrenamtliche der BRK-Bereitschaft die Lücken schließen.

Sehr gerührt ist Birgitta Opitz, dass in den vergangenen Tagen sogar Geschäftsleute, die ihre Läden schließen müssen, und auch Schüler angeboten haben, bei der Tafel mitzuhelfen. Opitz: „Was sind wir für ein großartiges Dorf!“ Ob die Lebensmittelausgabe weitergeht, werde man mit Blick auf die Lage von Woche zu Woche neu entscheiden. „Am Samstag werden wir erst mal einen verhaltenen Probelauf machen.“

